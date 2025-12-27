Hà Nội hưởng ứng thực hiện 'xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống'

Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội Phạm Tuấn Long phát biểu tại sự kiện ẢNH: BTC

Đại diện Sở VH-TT Hà Nội cho biết, thủ đô ngàn năm văn hiến - nơi lưu giữ kho tàng đồ sộ các giá trị văn hóa truyền thống, được hun đúc qua chiều dài lịch sử của dân tộc. Trong kho tàng ấy, hệ thống gần 1.900 lễ hội truyền thống trên địa bàn thành phố giữ vai trò hết sức quan trọng, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng, sinh hoạt văn hóa cộng đồng của người dân thủ đô. Đồng thời góp phần bồi đắp bản sắc, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, kết tinh chiều sâu lịch sử và bề dày văn hiến nghìn năm của Hà Nội.

Trong những năm qua, công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn thành phố đã từng bước đi vào nền nếp, ngày càng được thực hiện bài bản, nghiêm túc. Các lễ hội được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, tuân thủ các quy định về công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Trên nền tảng những kết quả đã đạt được, yêu cầu đặt ra hiện nay là tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức lễ hội theo hướng đồng bộ, bền vững hơn, chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lễ hội lành mạnh, lấy giá trị văn hóa và con người làm trung tâm.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ bấm nút quả cầu điện thực hiện cam kết thi đua hưởng ứng thực hiện "Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống" trên địa bàn TP.Hà Nội ẢNH: BTC

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý và tổ chức lễ hội, ngày 3.8.2023, Bộ VH-TT-DL đã ban hành "Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống". Bộ tiêu chí là một văn bản định hướng quan trọng, góp phần cụ thể hóa các yêu cầu về xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội; đồng thời là căn cứ để đánh giá, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức lễ hội ở cơ sở.

Trên cơ sở đó, cùng với sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền thành phố và các ngành, địa phương, việc triển khai bộ tiêu chí sẽ tạo nền tảng quan trọng để các lễ hội trên địa bàn thủ đô được tổ chức ngày càng trang trọng, văn minh, an toàn và giàu bản sắc.

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm của Sở VH-TT Hà Nội trong việc cụ thể hóa chủ trương, định hướng của Bộ VH-TT-DL và chỉ đạo của thành phố về xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống; đồng thời tạo tiền đề để nâng cao chất lượng công tác quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn thành phố trong thời gian tới mà trước hết là cho mùa lễ hội năm 2026.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc hòa tấu trống và hát, múa rồng kết hợp trống hội, các tiết mục biểu diễn dân gian tại sự kiện

Ảnh: BTC

Đại diện Sở VH-TT Hà Nội cũng đề nghị UBND các xã, phường cần xác định việc triển khai bộ tiêu chí về xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về lễ hội; chủ động xây dựng kế hoạch, phân công rõ trách nhiệm và tổ chức kiểm tra, giám sát hiệu quả thực hiện; đẩy mạnh tuyên truyền về giá trị lịch sử, văn hóa, ý nghĩa nhân văn của lễ hội truyền thống; từ đó giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức lễ hội.

"Với truyền thống văn hiến nghìn năm, cùng kho tàng lễ hội phong phú, đồ sộ trên địa bàn thành phố, Hà Nội không chỉ mang đến cho nhân dân và du khách một không gian sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng giàu bản sắc, mà đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm rất lớn trong công tác quản lý, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn giá trị truyền thống và yêu cầu xây dựng đời sống văn hóa văn minh, hiện đại của thủ đô", đại diện Sở nhấn mạnh.