Thời sự

Chuyển nhầm 100 triệu đồng, người dân được công an giúp nhận lại

Thanh Quân
Thanh Quân
19/01/2026 04:22 GMT+7

Một người dân ở Tây Ninh sau khi chuyển nhầm 100 triệu đồng vào tài khoản người khác, đã được người nhận và Công an tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ nhận lại.

Ngày 18.1, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đã hỗ trợ một người dân nhận lại 100 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản người khác.

Chuyển nhầm 100 triệu đồng, người dân được công an giúp nhận lại- Ảnh 1.

Anh Châu Huy Hoàng (bìa trái) được công an giúp nhận lại tiền đã chuyển nhầm

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG THÁP

Trước đó, ngày 13.1, anh Châu Huy Hoàng (23 tuổi, ở ấp Bình Trị 1, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh) chuyển nhầm 100 triệu đồng vào tài khoản của ông Võ Văn Dũng (64 tuổi, ở ấp 3, xã Đốc Binh Kiều, tỉnh Đồng Tháp).

Sau khi phát hiện sự việc, hai bên đã chủ động liên hệ Công an xã Đốc Binh Kiều (Đồng Tháp) để được hỗ trợ giải quyết.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Đốc Binh Kiều phân công cán bộ phối hợp với Ngân hàng Vietcombank (điểm giao dịch xã Tháp Mười, Đồng Tháp) tiến hành xác minh, làm rõ và xác định anh Châu Huy Hoàng là người chuyển nhầm số tiền nói trên.

Sau đó, tại điểm giao dịch của Ngân hàng Vietcombank Tháp Mười, ngân hàng đã thực hiện các thủ tục theo quy định, trao trả toàn bộ 100 triệu đồng cho anh Châu Huy Hoàng.

Nhận lại tài sản, anh Hoàng bày tỏ sự vui mừng, xúc động và gửi lời cảm ơn đến ông Võ Văn Dũng cùng lực lượng Công an xã Đốc Binh Kiều đã tận tình hỗ trợ, giúp anh nhận lại số tiền chuyển nhầm.

Dịp này, Công an xã Đốc Binh Kiều biểu dương tinh thần trung thực của ông Võ Văn Dũng, việc này góp phần lan tỏa những hành động đẹp, xây dựng nếp sống văn hóa trong cộng đồng.

