Làng giải trí 2025 tiễn biệt Ngọc Trinh, Quý Bình, Thương Tín

Nghệ sĩ Thương Tín

Giai đoạn 1980 - 1990, Thương Tín được xem là một trong những tài tử đình đám của màn ảnh Việt. Ánh mắt "biết nói" cùng với vẻ ngoài lãng tử của Thương Tín từng làm rung động biết bao khán giả nữ thời ấy. Ông từng ghi dấu trong nhiều bộ phim như Ván bài lật ngửa, Dòng sông hoa trắng, Chiến trường chia nửa vầng trắng, Săn bắt cướp... Bên cạnh đó, cuốn hồi ký Một đời giông bão của Thương Tín từng gây nhiều tranh cãi khi tiết lộ bản thân từng trải qua nhiều mối tình, đáng chú ý là chuyện tình dang dở với "Nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My.

Sau nhiều thăng trầm, cuộc đời ông khép lại bằng một đám tang lặng lẽ, vắng người tại Khánh Hòa. Người nhà của Thương Tín muốn giữ sự riêng tư và bình yên cho gia đình nên hạn chế truyền thông tác nghiệp.

Thương Tín khép lại cuộc đời đầy giông bão bằng một đám tang giản dị tại quê nhà Ảnh: T.L

NSƯT Quý Bình

Sự ra đi của Quý Bình khiến đồng nghiệp và người hâm mộ của anh vô cùng đau lòng.

Sau thời gian âm thầm chống chọi với bạo bệnh, Quý Bình giã từ cuộc sống vào ngày 6.3.2025. Đám tang của nam chính phim Sông dài hạn chế truyền thông để giữ sự trang nghiêm cho lễ tang và bình yên cho gia đình.

Thanh Thức, Vân Trang và một số đồng nghiệp khác đều xúc động mỗi khi nhắc đến Quý Bình, một nghệ sĩ tài hoa nhưng bạc mệnh.

Khi biết bản thân bị bệnh, Quý Bình chọn cuộc sống lặng lẽ âm thầm điều trị và hạn chế chia sẻ hoàn cảnh của mình với mọi người Ảnh: T.L

NSƯT Ngọc Trinh

Tháng 9.2025, làng giải trí Việt bàng hoàng khi hay tin NSƯT Ngọc Trinh qua đời vì đột quỵ.

Cô được biết đến là một nghệ sĩ đa tài (ở cả mảng sân khấu và phim ảnh). Trong đó, hình ảnh cô bé Vy nhỏ nhắn nhưng đầy nghị lực của tác phẩm Mùi ngò gai đã in sâu vào lòng khán giả.

Trước khi bị đột quỵ, Ngọc Trinh vẫn thường xuyên chia sẻ những hoạt động nghệ thuật và những hình ảnh tích cực trên mạng xã hội.

Sự ra đi của Ngọc Trinh khiến nhiều đồng nghiệp bàng hoàng Ảnh: T.L

Nghệ sĩ cải lương Minh Hoàng

Sau thời gian chống chọi với nhiều bệnh về phổi, gan, sức khỏe của nghệ sĩ cải lương Minh Hoàng yếu dần. Ông qua đời vào ngày khoảng 18 giờ 15 tối 20.10, hưởng dương 54 tuổi.

Theo thông tin từ Nhà hát Trần Hữu Trang, nghệ sĩ Minh Hoàng tên đầy đủ là Nguyễn Minh Hoàng, sinh năm 1971 tại Tây Ninh. Ông xuất thân từ khóa đào tạo diễn viên năm 1988 của nhà hát, được học với các thầy cô như cố NSND Phùng Há, Hoàng Ba, Út Trong, Tấn Đạt, Ba Tu, Kim Cúc…

Nghệ sĩ cải lương Minh Hoàng từng được đào tạo bởi các thầy cô như cố NSND Phùng Há, Hoàng Ba, Út Trong, Tấn Đạt, Ba Tu, Kim Cúc... Ảnh: T.L

Nhạc sĩ Thế Hiển

Nhạc sĩ Thế Hiển qua đời tối 1.10.2025 sau thời gian chống chọi bệnh hiểm nghèo. Trước đó, khuya 30.9, gia đình nhạc sĩ Thế Hiển thấy ông mệt, chỉ số SpO2 (độ bão hòa ô xy trong máu ngoại biên) thấp nên đưa vào Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán tình trạng của nhạc sĩ là suy hô hấp cấp.

Nhạc sĩ Thế Hiển bắt đầu sự nghiệp sáng tác vào năm 1982, tác phẩm đầu tay mang tên Khi bong bóng bay được khán giả đón nhận. Trong sự nghiệp, tên tuổi của nam nhạc sĩ gắn liền với loạt ca khúc như Nhánh lan rừng, Tóc em đuôi gà, Hoài niệm dấu yêu, Hát về anh, Cho dù có đi nơi đâu, Đợi chờ trong cơn mưa, Dấu chấm hỏi, Nhong nhong nhong, Hoàng hôn màu tím…

Tác giả bài hát Nhánh lan rừng giã từ cuộc đời sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật Ảnh: T.L

NSƯT Kiều Hưng

Giọng ca vàng của làng âm nhạc Việt Nam là NSƯT Kiều Hưng trút hơi thở cuối cùng vào tháng 11.2025 tại Đức, thọ 88 tuổi.

Ông là một trong những ca sĩ tiêu biểu, được mệnh danh là "giọng ca vàng" của dòng nhạc cách mạng - trữ tình. Tên tuổi của NSƯT Kiều Hưng gắn liền với loạt ca khúc như Tình ca, Đường lên Tây Bắc, Bài ca trên núi, Bài ca Hà Nội...

Ngoài ra, năm 2025, âm nhạc Việt còn tiễn biệt những nhạc sĩ: Mặc Thế Nhân, Thanh Sử, Đynh Trầm Ca và Nguyễn Vũ, để lại nhiều tiếc thương trong lòng giới mộ điệu.

Sự ra đi của NSƯT Kiều Hưng khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả tiếc nuối Ảnh: T.L

Siêu mẫu Nam Phong

Trước khi giã từ cuộc đời, Nam Phong từng được biết đến là gương mặt quen thuộc của làng thời trang Việt. Vươn lên từ khó khăn và thấu hiểu được sự vất vả khi hoạt động trong giới giải trí nên anh luôn nhiệt tình giúp đỡ cho đàn em.

Trước khi qua đời, Nam Phong từng có thời gian nhập viện để điều trị bệnh về phổi.

Nam Phong quê ở Cà Mau, anh bắt đầu hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu và từng đạt những thành tích như top 5 Người mẫu thời trang mùa xuân 2004, giải đồng Ngôi sao người mẫu 2014, á quân Model & Talent 2015, , giải Quý ông hoàn hảo 2019… Sau đó, Nam Phong chuyển hướng phát triển sang thiết kế thời trang cũng như thử sức với lĩnh vực kinh doanh ẩm thực.

Siêu mẫu Nam Phong qua đời do bạo bệnh Ảnh: T.L

Ngoài ra, trong năm 2025 khán giả cũng nói lời từ biệt với những nghệ sĩ tên tuổi khác như NSND Thanh Hải, NSƯT Mai Châu, nghệ sĩ hài Bắc Hải, diễn viên Lê Hiền Hạnh...