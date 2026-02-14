Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất ngày đầu nghỉ tết: Làm thủ tục lúc 0 giờ nhanh ngỡ ngàng

Ngày 14.2 (27 tháng chạp) là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ tết 2026. Vừa bước qua ngày mới được vài phút, nhà ga T3 Tân Sơn Nhất đã chật kín người mang theo hành lý, đồ đạc lỉnh kỉnh tiến đến khu vực làm thủ tục.

Điều bất ngờ ngày đầu nghỉ tết

Tuy nhiên, đối với những hành khách không mang theo hành lý ký gửi, việc làm thủ tục tại sân bay được rút ngắn thời gian, tránh chờ đợi. Hành khách có thể làm thủ tục trực tuyến trước đó thông qua ứng dụng VNeID hoặc nhận vé máy bay tại các ki-ốt tự phục vụ.

Anh Nguyễn Văn Tiến (43 tuổi), ở phường Long Bình có chuyến bay về TP.Huế lúc 2 giờ 10 phút ngày 14.2 làm thủ tục ở ki-ốt chia sẻ: "Dịp tết cao điểm, tôi sợ nhà ga đông người nên chủ động đi sớm trước khoảng 2 tiếng. Nhưng chỉ khoảng vài phút, tôi đã có vé trên tay và đi thẳng đến khu vực kiểm tra an ninh".

Đông người đến nhà ga T3 lúc 0 giờ ngày 14.2 Ảnh: Phan Diệp

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, khu vực làm thủ tục bay của hãng Vietnam Airlines tập trung đông người nhất

Ảnh: Phan Diệp

Dòng người về quê nghỉ tết nối đuôi nhau, nhích từng chút chờ đến lượt làm thủ tục ký gửi hành lý Ảnh: Phan Diệp

Nhân viên nhà ga hướng dẫn hành khách Ảnh: Phan Diệp

Hành khách làm thủ tục ở ki-ốt Ảnh: Phan Diệp

Sợ trễ chuyến nên đi sớm, nhưng...

Những người đã tải app VNeID và tài khoản đã được định danh mức 2, chỉ cần truy cập vào để làm thủ tục trực tuyến. Khi đến sân bay, hành khách chỉ cần đến máy quét, đứng ngay ngắn để xác thực gương mặt là có thể dễ dàng hoàn tất thủ tục.

"Vì lần đầu tiên tôi đến nhà ga T3 để bay về quê ăn tết nên cũng sợ lóng ngóng, trễ giờ nên đã chủ động đi sớm trước gần 3 tiếng và tìm hiểu kỹ các quy định mới nhất. Nhờ làm thủ tục qua VNeID mà tôi tiết kiệm được nhiều thời gian", chị Nguyễn Thị Liên (38 tuổi) bay về Đà Nẵng lúc 3 giờ chia sẻ.

Tuy nhiên, vì còn dư nhiều thời gian nên chị Liên và nhiều người phải tranh thủ chợp mắt thêm trước khi lên máy bay.

Thức dậy sớm để đến sân bay, nhiều người tỏ ra mệt mỏi, buồn ngủ Ảnh: Phan Diệp

Nhiều người tranh thủ chợp mắt vì đi quá sớm Ảnh: Phan Diệp

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ 23 giờ 50 ngày 13.2 đến 6 giờ 30 ngày 14.2, nhà ga T3 đón khách của hơn 60 chuyến bay ra Huế, Đà Nẵng, Nghệ An, Hải Phòng, Hà Nội... Ảnh: Phan Diệp

Khoảng 1 giờ, ngày 14.2, đoàn xe chở hành khách đến ga T3 vẫn nườm nượp Ảnh: Phan Diệp







