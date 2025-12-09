Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nghệ sĩ Thương Tín qua đời: Khi ánh hào quang lụi tàn trong những tháng ngày giông bão
Sau ánh hào quang

Nghệ sĩ Thương Tín qua đời: Khi ánh hào quang lụi tàn trong những tháng ngày giông bão

09/12/2025 08:59 GMT+7

Tài tử Thương Tín, gương mặt vàng một thời của màn ảnh Việt, đã qua đời trưa 8.12 tại quê nhà Phan Rang, hưởng thọ 69 tuổi, sau thời gian dài chống chọi nhiều bệnh tật. Nhạc sĩ Tô Hiếu, người chăm sóc ông những năm cuối đời, xác nhận đang cùng gia đình lo hậu sự cho cố diễn viên.

Sự ra đi của Thương Tín khép lại hành trình nhiều vinh quang lẫn truân chuyên, một cuộc đời mà ánh đèn sân khấu từng rực rỡ bao nhiêu thì những ngày cuối lại chông chênh bấy nhiêu.

Một thời tượng đài của màn ảnh

Sinh năm 1956, Thương Tín được xem là một trong những tài tử hiếm hoi của điện ảnh Việt thập niên 1980 - 1990. Vẻ ngoài phong trần, lối diễn chân thật và sức hút đặc biệt giúp ông tạo dấu ấn mạnh mẽ qua hàng trăm vai lớn nhỏ. Khán giả nhiều thế hệ vẫn nhớ đến ông trong hình ảnh thiếu tá Lưu Kỳ Vọng của Ván bài lật ngửa, tướng cướp Bạch Hải Đường trong SBC, chiến sĩ Sáu Tâm của Biệt động Sài Gòn hay vai Tám Thương trong Chiến trường chia nửa vầng trăng.

Thời kỳ đỉnh cao, Thương Tín là biểu tượng của sự hào hoa, phong lưu. Cát-sê của ông từng được tính bằng vàng, những vai diễn nối tiếp mang lại danh vọng lẫn tiền bạc. Ông chạy xe sang, sống trong điều kiện xa hoa, được nhiều nữ đại gia nâng đỡ. Những cuộc tình thoáng qua, từ các mỹ nhân có tiếng đến người bình thường, được ông kể lại trong hồi ký Một đời giông bão, phác họa hình ảnh một tài tử tài năng nhưng phóng túng.

Thế nhưng danh vọng không đủ níu giữ Thương Tín ở lại với đỉnh cao. Từ năm 2007, sau những ồn ào liên quan đến cờ bạc, ông rời màn ảnh trong lặng lẽ, để lại khoảng trống dài trong sự nghiệp vốn từng rực rỡ.

Nghệ sĩ Thương Tín qua đời: Khi ánh hào quang lụi tàn trong những tháng ngày giông bão - Ảnh 1.

Diễn viên Thương Tín thời trung niên

Những cú ngã liên tiếp và hành trình mưu sinh muộn màng

Đầu năm 2021, biến cố sức khỏe xảy đến khi Thương Tín đột quỵ, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Sau khi qua khỏi, ông gần như không còn khả năng gắn bó lâu dài với nghề diễn, đành chật vật mưu sinh bằng đủ công việc: khi làm shipper, lúc đi hát đám cưới, sự kiện, hoặc nhận vài vai diễn nhỏ để có chi phí trang trải.

Thời điểm ấy, nhiều mạnh thường quân dang tay giúp đỡ, trong đó diễn viên Trịnh Kim Chi đứng ra kêu gọi được 800 triệu đồng hỗ trợ ông vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, thay vì ấm êm, số tiền này mở ra một lùm xùm khác khi Thương Tín tố Trịnh Kim Chi nhập nhằng trong quá trình phân chia. Sự việc gây tranh cãi dữ dội, nhiều khán giả bày tỏ thất vọng về cách hành xử của ông, cho rằng sự phóng túng thuở trước đã khiến ông đánh mất thiện cảm của công chúng.

Nghệ sĩ Thương Tín qua đời: Khi ánh hào quang lụi tàn trong những tháng ngày giông bão - Ảnh 2.

