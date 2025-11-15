Minh Hằng bồi hồi nhắc kỷ niệm với cố nghệ sĩ Quý Bình

Khi hợp tác trong bộ phim điện ảnh Bao giờ có yêu nhau, Minh Hằng chia sẻ rằng nếu không có sự hỗ trợ nhiệt tình từ cố nghệ sĩ Quý Bình, cô nghĩ rằng mình khó có thể hoàn thành vai diễn một cách trọn vẹn. Nữ diễn viên 8X cũng tiếc thương cho Quý Bình - một diễn viên tài hoa nhưng bạc mệnh.

Minh Hằng ấn tượng với giọng nói của cố nghệ sĩ Quý Bình Ảnh: Hải Yến

