Xử phạt karaoke gây ồn ào: Để tiếng hát mang tính giải trí và kết nối

Nghị định 282/2025 bỏ quy định cấm gây ồn sau 22 giờ, chuyển sang xử phạt theo mức độ tiếng ồn vượt quy chuẩn bất kể thời gian nào trong ngày Ảnh: Nhật Thịnh

Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 282/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ 15.12.2025, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận xã hội. Trong đó, quy định siết chặt việc xử phạt hành vi gây tiếng ồn, đặc biệt là tụ tập hát karaoke tại khu dân cư và nơi công cộng được xem là điểm đáng chú ý.

Nghị định 282/2025 đánh dấu sự chuyển mình từ cấm theo khung giờ sang cấm theo mức độ tiếng ồn. Điều này có nghĩa từ 15.12, việc hát karaoke, mở loa kẹo kéo có thể bị xử phạt ở mọi khung giờ, không chỉ sau 22 giờ như trước. Quy định này được nhiều người dân ủng hộ, bởi tiếng ồn không chỉ gây phiền toái vào ban đêm mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, học tập và làm việc vào ban ngày.

Chấn chỉnh karaoke gây ồn ào: Góc nhìn từ người làm văn hóa

Chia sẻ với Thanh Niên, NSƯT - TS - đạo diễn Hoàng Duẩn (Phó trưởng khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật - Trường ĐH Văn hóa TP.HCM) bày tỏ sự ủng hộ đối với việc xử phạt các trường hợp hát karaoke gây mất trật tự công cộng, đặc biệt tại khu dân cư. Theo anh, sau một tuần làm việc căng thẳng, nhiều gia đình mong chờ hai ngày cuối tuần để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng. Tuy nhiên, không ít người lại phải chịu đựng cảnh hàng xóm mang loa karaoke di động ra hát inh ỏi, kèm theo nhậu nhẹt, nhảy múa, nói tục, chửi thề, làm không gian sinh hoạt chung bị đảo lộn.

"Thực tế cho thấy, ý thức của một bộ phận người dân còn rất kém. Loa được quay thẳng sang nhà hàng xóm, nhưng khi hát lại than 'nhỏ quá, không nghe gì', rồi tăng âm lượng đến mức tối đa. Hệ quả là toàn bộ tiếng ồn, thậm chí chửi thề, đều dội sang nhà bên cạnh", đạo diễn Hoàng Duẩn chia sẻ.

Theo nam đạo diễn, đặc điểm kỹ thuật của một số loa karaoke di động không có khả năng chống hú, người sử dụng buộc phải xoay loa tránh micro, đồng nghĩa với việc đẩy toàn bộ âm thanh sang không gian xung quanh. Không ít gia đình dù hát karaoke trong nhà nhưng vẫn mở toang cửa, đưa loa ra ngoài với suy nghĩ "cho vui xóm giềng". Tuy nhiên, niềm vui của người này lại trở thành sự mệt mỏi, căng thẳng của người khác, nhất là khi giọng hát chênh, phô nhưng âm lượng lại vượt quá ngưỡng chịu đựng.

Đạo diễn Hoàng Duẩn cho rằng cần phải có giải pháp để đưa quy định mới vào cuộc sống để xây dựng môi trường sống văn minh, yên bình Ảnh: Nhật Thịnh

Đạo diễn Hoàng Duẩn cho rằng, để Nghị định 282/2025 đi vào thực tế vẫn còn nhiều thách thức. Câu hỏi đặt ra là ai sẽ trực tiếp xử lý vi phạm? Lực lượng công an phường, xã có đủ trang thiết bị chuyên dụng để đo và xác định mức độ vượt chuẩn tiếng ồn hay không? Trong bối cảnh hiện nay, điều này vẫn chưa được đảm bảo đồng bộ, trong khi địa bàn quản lý ngày càng rộng, gây áp lực lớn cho công tác kiểm tra, giám sát.

Anh cũng nhấn mạnh, hình thức xử phạt cần được quy định rõ ràng, minh bạch, từ lập biên bản tại chỗ đến phương thức nộp phạt, mức phạt phải đủ sức răn đe. Việc thực thi pháp luật cần nhất quán, tránh tình trạng "trên hô" nhưng "dưới bí đường" thực hiện, khiến quy định trở nên hình thức và tạo tâm lý "lờn luật". Trước đây, quy định xử phạt gây ồn sau 22 giờ đã tồn tại, nhưng rất hiếm trường hợp xử phạt được công bố rộng rãi, vô hình trung làm giảm hiệu lực của pháp luật.

