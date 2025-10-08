'Nữ hoàng ảnh lịch' Diễm My: Tôi không biết nấu ăn nhưng vẫn giữ được chồng

Diễm My từng nghĩ đẹp sẽ có tất cả

* Xin chào diễn viên Diễm My, chị nghĩ như thế nào về quan điểm nấu ăn ngon là một trong những cách hữu hiệu để giữ mái ấm gia đình?

- Diễn viên Diễm My: Khi tôi bắt đầu mối quan hệ yêu đương với ông xã, anh ấy nói cần một người chăm sóc gia đình thì tôi có ưu điểm về việc đó, thậm chí tôi rất giỏi làm những việc đó. Tuy nhiên, tôi chỉ không biết nấu ăn. Lúc đó, ông xã của tôi nói như thế là đủ vì không thể nào đòi hỏi một người đẹp mà phải biết hết tất cả. Tôi nghĩ nhờ mình không biết nấu ăn nên chúng tôi mới sống được với nhau đến 31 năm.

Sau 3 năm yêu nhau, Diễm My và doanh nhân Tôn Đức nên duyên vợ chồng. Chuyện tình hơn 30 năm của cả hai được nhiều người ngưỡng mộ Ảnh: FBNV

* Chị có từng thử nấu ăn không?

- Tôi không thích vào bếp chứ không phải tôi không chịu thử. Sau ngày đất nước thống nhất, tôi cũng tự vào bếp nhóm lửa, làm các món chiên xào, tất cả tôi đều làm được hết. Tôi ăn được hành tỏi nhưng lại không thích nhiều loại mùi vị trong bếp. Ở nhà, tôi không bao giờ nấu ăn và có người phụ giúp tôi việc đó. Tuy nhiên, hai con gái của tôi đều biết nấu ăn vì đi du học thì phải tự nấu, không thể nhờ vả ai được hết. Con từng nói với tôi rằng con đường đến với tình yêu của chồng là thông qua dạ dày nhưng tôi không đồng tình lắm và bảo nhìn ba các con xem.

Vì đàn ông xây được tổ ấm này cũng sẽ xây được tổ ấm khác, không phải chỉ cần mình đẹp, mình nấu ăn ngon sẽ giữ được người đàn ông. Khi họ muốn đi thì không có gì cản được và có đủ thứ lý do. Ví dụ tôi không sinh được con trai, không biết nấu ăn hay nhiều lý do khác. Tuy nhiên, chồng nói với tôi rằng hãy yên tâm, anh không bao giờ đi xây một tổ ấm khác. Một người đàn ông thương vợ thương con sẽ chọn ở lại. Tôi nghĩ đó là may mắn của mình, không phải cứ không biết nấu ăn là không giữ được chồng, tôi nghĩ còn nhiều yếu tố khác trong cuộc sống nữa.

* Chị từng nói thích người đàn ông ghen vì mình, vậy điều này có đúng không?

- Tôi nghĩ bây giờ đó là sự tin tưởng. Hồi trẻ, mình phải chọc cho người đàn ông ghen để xem họ có yêu mình không nhưng đến khi kết hôn rồi tôi thấy điều đó không còn quan trọng nữa. Điều cốt yếu là sự tin tưởng của cả hai dành cho nhau chứ lập gia đình hơn 30 năm rồi thì không còn ghen tuông nữa.

Ngày xưa, tôi nghĩ mình đẹp sẽ có tất cả. Thời trẻ, mình vừa đẹp, vừa có chút tên tuổi thì sẽ giữ được người chồng bên cạnh nhưng khi có gia đình thì tôi biết đó không phải là điều quan trọng. Vợ chồng là phải đồng cam cộng khổ trong những lúc thăng trầm. Mình không phải lúc nào cũng trên đỉnh vinh quang mà vẫn có lúc xấu xí, mệt mỏi trong công việc. Tuy nhiên, tình yêu cho gia đình giúp mình vượt qua tất cả. Không có gia đình nào cứ bình ổn mãi mà phải có lúc này lúc kia. Tôi ít khi chia sẻ về những vất vả của mình. Nhiều người nhìn vào hay nói phải có chồng đẹp và giàu như Diễm My nhưng thật sự tôi lấy chồng lúc anh ấy hai bàn tay trắng. Khi mình quen anh ấy, nhiều người cũng nói sao tôi lại kết hôn với một người như thế, Diễm My phải lấy đại gia. Nói thật, tôi có cũng vài đại gia theo đuổi nhưng thường họ có gia đình. Tôi thấy một người vừa giàu vừa đẹp hiếm có lắm, nếu có cả hai thì họ đã có gia đình rồi hoặc họ không thích mình.

Nhan sắc của 'nữ hoàng ảnh lịch' Diễm My ở tuổi 63 Ảnh: FBNV

* Diễm My có còn quan tâm đến những tin đồn không hay về mình không?

