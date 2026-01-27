Ấn tượng ngôi nhà Bắc bộ trong chuỗi 'Tết Việt - Tết phố' 2026 ở phố cổ

Trong khuôn khổ chuỗi chương trình "Tết Việt - Tết phố" 2026 diễn ra tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, không gian tái hiện ngôi nhà truyền thống vùng đồng bằng Bắc bộ tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Đây là một trong những điểm nhấn trọng tâm của chương trình năm nay, nhằm giới thiệu mô hình nhà ở và nếp sinh hoạt truyền thống gắn với tết cổ truyền.



Tết Việt lại về trong nếp nhà Bắc bộ

Theo ghi nhận, không gian trưng bày được tổ chức theo cấu trúc nhà gỗ truyền thống Bắc bộ, với hệ cột gỗ tròn, xà ngang, mái ngói và bố cục 3 gian đặc trưng. Thay vì phục dựng nguyên trạng một ngôi nhà cổ, ban tổ chức lựa chọn hình thức phỏng dựng không gian, nhằm thể hiện cách tổ chức kiến trúc và sinh hoạt của gia đình người Việt xưa trong dịp tết.

Khu trưng bày, trải nghiệm văn hóa tết truyền thống được sắp đặt trong một không gian kiến trúc di sản có quy mô lớn, mang dáng dấp của ngôi nhà Việt cổ giữa lòng đô thị ẢNH: QUẢNG HÀ

Trung tâm không gian là khu vực thờ gia tiên, được bố trí trang trọng với bàn thờ gỗ, hoành phi, câu đối, bát hương và lễ vật ngày tết. Mâm ngũ quả được sắp đặt theo tập quán người miền Bắc, kết hợp với bánh chưng, trầu cau, hoa tươi và hương trầm, phản ánh rõ vai trò của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong đời sống tinh thần của người Việt.

Không gian thờ gia tiên truyền thống trong "ngôi nhà Bắc bộ" được bài trí trang nghiêm và cân đối, đậm đặc không khí tết cổ truyền ẢNH: QUẢNG HÀ

Xung quanh không gian thờ là khu vực sinh hoạt ngày tết, với các vật dụng quen thuộc như sập gỗ, bàn trà, khay mứt, ấm chén, bình gốm... Cây đào, cây quất được bố trí phù hợp với không gian trong nhà và hiên nhà, tái hiện không khí đón xuân đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc bộ. Các đồ vật trang trí và sinh hoạt đều mang tính truyền thống, hạn chế yếu tố cách tân, nhằm đảm bảo tính nhận diện văn hóa.

Bên cạnh không gian nhà ở, chương trình còn tổ chức phiên chợ tết vùng đồng bằng phía bắc, giới thiệu các sản phẩm thủ công truyền thống, đồ trang trí ngày tết, thư pháp và tranh treo tết. Một số làng nghề tiêu biểu như sơn mài Hạ Thái, nón làng Chuông được giới thiệu thông qua sản phẩm và hoạt động trải nghiệm, góp phần làm rõ mối liên hệ giữa không gian nhà ở và sinh hoạt văn hóa - kinh tế truyền thống.



Vật phẩm văn hóa để trang trí ngày tết cũng được giới thiệu ở không gian của "ngôi nhà Bắc bộ" ẢNH: QUẢNG HÀ

"Ông đồ" và nghệ thuật thư pháp giới thiệu tại không gian của "ngôi nhà Bắc bộ" ẢNH: QUẢNG HÀ

Chuỗi hoạt động đa dạng, lan tỏa không khí tết khắp thủ đô

Được phối hợp tổ chức bởi UBND phường Hoàn Kiếm, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội cùng các tổ chức, cá nhân "Tết Việt - Tết phố" là chương trình chào xuân Bính Ngọ hướng tới mục tiêu tái hiện, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa tết truyền thống, thông qua hệ thống hoạt động phong phú được tổ chức trong không gian di sản đặc biệt của khu vực hồ Hoàn Kiếm và khu phố cổ Hà Nội.

Ngoài "ngôi nhà Bắc bộ" và không khí chợ phiên, "Tết Việt - Tết phố" còn diễn ra ở nhiều điểm di tích khác: Ngôi nhà di sản - 87 Mã Mây tái hiện không gian đón tết của gia đình Hà Nội xưa; Đình Kim Ngân - 42 Hàng Bạc phỏng dựng nghi lễ dâng lễ, dựng cây nêu và trang trí không gian tết truyền thống, Đình Đồng Lạc - 38 Hàng Đào trưng bày triển lãm sơn mài "Năm Ngọ với sắc màu Lacquer HanoiA", Di tích 40 Lãn Ông và Trung tâm thông tin di sản phố cổ - 28 Hàng Buồm được sắp đặt không gian tết kết hợp hoạt động trải nghiệm, Trung tâm thông tin văn hóa Hồ Gươm - 2 Lê Thái Tổ và Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ - 50 Đào Duy Từ tổ chức triển lãm mỹ thuật "Sắc xuân Bính Ngọ", "Chào xuân Bính Ngọ 2026"…