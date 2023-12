Sắp thay đổi cách quản lý, hoạt động tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Thông báo kết luận thể hiện, Ban Cán sự Đảng UBND TP.Hà Nội thống nhất chủ trương về việc sửa đổi Quy chế quản lý, hoạt động tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) theo nguyên tắc tạo sự đồng bộ, hài hòa giữa các không gian phố đi bộ, không tập trung tổ chức hoạt động, sự kiện vào một địa điểm; đảm bảo phù hợp với vị thế chính trị, kinh tế - xã hội và văn hóa quan trọng của T.Ư, thành phố.



Vỉa hè hồ Hoàn Kiếm, đoạn ngã tư Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng bị quây lại để tổ chức sự kiện khiến người dân phải đi bộ dưới lòng đường NGUYỄN TRƯỜNG

Giao Sở VH-TT Hà Nội chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu sửa đổi Quy chế quản lý, hoạt động tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm; tham mưu, báo cáo UBND thành phố trước ngày 24.12.

Đáng chú ý, trong thời gian nghiên cứu sửa đổi Quy chế quản lý, hoạt động tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, để đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, Ban Cán sự Đảng UBND TP.Hà Nội giao Sở VH-TT chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu dự thảo văn bản của UBND thành phố chỉ đạo việc tổ chức hoạt động tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

"Chỉ tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa tiêu biểu cấp T.Ư và thành phố (lưu ý không chấp thuận tổ chức các sự kiện tại khu vực trước tượng đài Lý Thái Tổ cho đến phố Trần Nguyên Hãn); không chấp thuận tổ chức các sự kiện du lịch, thể thao, các sự kiện có tính chất quảng bá, quảng cáo, thương mại, ẩm thực", thông báo nêu rõ.

Sở VH-TT Hà Nội còn được giao chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng chính sách hỗ trợ các lực lượng công chức, viên chức và người lao động tham gia quản lý hoạt động tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm; đề xuất, báo cáo UBND thành phố đảm bảo đúng quy định.

Thời gian qua, người dân và cử tri liên tục phản ánh về việc các hoạt động, sự kiện tại không gian đi bộ hồ Gươm. Những hoạt động này đã gây ảnh hưởng tới cuộc sống, sức khỏe và sinh hoạt của người dân, nhất là người già và trẻ nhỏ.

Căn cứ quy chế quản lý hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, UBND Q.Hoàn Kiếm đề nghị Sở VH-TT Hà Nội bố trí, sắp xếp các hoạt động, hạn chế các hoạt động có tổ chức gian hàng không phù hợp tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Chỉ cho phép các hoạt động có tổ chức gian hàng liên quan đến hoạt động văn hóa - thể thao, gian hàng có thiết kế đảm bảo thẩm mỹ, không ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường và an toàn của người dân, đảm bảo an ninh, an toàn phòng cháy khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Mới đây, ngày 24.11, phát biểu tại Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã lưu ý về việc quản lý, sắp xếp các sự kiện phù hợp với các không gian văn hóa như khu vực hồ Gươm... để bảo đảm sự phát triển bền vững của thủ đô.

Nêu ví dụ về việc quản lý không gian quanh khu vực hồ Gươm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị các cơ quan thành phố chỉ nên tổ chức các hoạt động văn hóa đặc sắc tại khu vực này.

"Hiện nay, ở khu vực hồ Hoàn Kiếm có nhiều sự kiện diễn ra lộn xộn, mất mỹ quan, chưa phù hợp. Cần được khẩn trương tổ chức sắp xếp cho phù hợp, tương xứng. Việc tổ chức các hội chợ thương mại hoặc tương tự cần được bố trí ở các địa điểm khác phù hợp", ông Dũng nhấn mạnh.