Vĩnh Long: Cụ bà 70 tuổi bỗng dưng nhận được gần 2 tỉ đồng chuyển nhầm vào tài khoản

Ngày 7.2, Công an xã Ba Tri (Vĩnh Long) cho biết đơn vị vừa hỗ trợ bà Nguyễn Thị Minh Châu (70 tuổi, thường trú ấp Vĩnh Đức Trung, xã Ba Tri, Vĩnh Long) đến phòng giao dịch ngân hàng có chi nhánh ở xã Ba Tri để thực hiện thủ tục ủy nhiệm chi, hoàn trả số tiền đã chuyển nhầm vào tài khoản của bà theo đúng quy định pháp luật.

Công an xã Ba Tri cùng bà Châu đến ngân hàng làm thủ tục hoàn trả lại gần 2 tỉ đồng chuyển nhầm ảnh: công an cung cấp

Trước đó, vào ngày 31.1, tài khoản ngân hàng của bà Châu bất ngờ nhận được 4 lượt chuyển khoản từ một tài khoản lạ với tổng số tiền gần 2 tỉ đồng.

Nhận thấy số tiền quá lớn, không liên quan đến bất kỳ giao dịch nào của bản thân và nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo, bà Châu nhanh chóng đến Công an xã Ba Tri để trình báo, nhờ hỗ trợ giải quyết.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Ba Tri đã cử cán bộ trực tiếp làm việc với bà Châu, hướng dẫn, giải thích rõ các quy định pháp luật liên quan đến trách nhiệm khi nhận được tiền do người khác chuyển nhầm, tránh phát sinh các hệ lụy pháp lý không đáng có. Bên cạnh đó, Công an xã Ba Tri đã chủ động phối hợp với phòng giao dịch ngân hàng trên để hỗ trợ thực hiện các thủ tục xác minh, đối soát thông tin theo quy trình.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an và ngân hàng, toàn bộ số tiền đã được hoàn trả đầy đủ cho người chuyển tiền nhầm, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và an toàn tuyệt đối.

Theo cơ quan chức năng, qua sự việc trên, cho thấy bà Châu là tấm gương sáng về tinh thần trung thực, chấp hành pháp luật, không vì lòng tham trước số tiền lớn và tin tưởng vào sự hỗ trợ của cơ quan chức năng; góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong đời sống xã hội.

Thông qua vụ việc trên, Công an xã Ba Tri khuyến cáo người dân tuyệt đối không chiếm đoạt, sử dụng trái phép tài sản do người khác chuyển nhầm; khi phát hiện các trường hợp tương tự cần giữ bình tĩnh, nhanh chóng đến ngân hàng hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo, nhờ hỗ trợ giải quyết theo quy định.

Người dân cũng không tự ý chuyển trả lại tiền thông qua tài khoản của bên thứ ba, bởi đây là một trong những thủ đoạn lừa đảo đang được các đối tượng xấu lợi dụng hiện nay.