- Ở độ tuổi của tôi, tin đồn không còn quan trọng nữa. Điều tôi quan tâm là chồng con, mình được sống trong một gia đình ổn định và hạnh phúc. Nhiều người hay nói sao tôi suốt ngày khoe chồng, vậy tại sao lại không được khoe chồng trong khi anh ấy là người tốt. Dĩ nhiên, tôi cảm thấy anh ấy tốt với tôi thôi chứ không dám so sánh với chồng người khác. Trải qua nhiều thứ và ở bên nhau 31 năm, tôi cảm thấy mình là người đồng cam cộng khổ với ông xã. Có thể tôi không làm ra nhiều tiền như anh ấy nhưng phải có sự góp sức của tôi. Tôi không nghĩ rằng ông xã làm có tiền thì mình không cần phải lao động. Tôi may mắn vì bạn đời tôn trọng công việc của vợ và luôn nghĩ về gia đình. Sau 34 năm bên nhau, tôi cảm thấy mình có cuộc sống ổn định so với bạn bè cùng trang lứa và con gái cũng đã tốt nghiệp, đi làm. Đến giờ phút này mình vẫn được chồng yêu như ngày đầu tiên nên mình phải khoe chứ còn lúc trẻ người ta nói tôi đẹp nên chồng yêu là đúng rồi. Tôi nghĩ điều này do may mắn và số phận nhưng tính cách làm nên số phận. Vì tôi là người tán tỉnh ông xã và nếu tôi không cho cơ hội thì anh ấy cũng không có cơ hội làm chồng của tôi.

'Tôi là người chủ động tán tỉnh ông xã'

* Điều gì ở ông xã đã hấp dẫn Diễm My?

- Lúc gặp tôi không biết anh ấy hai bàn tay trắng, tôi gặp chồng trong phòng tập thể dục và ấn tượng với vẻ ngoài 6 múi, tính cách hiền lành nên tôi thích. Thời đó, tôi thích đàn ông trẻ, hiền lành cũng giống như con gái tôi bây giờ. Tuy nhiên ở thời điểm đó công việc của ông xã chưa ổn định vì những năm 1990 chỉ về nước để tìm cơ hội kinh doanh. Anh ấy không biết tôi là người nổi tiếng vì khu anh sống ở Mỹ không có người Việt Nam. Sau này, tôi tặng hình lịch thì người quen nói rằng tôi là người nổi tiếng nên nhắc anh ấy phải cẩn thận. Một số người nghĩ rằng người đẹp thì sẽ không tốt nhưng cũng tùy trường hợp. Tuy nhiên, nếu tính cách của tôi không chủ động thì cả hai không quen nhau vì nếu anh ấy biết tôi như thế thì không dám làm quen đâu.

Diễm My cảm thấy mình may mắn vì ông xã tôn trọng công việc của cô Ảnh: FBNV

* Ai cũng có lúc thăng trầm nhưng Diễm My lúc nào cũng ở trên đỉnh cao nhan sắc, chị nghĩ như thế nào về điều này?

- Tôi nghĩ điều này không đúng. Mỗi khi ra ngoài, tôi đều chỉn chu nhưng tôi không cần stylist gì cả. Bên cạnh nhà có người làm tóc nên tôi sang nhờ họ bới tóc còn lại không hề có người đi theo lo trang phục, trang điểm hay chụp ảnh. Chỉ trừ khi tôi đi sự kiện, tôi nhờ thợ trang điểm còn ngày thường chỉ bới tóc và tự trang điểm. Tôi thấy cái này hợp với mình thì giữ vững điều đó. Ở độ tuổi hơn 60, tôi muốn giữ phong cách ổn định.

* Bí quyết gì giúp chị giữ mãi vẻ ngoài trẻ trung?

- Có lẽ do tôi có gia đình ổn định còn kinh tế vẫn có lúc lên lúc xuống. Bên cạnh đó, tôi luôn chia sẻ điều tích cực, không chia sẻ những điều tiêu cực vì những điều đó làm khán giả lo lắng và con cái đọc được cũng sẽ thắc mắc vì sao mình cứ nói chuyện không vui. Những chuyện gì đối với mình là nhỏ thì mình không nên chia sẻ. Tôi không phải người hoàn hảo nên không thể bắt ông xã cũng như mọi thứ xung quanh mình phải hoàn hảo.

Mọi người nhìn tôi lúc nào cũng thấy tôi sang trọng từ khi còn trẻ đến bây giờ nên tôi biết đó là ưu điểm. Mình có nụ cười, làn da đẹp và có vóc dáng phù hợp với những trang phục của nhà thiết kế nên mình cần mặc gì cảm thấy thoải mái. Ở tuổi trung niên, tôi không thể mặc đồ hở hang như lúc còn trẻ và điều đó cũng làm tôi không tự tin. Vì thế, mình nên biết mình có ưu điểm gì thì mình cứ phát huy thôi.

* Xin cảm ơn những chia sẻ của diễn viên Diễm My!