Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng
TP.HCM - Những phận đời hoa tết:

Chợ hoa tết TP.HCM chiều 27 tết, người bán cười tươi: 'Sắp về nhà rồi!'

Cao An Biên
Cao An Biên
14/02/2026 17:58 GMT+7

Chiều nay 14.2, nhằm ngày 27 tết, nhiều người bán ở chợ hoa tết công viên Gia Định (TP.HCM) cười tươi vì tình hình buôn bán khả quan, có người còn sắp bán hết hoa.

Ghi nhận của Thanh Niên hơn 16 giờ 30 phút hôm nay 14.2, tức 27 tết, chợ hoa tết công viên Gia Định rực rỡ sắc hoa, không khí buôn bán náo nhiệt. Nhiều nhà vườn, lái buôn thông báo tin vui.

Chiều 27 tết, chợ hoa tết TP.HCM người bán cười tươi: 'Sắp hết! Sắp về nhà rồi!' - Ảnh 1.

Chiều nay 27 tết, chợ hoa xuân công viên Gia Định TP.HCM nhộn nhịp không khí buôn bán

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chiều 27 tết, chợ hoa tết TP.HCM người bán cười tươi: 'Sắp hết! Sắp về nhà rồi!' - Ảnh 2.

Nhiều người dân từ khắp nơi ở TP.HCM tìm đến đây tận hưởng không khí tết cũng như chọn những chậu hoa ưng ý về nhà chưng tết dịp này. Trong đó, những loại hoa với phân khúc bình dân, giá rẻ được nhiều người ưa chuộng

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chiều 27 tết, chợ hoa tết TP.HCM người bán cười tươi: 'Sắp hết! Sắp về nhà rồi!' - Ảnh 3.

Những chậu cúc vạn thọ rực rỡ một góc chợ hoa, nhiều người "mang tết về nhà"

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chiều 27 tết, chợ hoa tết TP.HCM người bán cười tươi: 'Sắp hết! Sắp về nhà rồi!' - Ảnh 4.

Một nhà vườn chuyên doanh hoa mai ở Bến Tre cũ (Vĩnh Long) cho biết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm nay, anh mang lên TP.HCM hơn 100 gốc mai. Tính đến chiều 27 tết, anh đã bán sắp hết, chỉ còn 7 chậu mai. "Sắp hết rồi! Sắp về nhà ăn tết. Tôi bán được phần vì mai năm nay đẹp, búp đều, nhiều, phần vì tôi nói đúng giá bán chứ không nói thách. Giá từ 600.000 - 700.000 đồng/chậu đến vài triệu", chủ vườn chia sẻ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chiều 27 tết, chợ hoa tết TP.HCM người bán cười tươi: 'Sắp hết! Sắp về nhà rồi!' - Ảnh 5.

Anh Tính, một chủ vườn ở Bến Tre cũng thông báo tin vui khi 4.000 chậu vạn thọ của anh mang lên chợ hoa đã bán quá nửa

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chiều 27 tết, chợ hoa tết TP.HCM người bán cười tươi: 'Sắp hết! Sắp về nhà rồi!' - Ảnh 6.

"Hy vọng là bán tới mai là hết luôn! Rồi về nhà đón giao thừa cùng gia đình. Năm nay mình bán giá mềm, mỗi cặp 170.000 đồng nên khách ủng hộ đông", anh cười chia sẻ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chiều 27 tết, chợ hoa tết TP.HCM người bán cười tươi: 'Sắp hết! Sắp về nhà rồi!' - Ảnh 7.

Chiều 27 tết, chợ hoa tết TP.HCM người bán cười tươi: 'Sắp hết! Sắp về nhà rồi!' - Ảnh 8.

Nhiều khách nhận xét giá hoa năm nay được các nhà vườn bán ra phù hợp

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chiều 27 tết, chợ hoa tết TP.HCM người bán cười tươi: 'Sắp hết! Sắp về nhà rồi!' - Ảnh 9.

Còn gần 200 chậu cúc vạn thọ, một chủ vườn miền Tây hy vọng sớm bán hết trước ngày 29 tết để về quê đón giao thừa cùng gia đình

ẢNH: CAO AN BIÊN

 

Khám phá thêm chủ đề

chợ hoa tết chợ hoa tết công viên gia định giá hoa tết giá hoa hoa tết giảm giá 27 tết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận