Văn hóa

'Nữ hoàng ảnh lịch' Diễm My tiễn biệt diễn viên Thương Tín

Minh Hy
Minh Hy
10/12/2025 12:54 GMT+7

'Nữ hoàng ảnh lịch' Diễm My là một người những 'người tình màn ảnh' và đời thực của Thương Tín ở thập niên 1980 -1990. Khi hay tin ông ra đi, nữ diễn viên 6X không khỏi xót thương cho người đồng nghiệp cũ.

Ở thập 1980 - 1990, Thương Tín và Diễm My đều là những cái tên ăn khách khi xuất hiện trong các bộ phim điện ảnh. Trong đó, cả hai từng hợp tác trong Dòng sông hoa trắng vào năm 1989. Khi biết tin Thương Tín qua đời tại quê nhà Phan Rang, Diễm My đã dành những lời tiễn biệt đến người tình cũ.

'Nữ hoàng ảnh lịch' Diễm My tiễn biệt nghệ sĩ Thương Tín - Ảnh 1.

Thương Tín và Diễm My trong phim Dòng sông hoa trắng

Ảnh: Chụp màn hình

"Nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My bày tỏ: "Đời người hữu hạn. Có lẽ vì thế chúng ta phải chấp nhận những cuộc chia ly dẫu chưa bao giờ sẵn sàng. Cuộc đời anh Thương Tín đi qua nhiều quãng thăng trầm. Tuy nhiên, trên hành trình đó anh cũng từng tỏa sáng như một ngôi sao - vốn là món quà quý giá nhất cho những ai theo đuổi con đường nghệ thuật. Trong thời khắc này, tin rằng những điều đẹp nhất trong cuộc đời anh sẽ ở lại với khán giả, với mọi người. Đó cũng là lời tiễn biệt tử tế nhất. Thương mến và mong anh an nghỉ".

'Nữ hoàng ảnh lịch' Diễm My tiễn biệt nghệ sĩ Thương Tín - Ảnh 2.

Thời son trẻ, Thương Tín và Diễm My từng có 2 năm yêu nhau

Ảnh: T.L/FBNV

Không chỉ là cặp đôi ăn ý trên màn ảnh, bộ phim Dòng sông hoa trắng cũng se duyên cho Thương Tín và Diễm My. Trong cuốn hồi ký Một đời giông bão, nam diễn viên Biệt động Sài Gòn từng nhắc về chuyện tình dang dở với Diễm My. Trong khi đó, "Nữ hoàng ảnh lịch" cũng thừa nhận bà là người chủ động tiếp cận và tán tỉnh Thương Tín. Cả hai yêu nhau được 2 năm rồi chia tay.

Tối 8.12, Thương Tín qua đời tại Phan Rang, thọ 69 tuổi. Đám tang của ông được gia đình tổ chức đơn giản và người đến viếng cũng khá thưa thớt. Trước khi mất, Thương Tín sống vất vả và trải qua nhiều lần đột quỵ. 

Nghệ sĩ Thương Tín qua đời: Khi ánh hào quang lụi tàn trong những tháng ngày giông bão

Nhạc sĩ Tô Hiếu, người gắn bó và hỗ trợ hoạt động nghệ thuật của Thương Tín những năm cuối đời, chia sẻ: "Vào khoảng ngày 25.11, tôi có điện thoại hỏi thăm xem Thương Tín như thế nào thì gia đình nói rằng Thương Tín không còn nhận thức được nữa, không còn tự ăn uống được. Thời gian đó, gia đình cũng có đưa anh ấy đi khám bệnh vì người anh bị lở loét do nằm một chỗ lâu ngày. Do sức đề kháng ngày càng suy giảm, anh ấy yếu dần rồi ra đi".

Bên cạnh đó, Tô Hiếu cho biết sinh thời Thương Tín rất thương các con và người thân trong gia đình, đặc biệt là cô con gái út. Vì vậy, khi có mặt đông đủ những thành viên trong gia đình thì ông mới yên lòng nhắm mắt. 

