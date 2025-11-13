Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Video Giải trí

Hot Thì Hỏi | Minh Hằng gặp lại những 'phiên bản' khác nhau của mình sau 7 năm

TT Phát triển Nội dung số
13/11/2025 13:00 GMT+7

Trở lại âm nhạc sau 7 năm, Minh Hằng không chỉ cho người khán giả thấy diện mạo cá tính, trưởng thành hơn mà còn mang đến gu âm nhạc thời thượng và không ngại thử thách chính mình. Đây cũng là phiên bản mà cô mong muốn mọi người đón nhận ở thời điểm hiện tại.

Minh Hằng nổi tiếng từ những năm 2010 với những ca khúc Teen pop như Một vòng trái đất, Người vô hình, Beautiful Girl, Giờ em đã biết, Sắc môi em hồng… Sau đó, Minh Hằng còn thành công ở mảng phim ảnh với những tác phẩm như Giải cứu thần chết, Sắc đẹp ngàn cân, Bao giờ có yêu nhau, Bẫy ngọt ngào… 

Đón xem buổi giao lưu trên kênh YouTube iHayTV

Sau khi kết hôn và sinh con, cô dành toàn thời gian để chăm sóc gia đình nhỏ. Đến 2024, cô chính thức trở lại với niềm đam mê âm nhạc thông qua chương trình Chị đẹp đạp gió. Đây cũng chính là bước đà để Minh Hằng tái xuất sân khấu với sản phẩm âm nhạc Director. Ca khúc này có tiết tấu, mạnh và lời bài hát cũng mang nhiều tâm tư của Minh Hằng sau những sóng gió. 

Để lắng nghe Minh Hằng chia sẻ nhiều hơn về sản phẩm mới cũng như hành trình làm nghề nhiều thăng trầm, mời quý khán giả đón xem chương trình Hot Thì Hỏi được phát lúc 13 giờ ngày 13.11 trên các nền tảng Thanh Niên Online, kênh YouTube – Fanpage Báo Thanh Niên cùng kênh YouTube và TikTok iHay TV.

HOT THÌ HỎI | Nguyễn Văn Chung: Nhạc sĩ ca khúc 'tỉ view' và những câu chuyện chưa kể

Sau hơn 20 năm gắn bó với âm nhạc, ghi dấu ấn qua Chiếc khăn gió ấm, Nhật ký của mẹ, Con đường mưa… và đặc biệt là ca khúc 'tỉ view' Viết tiếp câu chuyện hòa bình, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã có mặt tại trường quay Báo Thanh Niên trong chương trình HOT THÌ HỎI.

Võ Hạ Trâm nhắc về chồng Ấn Độ, thừa nhận 'biết đủ' | HOT THÌ HỎI

Minh Hằng HOT THÌ HỎI iHay TV Minh hằng comeback Ca sĩ Minh Hằng Giao lưu trực tuyến
