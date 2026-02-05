Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: 'Sẽ kết thúc vụ án trong 5 ngày, khi tài xế khỏi bệnh'

Chiều 5.2, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức họp báo cung cấp thông tin tình hình, tiến độ giải quyết đối với vụ án "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Cơ quan công an nói nguyên nhân kéo dài vụ án

Tại buổi họp báo, thượng tá Nguyễn Văn Chót, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Vĩnh Long, thông tin lại vụ án "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" xảy ra ngày 4.9.2024, tại Km 08, tỉnh lộ 901, thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, Vĩnh Long (trước đây là ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, H.Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long chủ trì buổi họp báo ảnh: nam long

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ án, kết quả giám định hiện trường xác định xe ô tô tải lấn sang đường bên trái là gần 0,5 m dẫn đến bánh xe chèn lên người làm nữ sinh tên Tr. tử vong. Đây là nguyên nhân chính gây ra vụ tai nạn nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, ở ấp Bưng Lớn B, xã Tam Ngãi, Vĩnh Long - trước đây là xã Tam Ngãi, H.Cầu Kè, Trà Vinh) về hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

"Qua điều trị một thời gian, đến ngày 31.12.2025, thương tích của tài xế Trung là 81%. Trung vẫn đang tiếp tục điều trị, nếu có giám định hết bệnh, cơ quan công an sẽ kết thúc vụ án trong 5 ngày làm việc", thượng tá Nguyễn Văn Chót nói.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, sở dĩ quá trình điều tra vụ án kéo dài là do tình trạng sức khỏe của tài xế Trung. Liên quan đến các cán bộ tham gia tố tụng điều tra, ra quyết định không khởi tố vụ án trước đó, Cơ quan Điều tra Viện KSND tối cao đang thụ lý.

Thượng tá Nguyễn Văn Chót, Phó trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Long, thông tin quá trình điều tra vụ tai nạn giao thông ảnh: Nam Long

Phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội"

Trước đó, ngày 6.1.2026, Cơ quan Điều tra Viện KSND tối cao đã có quyết định tạm đình chỉ và quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" xảy ra tại Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn, Vĩnh Long (cũ). Do Công an tỉnh Vĩnh Long đã cung cấp đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu.

Cơ quan Điều tra Viện KSND tối cao vừa có quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" xảy ra tại Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn, Vĩnh Long (cũ) ảnh: nam long

Đây là lần thứ 2 Viện KSND tối cao ra quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin tội phạm do các cơ quan tư pháp của Vĩnh Long chưa cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ việc đang được Viện KSND tối cao giải quyết.

Gia đình bà Hiền mong muốn cơ quan chức năng sớm giải quyết vụ việc đúng người, đúng tội ảnh: nam long

Trước đó, sau khi kết thúc điều tra vụ tai nạn giao thông khiến em Nguyễn Ngọc Bảo Tr. (14 tuổi) tử vong, Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn (cũ) ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do chủ yếu là em Tr. (người bị xem là có lỗi trong vụ tai nạn giao thông - PV) đã tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ảnh: N.L

Không đồng ý với quyết định trên, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi, cha ruột của Tr.) nhiều lần làm đơn khiếu nại gửi Viện KSND H.Trà Ôn và Viện KSND tỉnh Vĩnh Long (cũ), nhưng các đơn khiếu nại đều bị bác.

Ngày 28.4.2025, ông Phúc đến nhà tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung dùng súng bắn vào đầu Trung, rồi ông tự sát. Hậu quả, ông Phúc tử vong, tài xế Trung bị thương nặng.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án giết người để điều tra. Ngày 30.9.2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định đình chỉ vụ án vì ông Phúc đã tử vong.

Ông Phúc bắn tài xế rồi tự sát bên ngoài ảnh: cắt từ clip

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong, Bộ Công an và Viện KSND tối cao đã vào cuộc thẩm tra toàn bộ hồ sơ và làm việc với những người có liên quan.

Ngày 7.5.2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, xảy ra ngày 4.9.2024 tại Km 08, tỉnh lộ 901 thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, Vĩnh Long (trước đây là ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, H.Trà Ôn, Vĩnh Long).

Ngày 26.6.2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bị can Trung, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Hiện tại, tài xế Trung bị mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, do mất trí mức độ trung bình; tỷ lệ thương tật đến 90%. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định tạm đình chỉ vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ trên, buộc tài xế Trung đi điều trị bệnh...