"Ngoài ra, việc tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân cần được thực hiện nghiêm túc, triệt để. Nếu người dân báo tin nhưng cơ quan chức năng chỉ xử lý qua loa, dần dần họ sẽ không còn mặn mà trình báo khi thấy vi phạm. Đặc biệt, cần có cơ chế bảo mật thông tin người phản ánh, tránh để lộ danh tính dẫn đến mâu thuẫn, hiềm khích, thù hằn trong khu dân cư. Chỉ khi người dân cảm thấy an tâm và được bảo vệ, họ mới sẵn sàng đồng hành cùng chính quyền trong việc xây dựng môi trường sống văn minh, yên bình", Phó trưởng khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật của Trường ĐH Văn hóa TP.HCM nêu quan điểm.

Để thú vui karaoke trở về đúng bản chất của nét sinh hoạt văn hóa

Quy định mới không nhằm trừng phạt nhu cầu giải trí chính đáng, mà đặt ra ranh giới cần thiết để mỗi người ý thức hơn về việc thể hiện văn hóa trong cộng đồng Ảnh: Ngọc Dương

Trên các diễn đàn mạng xã hội, câu chuyện karaoke luôn trở thành đề tài "nóng". Không ít ý kiến thẳng thắn cho rằng karaoke không còn đơn thuần là thú vui giải trí, giải tỏa căng thẳng mà đang trở thành "vấn nạn" khắp nơi, góp phần vào các nguyên nhân mâu thuẫn, xô xát, thậm chí án mạng. Thực tế cho thấy, nhiều vụ xô xát, mâu thuẫn nghiêm trọng bắt nguồn từ tiếng loa karaoke kéo dài, âm lượng vượt ngưỡng chịu đựng, coi thường không gian riêng tư của người khác. Một bộ phận người dân vẫn quen với suy nghĩ "nhà mình thì mình hát", bất chấp việc âm thanh lan sang hàng xóm, xâm lấn quyền được nghỉ ngơi, học tập và làm việc của cộng đồng xung quanh.

Chính trong bối cảnh đó, Nghị định 28/2025 được nhiều người ủng hộ, nhìn nhận như một bước chuyển cần thiết. Các ý kiến cho rằng đã đến lúc những hành vi gây ồn ào kéo dài phải được xử lý bằng chế tài rõ ràng, thay vì trông chờ vào sự nhắc nhở mang tính cảm tính hay những cuộc "thương lượng" dễ dẫn đến xung đột giữa các cá nhân. Việc quy định xử phạt tiếng ồn 24/24 không chỉ mang ý nghĩa răn đe, mà còn góp phần xác lập một chuẩn mực ứng xử mới trong không gian chung.

"Rất hoan nghênh nghị định này, vì bấy lâu nay rất mệt mỏi vì karaoke. Mong vấn nạn ô nhiễm tiếng ồn được xử lý triệt để", "Nghị định đã có và quy định rất nghiêm minh. Đất nước đang phát triển và cần lắm sự ý thức của cộng đồng góp phần văn minh. Nhà nước quy định thì dân phải tuân thủ, không tùy tiện mở nhạc tra tấn những người xung quanh, muốn hát thì quay loa vô nhà của mình, âm thanh đừng làm phiền hàng xóm thì sẽ không ai phải báo lên công an phường xã", "Hát karaoke không có lỗi, nhưng đừng để niềm vui của người này trở thành sự chịu đựng của nhiều người khác. Hy vọng nghị định mới sẽ xử lý triệt để, làm xã hội văn minh, không còn mất tình làng nghĩa xóm nữa...", là một số bình luận của dân mạng.

Bên cạnh những ý kiến ủng hộ việc siết chặt xử phạt karaoke gây ồn ào bất kể giờ giấc, nhiều quan điểm từ cộng đồng mạng cho rằng chủ trương này không nhằm "khai tử" thú vui karaoke - một hình thức giải trí đã ăn sâu vào đời sống sinh hoạt của người Việt. Theo các ý kiến này, pháp luật đặt ra không phải để cấm đoán nhu cầu giải trí chính đáng, mà nhằm nhắc nhở mỗi cá nhân nâng cao ý thức, ứng xử văn minh và tôn trọng không gian sống chung của cộng đồng.

Một tài khoản để lại bình luận: "Ca hát giải trí là nhu cầu và là món ăn tinh thần trong xã hội từ ngàn xưa. Điều cần làm là giáo dục ý thức chung của mọi người một cách tự giác và giữ gìn tình làng nghĩa xóm, cảm thông chia sẻ, vì không phải ai cũng có điều kiện giải trí ở những cơ sở dịch vụ. Karaoke chỉ thực sự trở thành "vấn nạn" khi vượt khỏi giới hạn chừng mực, thiếu ý thức và không đặt mình vào vị trí của người khác. Nếu ai cũng biết tự giác trong việc kiểm soát âm lượng, lựa chọn thời gian và không gian sử dụng phù hợp, tôn trọng môi trường sống chung, karaoke hoàn toàn một hình thức giải trí mang tính kết nối, chứ không phải nguồn cơn của bức xúc xã hội".







