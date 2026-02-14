Trưa 27 tết, chuyện lạ chợ Bình Tây: Tiểu thương đóng sạp vì… 'không còn gì bán'

Hôm nay 14.2 nhằm ngày 27 tết, một số tiểu thương bán bánh kẹo ở chợ Bình Tây, được xem là chợ bánh kẹo, mứt tết lớn nhất TP.HCM đã đóng sạp nghỉ tết vì 'không còn gì để bán'.
Ghi nhận của Thanh Niên trưa nay 14.2 vào ngày 27 tết tại chợ Bình Tây (TP.HCM), một số sạp hàng bán bánh kẹo, mứt tết quen thuộc trong khu chợ đã đóng cửa nghỉ tết sớm trong khi một số tiểu thương vẫn bán nốt cho khách lượng hàng còn lại tạo nên khung cảnh đối lập.
[CLIP]: Không khí chợ Bình Tây ngày giáp tết
