Chợ hoa tết TP.HCM chiều 27 tết, người bán cười tươi: 'Sắp về nhà rồi!'

Ghi nhận của Thanh Niên hơn 16 giờ 30 phút hôm nay 14.2, tức 27 tết, chợ hoa tết công viên Gia Định rực rỡ sắc hoa, không khí buôn bán náo nhiệt. Nhiều nhà vườn, lái buôn thông báo tin vui.
Chiều nay 27 tết, chợ hoa xuân công viên Gia Định TP.HCM nhộn nhịp không khí buôn bán
ẢNH: CAO AN BIÊN
Nhiều người dân từ khắp nơi ở TP.HCM tìm đến đây tận hưởng không khí tết cũng như chọn những chậu hoa ưng ý về nhà chưng tết dịp này. Trong đó, những loại hoa với phân khúc bình dân, giá rẻ được nhiều người ưa chuộng
Những chậu cúc vạn thọ rực rỡ một góc chợ hoa, nhiều người "mang tết về nhà"
Một nhà vườn chuyên doanh hoa mai ở Bến Tre cũ (Vĩnh Long) cho biết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm nay, anh mang lên TP.HCM hơn 100 gốc mai. Tính đến chiều 27 tết, anh đã bán sắp hết, chỉ còn 7 chậu mai. "Sắp hết rồi! Sắp về nhà ăn tết. Tôi bán được phần vì mai năm nay đẹp, búp đều, nhiều, phần vì tôi nói đúng giá bán chứ không nói thách. Giá từ 600.000 - 700.000 đồng/chậu đến vài triệu", chủ vườn chia sẻ
Anh Tính, một chủ vườn ở Bến Tre cũng thông báo tin vui khi 4.000 chậu vạn thọ của anh mang lên chợ hoa đã bán quá nửa
"Hy vọng là bán tới mai là hết luôn! Rồi về nhà đón giao thừa cùng gia đình. Năm nay mình bán giá mềm, mỗi cặp 170.000 đồng nên khách ủng hộ đông", anh cười chia sẻ
Nhiều khách nhận xét giá hoa năm nay được các nhà vườn bán ra phù hợp
Còn gần 200 chậu cúc vạn thọ, một chủ vườn miền Tây hy vọng sớm bán hết trước ngày 29 tết để về quê đón giao thừa cùng gia đình
Bình luận (0)