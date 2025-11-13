Hot Thì Hỏi | Minh Hằng gặp lại những 'phiên bản' khác nhau của mình sau 7 năm

Minh Hằng nổi tiếng từ những năm 2010 với những ca khúc Teen pop như Một vòng trái đất, Người vô hình, Beautiful Girl, Giờ em đã biết, Sắc môi em hồng… Sau đó, Minh Hằng còn thành công ở mảng phim ảnh với những tác phẩm như Giải cứu thần chết, Sắc đẹp ngàn cân, Bao giờ có yêu nhau, Bẫy ngọt ngào…

Đón xem buổi giao lưu trên kênh YouTube iHayTV ẢNH: BẢO HẠO

Sau khi kết hôn và sinh con, cô dành toàn thời gian để chăm sóc gia đình nhỏ. Đến 2024, cô chính thức trở lại với niềm đam mê âm nhạc thông qua chương trình Chị đẹp đạp gió. Đây cũng chính là bước đà để Minh Hằng tái xuất sân khấu với sản phẩm âm nhạc Director. Ca khúc này có tiết tấu, mạnh và lời bài hát cũng mang nhiều tâm tư của Minh Hằng sau những sóng gió.

