Chợ hoa tết TP.HCM chiều 27 tết, người bán cười tươi: 'Sắp về nhà rồi!'

Một nhà vườn chuyên doanh hoa mai ở Bến Tre cũ (Vĩnh Long) cho biết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm nay, anh mang lên TP.HCM hơn 100 gốc mai. Tính đến chiều 27 tết, anh đã bán sắp hết, chỉ còn 7 chậu mai. "Sắp hết rồi! Sắp về nhà ăn tết. Tôi bán được phần vì mai năm nay đẹp, búp đều, nhiều, phần vì tôi nói đúng giá bán chứ không nói thách. Giá từ 600.000 - 700.000 đồng/chậu đến vài triệu", chủ vườn chia sẻ