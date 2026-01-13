Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Viện KSND tối cao phục hồi điều tra việc 'không truy cứu hình sự người có tội' vụ nữ sinh tử vong

Trần Kiến Trường
Trần Kiến Trường
13/01/2026 13:03 GMT+7

Viện KSND tối cao phục hồi điều tra vụ không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội, xảy ra tại Công an H.Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ) sau vụ nữ sinh bị tai nạn tử vong.

Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, ngày 12.1, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã gửi quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm; thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm đến gia đình bà Nguyễn Thị Hiền (ấp Bang Chẳng, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long).

Viện KSND tối cao phục hồi điều tra vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long - Ảnh 1.

Đồ họa toàn cảnh vụ nữ sinh bị tai nạn tử vong ở Vĩnh Long

ẢNH: THANH NIÊN

Bà Hiền là mẹ của nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Tr. (14 tuổi), bị tai nạn giao thông, tử vong vào ngày 4.9.2024; đồng thời là vợ ông Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi, cũng đã tử vong vào cuối tháng 4.2025).

Theo thông báo, Cơ quan Điều tra Viện KSND tối cao đang thụ lý giải quyết nguồn tin về tội phạm "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" xảy ra tại Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ).

Song, ngày 13.11.2025, Cơ quan Điều tra Viện KSND tối cao ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm, do thời hạn xác minh giải quyết nguồn tin đã hết nhưng cơ quan này chưa nhận được tài liệu do Công an tỉnh Vĩnh Long cung cấp theo yêu cầu.

Đến nay, Công an tỉnh Vĩnh Long đã cung cấp đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu, nên Cơ quan Điều tra Viện KSND tối cao phục hồi việc giải quyết nguồn tin tội phạm để tiếp tục xác minh giải quyết.

Trước đó, Cơ quan Điều tra Viện KSND tối cao từng 2 lần tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin tội phạm để chờ tài liệu do cơ quan tố tụng tỉnh Vĩnh Long cung cấp. 

Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Tạm đình chỉ điều tra tài xế

Người cha nhiều lần kêu cứu cho con gái

Như Thanh Niên thông tin, sau khi con gái bị tai nạn vào tử vong vào năm 2024, ông Phúc nhiều lần kêu cứu đến cơ quan tố tụng địa phương nhưng không được xem xét. Vì vậy, cuối tháng 4.2025, ông Phúc đã đến nhà tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (người gây tai nạn đối với con gái ông Phúc - PV), bắn tài xế Trung, rồi tự sát.

Ngay sau vụ việc ông Phúc tự sát, lãnh đạo Bộ Công an, Viện KSND tối cao vào cuộc thẩm tra toàn bộ hồ sơ, làm việc với những người có liên quan vụ tai nạn khiến nữ sinh Vĩnh Long tử vong. Sau đó, yêu cầu hủy quyết định tố tụng không khởi tố vụ án trước đây.

Ngày 7.5.2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án. Ngày 26.6.2025, cơ quan này khởi tố bị can Nguyễn Văn Bảo Trung về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Tháng 11.2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Nguyễn Văn Bảo Trung. Lý do, bị can đang mắc bệnh tâm thần, bệnh khác làm mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, nên cần tạm đình chỉ điều tra để bị can điều trị bệnh.

Song song với xử lý trách nhiệm hình sự người gây tai nạn khiến nữ sinh Tr. tử vong, thì cơ quan chức năng cũng xem xét trách trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng tại địa phương nói trên trong việc không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội, khiến gia đình nạn nhân bức xúc.


