Nỗi niềm hoa tết ở TP.HCM: Không hét giá, mong về miền Tây kịp đêm giao thừa

Hôm nay 13.2, tức 26 tết, đi dạo quanh chợ hoa xuân Trên bến dưới thuyền, chợ hoa tết Bình Đông ở TP.HCM (Q.8 cũ), nhiều người đã cảm nhận rõ không khí mùa xuân khi sắc hoa tết ngập tràn muôn nơi.

Sắc hoa rực rỡ trên những tuyến đường TP.HCM những ngày cận tết ẢNH: CAO AN BIÊN

"Giờ này mà hét giá thì ai mà mua!"

Trong rất đông những nhà vườn bán hoa tết dọc đường Tạ Quang Bửu, thuộc chợ hoa tết Bình Đông (TP.HCM), bà Út và con gái vừa niềm nở đón khách tới mua, vừa tỉ mẩn sắp xếp lại những chậu hoa giấy, ớt kiểng, cúc vạn thọ… sao cho đẹp mắt.

Nhiều năm bán hoa tết ở TP.HCM, bà Út hy vọng năm nay việc buôn bán sẽ tốt hơn, sớm hết hàng để có thể về quê ăn tết cùng gia đình ở Vĩnh Long (Bến Tre cũ) trước thời khắc giao thừa.

"Năm nay, tôi cảm thấy mình buôn bán cũng ổn, vì hoa chỗ tôi là hoa rẻ, bán giá bình dân. Như một cặp hoa giấy cũng chỉ có 200.000 đồng, khách trả giá thì mình giảm chút đỉnh còn 180.000 đồng/cặp. Thời này rồi làm gì có chuyện hét giá cho cao, rồi ai mà mua! Kinh tế khó khăn, tôi thấy người ta chuộng mua hoa rẻ mà đẹp, mang về nhà cho có không khí tết. Tôi bán chỉ mong lấy công làm lời, mong có tiền để ăn tết lớn lớn một chút", bà cười, chia sẻ.

Anh Sơn mua nhiều chậu hoa giấy ẢNH: CAO AN BIÊN

Một trong những vị khách mua hoa của bà Út, anh Hồng Khánh Sơn ở TP.HCM cho biết anh chọn hoa giấy ở đây vì hoa đẹp, giá hợp lý và cũng muốn ủng hộ những chủ vườn miền Tây.

Anh mua gần chục chậu hoa giấy để trang trí cho một bệnh viện mà anh đang công tác. Theo anh Sơn, ngay khi hỏi mua hoa, nghe bà Út báo giá, anh đã biết mức giá này là hợp lý.

"Tất nhiên, mình cũng trả giá cho vui vẻ. Mình hỏi cô có thể giảm giá cho mình được bao nhiêu và cô cũng rất vui vẻ giảm 20.000 đồng/cặp cho mình. Cứ như vậy mà vui vẻ hai bên, thuận mua vừa bán chứ không có gì", anh chia sẻ.

"Cũng có phút chạnh lòng!"

Anh Sang (30 tuổi), cũng bán hoa cúc vạn thọ chở từ Vĩnh Long lên TP.HCM, bán cách bà Út không xa cho biết anh có 6 năm bán hoa tết ở khu vực này. Theo anh, năm nay tình hình buôn bán vẫn chưa thể khẳng định là "ăn" hay "thua" khi chỉ mới 26 tết.

Mỗi cặp cúc vạn thọ anh bán ra giá 200.000 đồng. Anh cho biết mức giá này là khá hợp lý vì những ngày đầu này hoa còn đẹp và anh vẫn còn hàng trăm chậu hoa sẵn sàng chở từ quê lên trong ít ngày tới, khi lô hàng đầu tiên được bán vơi bớt.

"Tôi nghĩ việc trả giá khi mua bán là chuyện bình thường, thậm chí mọi người còn vui vẻ. Nhưng người bán như chúng tôi không hét giá, bán ở mức hợp lý thì người mua cũng trả giá sao cho thuận mua vừa bán. Mới hôm nay, có một vị khách kêu bớt, nói rằng hoa này dễ trồng mà có gì đâu bán mắc, nghe vậy mình cũng chạnh lòng!", anh kể.

Không khí ở chợ hoa Trên bến dưới thuyền trưa nay ẢNH: CAO AN BIỆN

Mong ước của anh Sang năm nay là bán hết 1.000 chậu hoa ở vườn vào 28 tết hoặc 29 tết để kịp về nhà đoàn tụ cùng người thân trước thời khắc giao thừa thiêng liêng. Nhiều năm lăn lộn với nghề bán hoa, có những năm trúng, những năm phải ở lại sát giờ giao thừa, nhưng anh đều cảm thấy vui và hạnh phúc khi có thể mang sắc xuân đến với thành phố này.

Bà Kim Hoa (56 tuổi) sáng ngày 26 tết cùng chồng đi dạo chợ hoa Trên bến dưới thuyền, chọn được một chậu quất ưng ý. Bà cho biết năm nay, khi hỏi thăm giá các tiểu thương, bà cảm thấy những mức giá họ đưa ra không quá cao, phù hợp.

Nhiều nhà vườn hy vọng sẽ sớm bán hết hàng để về kịp giao thừa ít ngày tới ẢNH: CAO AN BIÊN

"Tôi cũng có trả giá khi mua, nhưng chỉ vài chục chứ không có chuyện trả giá quá nửa, làm vậy cũng kỳ lắm. Giờ này mua hoa sớm có nhiều hoa đẹp cho mình lựa, thoải mái. Nhà gần đây, chiều chiều vợ chồng tôi ghé mua thêm!", bà cười chia sẻ.