Diễn viên Thương Tín từng được Trịnh Kim Chi kêu gọi giúp đỡ

Những tháng ngày giông bão cuối đời

Sau các ồn ào, Thương Tín rời TP.HCM trở về Phan Rang. Người hâm mộ chỉ mong ông giữ được bình yên cuối đời, nhưng sự yên ổn ấy dường như không bao giờ là điểm đến của tài tử. Không quen với nhịp sống lặng lẽ nơi quê nhà, ông lại tìm về nhạc sĩ Tô Hiếu – người từng cho ông nơi ở và tạo công việc để mưu sinh. Có thời điểm, Thương Tín như tìm lại được cảm giác thuộc về sân khấu: được hát, gặp gỡ khán giả, sống trong những mảnh ánh sáng cuối cùng của đời nghệ sĩ.

Nhưng đến đầu năm 2024, một giông bão khác nổi lên khi Thương Tín bất ngờ tố Tô Hiếu ăn chặn cát-sê và đối xử tệ bạc. Bị cuốn vào làn sóng chỉ trích, nhạc sĩ sau đó chia sẻ với Báo Thanh Niên rằng mọi việc bắt nguồn từ một nhóm YouTuber và một người ở nước ngoài cố ý tiếp cận, muốn dựng câu chuyện để kêu gọi quyên góp cho Thương Tín. Khi ông từ chối để họ quay trong nhà, mâu thuẫn bùng lên, dẫn đến những lời tố cáo sai lệch từ phía Thương Tín.

Nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết thêm: "Thương Tín bị tác động bởi những lời hứa hẹn về đất đai, nhà cửa. Khi điều đó không thành, ông ấy lại quay về cuộc sống lang bạt như trước".

Rời nhà Tô Hiếu, Thương Tín trở về Phan Rang nhưng không sống cùng vợ con. Người vợ kém ông 32 tuổi đã cắt đứt liên lạc, không cho gặp con gái. Khi gia đình thông báo ông bệnh nặng, chị cũng từ chối nghe máy. Những ngày cuối đời, ông chỉ có mẹ và chị gái bên cạnh.

Ở tuổi gần 70, sau bốn lần đột quỵ, sức khỏe của Thương Tín suy kiệt. Dẫu vậy, ông vẫn lang thang nhiều nơi: lên Đà Lạt tìm người quen, trở lại TP.HCM tìm cơ hội mưu sinh, rồi lại lặng lẽ quay về Phan Rang trong cô độc.

Bình yên có đến muộn màng?

Dù nhiều lần nói mình "hết thời", Thương Tín chưa bao giờ hết nhớ ánh đèn sân khấu từng đưa ông lên đỉnh vinh quang. Ông từng tâm sự muốn tổ chức một đêm diễn "giã biệt" – không phải để tìm thêm danh vọng mà để tạm biệt khán giả, tạm biệt nghệ thuật đã nuôi dưỡng cuộc đời đầy sóng gió của mình.

Nhạc sĩ Tô Hiếu – người gắn bó với ông trong những năm tháng long đong – nói rằng ông không trách Thương Tín vì những hiểu lầm trước đây. "Tôi chỉ mong anh ấy cuối đời được bình yên", nhạc sĩ chia sẻ.

Sự ra đi của Thương Tín khép lại một hành trình nhiều biến động, để lại trong lòng giới nghệ sĩ và khán giả một niềm tiếc nuối: tiếc cho một tài năng từng rạng rỡ, tiếc cho một cuộc đời mang nhiều ưu tư hơn hạnh phúc. Và cũng là lời nhắc về sự mong manh của ánh hào quang – thứ có thể rực rỡ cả đời, nhưng đôi khi cũng tắt lịm chỉ trong một khoảnh khắc.

Nghệ sĩ Thương Tín còn 'da bọc xương', phải có người chăm lo ăn uống, vệ sinh

Nghệ sĩ Thương Tín còn 'da bọc xương', phải có người chăm lo ăn uống, vệ sinh

Từ một tài tử điện ảnh đình đám một thời với hình tượng nam tính, mạnh mẽ, nghệ sĩ Thương Tín giờ đây khiến người hâm mộ không khỏi xót xa khi xuất hiện với thân hình gầy gò, chỉ còn 40kg.

