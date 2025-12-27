Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Ngành VH-TT-DL cần sớm xây dựng cơ sở dữ liệu'

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ngành VH-TT-DL lớn mạnh và trưởng thành toàn diện

Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Bộ VH-TT-DL diễn ra chiều nay (27.12). Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và trực tiếp chỉ đạo hội nghị, bên cạnh sự hiện diện của Trưởng Ban tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Phó thủ tướng Lê Thành Long, Phó thủ tướng Mai Văn Chính, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung uơng, Ủy ban của Quốc hội.

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã lắng nghe báo cáo tổng kết công tác năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2026.

Thủ tướng biểu dương ngành văn hóa đã lớn mạnh, trưởng thành toàn diện, với nhiều điểm nổi bật như thay đổi tư duy từ làm văn hóa sang quản lý nhà nước về văn hóa; hoàn thiện thể chế chính sách làm công cụ kiến tạo phát triển trong lĩnh vực văn hóa; tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành nghị quyết phát triển văn hóa Việt Nam; tổ chức thành công nhiều sự kiện trọng đại của đất nước nói chung và ngành văn hóa - thể thao - du lịch nói riêng...

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Bộ VH-TT-DL Ảnh: BTC

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, ngành văn hóa - thể thao - du lịch đã thể hiện vai trò xung kích, thể hiện dấu ấn cả trong nhiều lĩnh vực, như âm nhạc, nghệ thuật với tư duy sáng tạo, hay trong thể thao với tinh thần cao thượng, thể hiện bản lĩnh con người Việt Nam, minh chứng với tấm HCV SEA Games 33 của U.22 Việt Nam, hay trận chung kết quả cảm của đội tuyển nữ Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng cho rằng còn thêm những dư địa để người dân có thể thụ hưởng mà ngành văn hóa - thể thao - du lịch có thể khai thác thêm. Thủ tướng căn dặn: "Làm gì cũng phải có cảm xúc. Đó là thứ không nhìn thấy hay chạm vào được. Nhưng, cảm xúc tạo ra sức mạnh nội sinh, phát triển trí tuệ, giúp chúng ta vượt qua giới hạn bản thân".

Đồng thời, Thủ tướng kỳ vọng toàn ngành kiên trì, nỗ lực trong các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch. Lãnh đạo Chính phủ hy vọng Bộ VH-TT-DL tư duy đổi mới, hành động quyết liệt, về đích thực chất. "Văn hóa phải ngấm sâu, thẩm thấu vào tư duy, hành động, tổ chức thực hiện; truyền thông phải lan tỏa; thể thao phải vươn tầm; du lịch phải đột phá, kiến tạo không gian phát triển cho toàn ngành", Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chỉ đạo ưu tiên nguồn lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, thúc đẩy thị trường văn hóa, giải trí để người nghệ sĩ có thể sống bằng chính nghề nghiệp của mình, người dân có thể thụ hưởng; xây dựng thế trận văn hóa - quốc phòng an ninh; khai thác trí tuệ con người Việt Nam; quốc tế hóa nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc ra nước ngoài; đầu tư phát triển không có điểm dừng; đẩy mạnh xã hội hóa và hợp tác công tư, ứng dụng chuyển đổi số, hoàn thành cơ sở dữ liệu cho ngành văn hóa - thể thao - du lịch trong quý 1 năm 2026...

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL: Nhận thức của ngành về văn hóa đã toàn diện hơn

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng bày tỏ, nhìn tổng thể năm 2025, và nhiệm kỳ 2021 - 2025 đánh dấu sự thay đổi lớn trong nhận thức của các cấp, các ngành về văn hóa theo hướng sâu sắc hơn, toàn diện hơn.

Văn hóa từng bước "thấm sâu" vào mọi lĩnh vực, mọi hoạt động của đời sống; truyền cảm hứng và khơi dậy niềm tự hào về lịch sử hào hùng và giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trong thế hệ trẻ Việt Nam, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng Ảnh: BTC

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, việc chuyển đổi căn bản, toàn diện tư duy từ "làm văn hóa" sang "quản lý nhà nước về văn hóa", quản trị, kiến tạo sự phát triển thông qua công tác đề xuất, xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL cũng khẳng định, dấu ấn của ngành trong năm qua là góp phần tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trọng đại của Đảng và đất nước trong khuôn khổ các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất; 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9, với điểm nhấn là triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", tạo dấu ấn sâu đậm trong đời sống chính trị - xã hội; chuỗi chương trình nghệ thuật đặc biệt được tổ chức đã không chỉ đáp ứng yêu cầu chuyên môn cao, mà còn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đối ngoại, quảng bá hình ảnh quốc gia.

Công nghiệp văn hóa, văn hóa số, kinh tế sáng tạo bước đầu hình thành hệ sinh thái; nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả được triển khai, tạo động lực tăng trưởng mới cho ngành. Điện ảnh ghi dấu ấn đậm nét hàng loạt bộ phim đạt doanh thu trên 100 tỉ đồng, đặc biệt bộ phim Mưa đỏ do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất đã đạt được thành công vang dội, đánh dấu lần đầu tiên bộ phim được nhà nước đầu tư cán đích doanh thu gần 800 tỉ đồng.

Năm 2025, các đại nhạc hội Việt ghi dấu ấn trong và ngoài nước, nơi tài năng nghệ sĩ được tỏa sáng và văn hóa truyền thống được tiếp nối, trao truyền; quy mô từ 30.000 - 80.000 khán giả/đêm diễn; thúc đẩy công nghiệp văn hóa.

Các VĐV đại diện cho thể thao Việt Nam góp mặt tại hội nghị Ảnh: BTC

Thể thao thành tích cao có bước tiến rõ nét; thể thao quần chúng phát triển sâu rộng, góp phần nâng cao sức khỏe, thể chất và tầm vóc người Việt Nam. Tại SEA Games 33 đoàn thể thao Việt Nam hoàn thành các mục tiêu trọng tâm, bứt phá ở một số môn thể thao trọng điểm, đứng thứ hai toàn đoàn về số HCV đối với nhóm môn Olympic.

Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.

Lần đầu tiên trong lịch sử, du lịch Việt Nam đón trên 20 triệu khách quốc tế/năm, dự kiến là 21,5 triệu lượt. Du lịch Việt Nam được vinh danh tại các giải thưởng quốc tế danh giá, khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu thế giới về di sản, văn hóa và thiên nhiên...