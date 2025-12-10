Đám tang đìu hiu của Thương Tín, khép lại một đời ngôi sao màn bạc lừng lẫy

Người thân mong Thương Tín được an nghỉ

Sau nhiều lần đột quỵ khiến sức khỏe suy yếu, Thương Tín trút hơi thở cuối cùng vào tối 8.12 tại Phan Rang, khép lại một cuộc đời đầy thăng trầm của tài tử nổi tiếng bậc nhất màn ảnh Việt thập niên 1980 -1990. Chiều 10.12, linh cữu của nghệ sĩ Thương Tín được đưa đến nghĩa trang Hòa Thủy, tỉnh Khánh Hòa, cách nhà của nam nghệ sĩ khoảng 10km. Nhạc sĩ Tô Hiếu cùng gia đình và một số khán giả cũng đến tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chiều 10.12, linh cữu Thương Tín được đưa đến nghĩa trang Hòa Thủy, khép lại cuộc đời nhiều "giông bão" của tài tử bậc nhất màn ảnh Việt thập niên 1980 - 1990 Ảnh: nhạc sĩ Tô Hiếu cung cấp /T.L

Cách đây hơn 30 năm, hình ảnh thiếu tá Lưu Kỳ Vọng trong Ván bài lật ngửa hay Tám Thương trong Chiến trường chia nửa vầng trăng của Thương Tín từng làm rung động biết bao trái tim thiếu nữ. Vậy mà đến cuối đời, Thương Tín vẫn đối diện với nhiều giông bão và khép lại cuộc đời bằng một đám tang lặng lẽ, vắng người.

Trong căn nhà nhỏ tại Phan Rang, đám tang của tài tử Thương Tín được gia đình tổ chức giản dị với vài mâm cỗ và chỉ có vài vòng hoa của khách đến viếng. Theo Nhạc sĩ Tô Hiếu, gia đình mong muốn Thương Tín được ra đi thanh thản, bình yên và không còn chịu ồn ào. Vì vậy, người thân của Thương Tín hạn chế quay phim, chụp ảnh để giữ sự riêng tư cho gia đình.

Nhạc sĩ Tô Hiếu cùng gia đình Thương Tín lo hậu sự cho nam nghệ sĩ ẢNH: NHẠC SĨ TÔ HIẾU CUNG CẤP

Nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết những ngày cuối đời, Thương Tín không còn minh mẫn, không tự ăn uống được và nằm một chỗ. Gia đình đã đưa nam diễn viên Ván bài lật ngửa đến bệnh viện điều trị nhưng không khả quan, sau đó sức khỏe của nam nghệ sĩ ngày càng yếu và ra đi vào tối 8.12 tại quê nhà.