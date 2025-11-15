Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Minh Hằng bồi hồi nhắc kỷ niệm với cố nghệ sĩ Quý Bình
Video Giải trí

Minh Hằng bồi hồi nhắc kỷ niệm với cố nghệ sĩ Quý Bình

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
15/11/2025 20:00 GMT+7

Đối với Minh Hằng, cố nghệ sĩ Quý Bình là một đàn anh đáng kính và giúp đỡ cô rất nhiều trong quá trình tham gia phim Bao giờ có yêu nhau.

Khi hợp tác trong bộ phim điện ảnh Bao giờ có yêu nhau, Minh Hằng chia sẻ rằng nếu không có sự hỗ trợ nhiệt tình từ cố nghệ sĩ Quý Bình, cô nghĩ rằng mình khó có thể hoàn thành vai diễn một cách trọn vẹn. Nữ diễn viên 8X cũng tiếc thương cho Quý Bình - một diễn viên tài hoa nhưng bạc mệnh.

Minh Hằng bồi hồi nhắc kỷ niệm với cố nghệ sĩ Quý Bình - Ảnh 1.

Minh Hằng ấn tượng với giọng nói của cố nghệ sĩ Quý Bình

Ảnh: Hải Yến

Để lắng nghe thêm những chia sẻ xúc động của Minh Hằng về cố diễn viên Quý Bình, mời quý khán giả đón xem chương trình Hot thì Hỏi trên các nền tảng thanhnien.vn, kênh YouTube, Fanpage Báo Thanh Niên cùng YouTube, TikTok iHay TV.

Tin liên quan

Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh kể chuyện 'tâm linh' về tiết mục 'Ngày không anh | ON TRENDING

Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh kể chuyện 'tâm linh' về tiết mục 'Ngày không anh | ON TRENDING

Hậu trường chưa kể về 'Ngày không anh' - tiết mục gây sốt từ chương trình Chị đẹp đạp gió 2024 có gì hấp dẫn? Câu chuyện đã được bật mí trong On trending.

Khám phá thêm chủ đề

Minh Hằng Ca sĩ Minh Hằng Quý Bình HOT THÌ HỎI
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận