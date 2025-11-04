Minh Hằng tái xuất sau 7 năm

Tối 3.11, Minh Hằng bất ngờ công bố trở lại đường đua âm nhạc sau 7 năm vắng bóng bằng việc đăng tải teaser poster cho sản phẩm mới mang tên DIRECTOR. Nữ ca sĩ khiến người hâm mộ phấn khích với dòng chia sẻ: "Nhạc dance is back" (tạm dịch: Nhạc dance đã trở lại) cùng hình ảnh bàn tay đeo găng trắng cầm chiếc đĩa CD, biểu tượng gợi nhắc thời kỳ vàng son của nhạc dance Việt những năm 2000.

Hình ảnh chiếc CD "tái xuất" được nữ ca sĩ đăng tải khiến người hâm mộ hào hứng Ảnh: NVCC

Trên bề mặt chiếc CD phản chiếu khuôn mặt Minh Hằng với điểm nhấn là đôi môi mờ ảo, mang lại cảm giác vừa quyến rũ vừa bí ẩn. Tổng thể teaser poster được thiết kế theo phong cách hiện đại pha chút hoài niệm, gợi nhớ đến giai đoạn nữ ca sĩ từng hoạt động sôi nổi và ghi dấu ấn mạnh mẽ trong Vpop.

Theo tiết lộ, ca khúc DIRECTOR sẽ chính thức ra mắt vào ngày 12.11.2025. Tựa đề mang nghĩa "đạo diễn" thể hiện thông điệp mỗi người hãy làm chủ cuộc đời mình như một đạo diễn làm phim, đồng thời ẩn chứa sự liên hệ đến vai trò diễn viên của Minh Hằng trong lĩnh vực điện ảnh. Đáng chú ý, nữ ca sĩ còn gây tò mò khi viết trên phần mô tả teaser: "Drama follow my aura. Do you wanna see my POV?" (tạm dịch: Drama theo sau hào quang của tôi. Bạn muốn thử nhìn mọi thứ theo cách của tôi không?). Câu nói được xem như lời tuyên ngôn mạnh mẽ, hé lộ phong cách cá tính, thẳng thắn mà Minh Hằng mang đến trong màn tái xuất lần này.

Bên cạnh việc giới thiệu sản phẩm mới, teaser poster cũng gợi nhắc lại một kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp của "chị đẹp" 8X. Hơn 10 năm trước, đoạn video ghi lại khoảnh khắc cô "tặng một CD nhạc dance" từng gây chú ý trên mạng xã hội và trở thành tình huống hài hước được chia sẻ rộng rãi. Sau này, Minh Hằng lên tiếng giải thích về câu chuyện, giúp khán giả có cái nhìn cảm thông hơn về hành động tự nhiên, gần gũi của cô. Kỷ niệm ấy đến nay vẫn được người hâm mộ nhắc lại như một dấu ấn đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật của nữ ca sĩ.

Sau chương trình Chị đẹp đạp gió, Minh Hằng càng khiến người hâm mộ mong muốn cô trở lại đường đua âm nhạc sau nhiều năm vắng bóng Ảnh: NVCC

Lý do tái xuất của Minh Hằng?

Sản phẩm âm nhạc lần này đánh dấu sự trở lại âm nhạc của Minh Hằng sau 7 năm kể từ MV Em Xin Anh (6.2018). Dù không ra mắt ca khúc mới trong thời gian dài, Minh Hằng vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật sôi nổi khi tham gia các dự án phim điện ảnh, chương trình truyền hình và hợp tác cùng nhiều thương hiệu lớn. Năm 2022, cô kết hôn và đón con đầu lòng sau đó một năm. Thời gian này, cô dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình. Những hình ảnh đời thường của Minh Hằng bên chồng con vẫn luôn nhận được lượng tương tác "khủng", cho thấy sức hút bền bỉ của cô từ sự nghiệp đến đời sống cá nhân.

Đến năm 2024, Minh Hằng trở lại mạnh mẽ trong chương trình Chị đẹp đạp gió, lọt vào đội hình Hoa đạp gió gồm 10 "chị đẹp" xuất sắc nhất và giành giải Chị đẹp được yêu thích nhất. Những màn trình diễn cuốn hút của cô trên sân khấu đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả. Sau chương trình, người hâm mộ không ngừng mong đợi giọng ca Một vòng trái đất sẽ sớm ra mắt một sản phẩm âm nhạc chính thức và DIRECTOR chính là câu trả lời cho kỳ vọng ấy.

Minh Hằng cho rằng sau khoảng thời gian dành cho gia đình và nghỉ ngơi, đây là thời điểm phù hợp để cô tái xuất với khán giả Ảnh: NVCC

Chia sẻ về quyết định tái xuất, Minh Hằng bộc bạch: "Tôi nghĩ đây là thời điểm phù hợp nhất để trở lại với âm nhạc. Thời gian qua, tôi được nghỉ ngơi, tập trung cho vai trò làm vợ, làm mẹ và thử thách bản thân ở nhiều lĩnh vực khác. Khi tham gia Chị đẹp đạp gió, nguồn cảm hứng trình diễn và làm nhạc bắt đầu quay lại trong tôi. Sự ủng hộ của khán giả là động lực lớn để tôi thực hiện sản phẩm mới. Tôi và ê kíp đã đầu tư rất nhiều để có một single thật chỉn chu, xứng đáng với sự chờ đợi của khán giả".

Sau quãng thời gian tạm rời đường đua âm nhạc, sự trở lại của nữ ca sĩ 8X với DIRECTOR được xem là một bước ngoặt, mang đến hình ảnh mới mẻ, tràn đầy năng lượng và đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật của nữ ca sĩ.