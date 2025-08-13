HOT THÌ HỎI | Nguyễn Văn Chung: Nhạc sĩ ca khúc 'tỉ view' và những câu chuyện chưa kể

Bước ra từ hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật với loạt bản hit như Chiếc khăn gió ấm, Nhật ký của mẹ, Con đường mưa và đặc biệt là ca khúc tỉ view Viết tiếp câu chuyện hòa bình, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã khẳng định vị thế “ông trùm bài hit” của làng nhạc Việt. Không chỉ thành công ở dòng nhạc trẻ, anh còn dành tâm huyết cho hơn 300 ca khúc thiếu nhi, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn và kết nối các thế hệ yêu nhạc.

Mới đây, anh tiếp tục gây chú ý với sáng tác Việt Nam – Tự hào tiếp bước tương lai, kết hợp cùng giọng ca Tùng Dương, ra mắt đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ca khúc được đánh giá là “tiếng gọi từ trái tim” mang tinh thần vươn lên của dân tộc, hòa quyện giữa cảm xúc âm nhạc chân thành và hình ảnh một Việt Nam đổi mới.

Xuất hiện tại trường quay Báo Thanh Niên trong chương trình HOT THÌ HỎI, Nguyễn Văn Chung sẽ chia sẻ những câu chuyện hậu trường chưa từng tiết lộ, từ áp lực giữ lửa sáng tác đến hành trình rẽ hướng từ ngành du lịch sang âm nhạc. Đây cũng là dịp để khán giả lắng nghe góc nhìn của anh về âm nhạc Việt trong thời đại số và những dự án mới đang thu hút sự quan tâm.

Để lắng nghe những chia sẻ đầy thú vị của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, đừng bỏ lỡ chương trình HOT THÌ HỎI phát lúc 20 giờ ngày 13.8.2025 trên các nền tảng Thanh Niên Online, kênh YouTube - Fanpage Báo Thanh Niên cùng kênh YouTube và TikTok iHay TV.