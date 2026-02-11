Ga Sài Gòn giáp tết: Có người 13 năm rồi mới được về quê ăn tết

Ngày giáp tết, PV Thanh Niên có mặt ở ga Sài Gòn, chứng kiến cảnh người người kéo vali, xách hành lý về quê. Trong hàng trăm người lên chuyến tàu về quê miền Trung, miền Bắc hôm 10.2 có 124 đoàn viên, người lao động được Liên đoàn Lao động TP.HCM tặng vé khứ hồi về quê ăn tết.

Món quà khi về quê ăn tết

Một trong số đó là chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (30 tuổi, quê ở Quảng Ngãi), vào TP.HCM làm việc đã 9 năm. Tuy nhiên, khi bất giác nghĩ đến, chị không nhớ được số lần được về quê ăn tết vì. Chị Ngọc chỉ nhớ đã 3 năm liên tiếp chị đón tết xa nhà.

Năm nay, vợ chồng chị Ngọc vừa đón tin vui có em bé, lại được Liên đoàn Lao động TP.HCM tặng vé tàu về quê nên niềm vui xuân Bính Ngọ của họ được nhân đôi. "Ba mẹ tôi gọi điện vào dặn, các con về ăn tết là món quà lớn nhất. 2 vợ chồng đều làm công nhân, cuối năm không dư dả nên cũng không dám mua nhiều quà cáp, đợi về quê mới tính", chị Ngọc bày tỏ.

Được tặng vé tàu khứ hồi, vợ chồng chị Ngọc tiết kiệm được khoảng 10 triệu đồng Ảnh: Phan Diệp

Gia đình anh Trương Văn Hoành (40 tuổi, quê Nghệ An) có 5 người, không có điều kiện về quê ăn tết đã 5 năm Ảnh: Phan Diệp

Một em bé được mẹ chải tóc để chuẩn bị lên Chuyến tàu Công đoàn về quê ăn tết Ảnh: Phan Diệp

Bà Lê Thị Kim Thúy - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM thăm hỏi người lao động được tặng vé về quê, sáng 10.2 Ảnh: Phan Diệp

Nguời lao động nhận quà tết của Liên đoàn Lao động TP.HCM Ảnh: Phan Diệp

"Sẽ còn nhiều đoàn viên, người lao động được chăm lo"

Đó là chia sẻ của ông Bùi Thanh Nhân - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM trong lễ tiễn người lao động về quê trên "Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2026", sáng 10.2. Tết năm 2026, công đoàn TP.HCM hỗ trợ 2.993 đoàn viên, người lao động vé tàu khứ hồi; 820 người được hỗ trợ vé máy bay và khoảng 5.000 người được đưa về quê bằng xe khách.

Ông Nhân cho biết, hơn 60% lực lượng lao động đang làm việc tại TP.HCM là lao động ngoại tỉnh. Liên đoàn Lao động TP.HCM thấu hiểu những khó khăn về chi phí sinh hoạt, nhà ở, tích lũy của người lao động xa quê. "Chúng tôi xác định, những hoạt động chăm lo cho người lao động không dừng lại ở con số hiện tại, mà sẽ tiếp tục mở rộng trong những năm tới, với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau", ông Nhân nói.

Ông Bùi Thanh Nhân chúc tết người lao động về quê trên chuyến tàu Công đoàn Ảnh: Phan Diệp

Người lao động chuẩn bị lên chuyến tàu Công đoàn đầu tiên Ảnh: Phan Diệp

Hành trang của người lao động về quê ăn tết có nhiều món quà ý nghĩa Ảnh: Phan Diệp

Gia đình anh Phan Văn Thanh (45 tuổi, quê ở Huế) đã 13 năm không về ăn tết háo hức xách hành lý ra tàu Ảnh: Phan Diệp



