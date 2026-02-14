Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Trưa 27 tết, chuyện lạ chợ Bình Tây: Tiểu thương đóng sạp vì… 'không còn gì bán'

Cao An Biên
14/02/2026 12:30 GMT+7

Hôm nay 14.2 nhằm ngày 27 tết, một số tiểu thương bán bánh kẹo ở chợ Bình Tây, được xem là chợ bánh kẹo, mứt tết lớn nhất TP.HCM đã đóng sạp nghỉ tết vì 'không còn gì để bán'.

Ghi nhận của Thanh Niên trưa nay 14.2 vào ngày 27 tết tại chợ Bình Tây (TP.HCM), một số sạp hàng bán bánh kẹo, mứt tết quen thuộc trong khu chợ đã đóng cửa nghỉ tết sớm trong khi một số tiểu thương vẫn bán nốt cho khách lượng hàng còn lại tạo nên khung cảnh đối lập.

Trưa 27 tết, chuyện lạ chợ Bình Tây: Tiểu thương đóng sạp vì… 'không còn gì bán' - Ảnh 1.

Không khí phía trước chợ Bình Tây TP.HCM trưa 27 tết

Trưa 27 tết, chuyện lạ chợ Bình Tây: Tiểu thương đóng sạp vì… 'không còn gì bán' - Ảnh 2.

Chợ Bình Tây được xem là khu chợ bán sỉ bánh kẹo, mứt tết lớn nhất TP.HCM. Trưa 27 tết, không khí buôn bán vẫn diễn ra khá sôi nổi

Trưa 27 tết, chuyện lạ chợ Bình Tây: Tiểu thương đóng sạp vì… 'không còn gì bán' - Ảnh 3.

Nhiều sạp hàng bán lẻ phía trước chợ đông khách tới mua

[CLIP]: Không khí chợ Bình Tây ngày giáp tết

Trưa 27 tết, chuyện lạ chợ Bình Tây: Tiểu thương đóng sạp vì… 'không còn gì bán' - Ảnh 4.

Trong khi đó, sạp bánh kẹo nổi tiếng của bà Ứng Thị Liên (72 tuổi) hôm nay 27 tháng chạp chính thức nghỉ tết khiến nhiều người bất ngờ

Trưa 27 tết, chuyện lạ chợ Bình Tây: Tiểu thương đóng sạp vì… 'không còn gì bán' - Ảnh 5.

Chia sẻ với Thanh Niên hôm nay, bà chủ cho biết từ ngày 20 tháng chạp, bà đã bán sạch, không còn gì để bán sỉ. Nguyên nhân là vì lo ngại thị trường ảm đạm, bà chủ động nhập hàng ít hơn nên bán hết sớm hơn. Hiện tại, bà chủ đã đóng sạp nghỉ tết

Trưa 27 tết, chuyện lạ chợ Bình Tây: Tiểu thương đóng sạp vì… 'không còn gì bán' - Ảnh 6.

Nhiều tiểu thương vẫn phục vụ khách ngày 27 tết

Trưa 27 tết, chuyện lạ chợ Bình Tây: Tiểu thương đóng sạp vì… 'không còn gì bán' - Ảnh 7.

Trưa 27 tết, chuyện lạ chợ Bình Tây: Tiểu thương đóng sạp vì… 'không còn gì bán' - Ảnh 8.

Những ngày này, chợ Bình Tây ngập tràn không khí tết. Một vị khách ghé mua cho biết ở đây, bánh kẹo được bán với giá hợp lý, đa dạng về mẫu mã, chủng loại. "Tôi mua nhiều loại khác nhau cho phong phú, về cúng hay tiếp khách. Nhiều người mua ở đầu chợ nhưng tôi vào đây mua vì có mối quen mấy năm nay", bà tâm sự

Trưa 27 tết, chuyện lạ chợ Bình Tây: Tiểu thương đóng sạp vì… 'không còn gì bán' - Ảnh 9.

Một số tiểu thương cho biết sau hôm nay, họ cũng sẽ bắt đầu nghỉ tết

Chợ hoa công viên 23/9 ngày 27 tết: Điều mong ước của tiểu thương ngày cuối năm

 

Khám phá thêm chủ đề

