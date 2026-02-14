Trưa 27 tết, chuyện lạ chợ Bình Tây: Tiểu thương đóng sạp vì… 'không còn gì bán'

Những ngày này, chợ Bình Tây ngập tràn không khí tết. Một vị khách ghé mua cho biết ở đây, bánh kẹo được bán với giá hợp lý, đa dạng về mẫu mã, chủng loại. "Tôi mua nhiều loại khác nhau cho phong phú, về cúng hay tiếp khách. Nhiều người mua ở đầu chợ nhưng tôi vào đây mua vì có mối quen mấy năm nay", bà tâm sự