Thực hư chuyện gia đình cố nghệ sĩ Thương Tín kêu gọi đóng góp

Sau khi nghệ sĩ Thương Tín qua đời, nhiều tin đồn về việc quyên góp xây mộ phần cho ông được lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nhạc sĩ Tô Hiếu (người đồng hành hỗ trợ các hoạt động văn nghệ của Thương Tín những năm cuối đời) khẳng định gia đình Thương Tín chưa bao giờ kêu gọi đóng góp xây mộ phần cho nam diễn viên Ván bài lật ngửa. Con trai của cố nghệ sĩ Thương Tín là Thanh Tùng cũng không kêu gọi quyên góp cho bản thân sau khi cha qua đời.

Con trai Thương Tín khẳng định không kêu gọi quyên góp Ảnh: Facebook nhạc sĩ Tô Hiếu

"Thanh Tùng, con trai cố nghệ sĩ Thương Tín không đón nhận bất cứ sự giúp đỡ nào. Hiện trên các nền tảng mạng xã hội đã dựng chuyện câu view và kêu gọi giúp đỡ cho Thanh Tùng nhưng tất cả đều nhằm mục đích trục lợi. Tô Hiếu kính mong mọi người hãy cảnh giác với các thủ đoạn trên, nếu đã chuyển tiền thì hãy trình báo ngay cơ quan chức năng, công an phường xã gần nhất để có sự hỗ trợ cần thiết", nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết.

Chia sẻ thêm với Thanh Niên, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết những ngày vừa qua Thanh Tùng - con trai của Thương Tín buồn bã vì mất đi đấng sinh thành. Thanh Tùng là người sống kín tiếng, không thích ồn ào nên anh cũng hiếm chia sẻ cảm xúc với mọi người.

Mộ phần của cố nghệ sĩ Thương Tín tại nghĩa trang Hòa Thủy, tỉnh Khánh Hòa Ảnh: Facebook nhạc sĩ Tô Hiếu

Theo nhạc sĩ Tô Hiếu: "Hiện tại, Thanh Tùng không còn đi hát phòng trà nữa mà chuyển qua buôn bán, làm nhiều nghề khác nhau để trang trải cuộc sống. Hai vợ chồng đều chăm chỉ làm việc để lo cho con cái đi học". Mặc dù cuộc sống của Thanh Tùng vất vả nhưng anh không kêu gọi bất kỳ sự hỗ trợ nào từ những nhà hảo tâm.

Ngoài ra, phần mộ của Thương Tín ở nghĩa trang Hòa Thủy, tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thiện. Theo nhạc sĩ Tô Hiếu, gia đình đã chăm lo chu toàn cho Thương Tín từ lúc ông gặp bạo bệnh đến khi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Thanh Tùng - con trai của nghệ sĩ Thương Tín cũng khẳng định: "Gia đình chúng tôi lo đẩy đủ hết, đám tang và mộ phần cũng xong. Tôi cũng không kêu gọi quyên góp gì cả, những thông tin, hình ảnh thất thiệt đã gây ra ảnh hưởng không tốt cho gia đình. Tuy ba không có bạn bè, đồng nghiệp nhiều nhưng ba vẫn có gia đình và nhạc sĩ Tô Hiếu bên cạnh, đó là điều tôi cảm thấy ấm áp lắm rồi. Câu chuyện của ba tôi đã khép lại, tôi chỉ mong ông ấy yên nghỉ, mong mọi người thấu hiểu và không dùng hình ảnh của ba hay của tôi để câu view".

Trước đó, lễ tang của Thương Tín cũng tổ chức đơn giản. Gia đình mong muốn Thương Tín được ra đi thanh thản, không chịu ồn ào và lễ tang được diễn ra trang nghiêm nên hạn chế quay phim, chụp ảnh hay livestream.

Thương Tín tên thật là Bùi Văn Tín, sinh năm 1956, từng theo học Trường Quốc gia Âm nhạc - Kịch nghệ ở Sài Gòn rồi đầu quân cho các đoàn kịch nói. Với vẻ ngoài phong trần, nét diễn chân thật, Thương Tín để lại dấu ấn trong lòng khán giả qua những vai diễn nổi bật như thiếu tá Lưu Kỳ Vọng trong Ván bài Lật ngửa, tướng cướp Bạch Hải Đường trong Săn bắt cướp, người chiến sĩ Sáu Tâm trong Biệt động Sài Gòn, Tám Thương trong Chiến trường chia nửa vầng trăng...