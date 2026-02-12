Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Đi máy bay về quê ăn tết: '10 năm không về, mơ cũng không dám nghĩ'

Phan Diệp
Phan Diệp
12/02/2026 19:19 GMT+7

Ngày 12.2, Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2026 đưa 550 lao động khó khăn về quê ăn tết. Nhiều người cho biết được đi máy bay về quê dịp tết là điều chưa từng dám nghĩ tới.

Ngày 12.2, tại nhà ga T3 của sân bay Tân Sơn Nhất, 550 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa về quê ăn tết được lên Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2026.

Chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tổ chức. Trong số 550 vé máy bay, Tổng Liên đoàn Lao động hỗ trợ 500 vé, Vietnam Airlines hỗ trợ 50 vé. Ngoài ra, tất cả những hành khách đặc biệt còn nhận được phần quà trị giá 300.000 đồng.

Ngoài 500 vé của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động TP.HCM cũng hỗ trợ thêm 500 vé cho người lao động về quê tết này.

Đi máy bay về quê ăn tết 2026: '10 năm không về, cómơ cũng không dám nghĩ' - Ảnh 1.

550 người lao động ở TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Nai chuẩn bị lên máy bay trong chương trình Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2026, sáng 12.2

Ảnh: Phan Diệp

Đi máy bay về quê ăn tết 2026: '10 năm không về, cómơ cũng không dám nghĩ' - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM thăm hỏi người lao động nhiều năm không về quê ăn tết

Ảnh: Phan Diệp

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Văn Anh, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chia sẻ: "Những chuyến bay không chỉ mang ý nghĩa cho người lao động mà còn thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn với người lao động. Chuyến bay rút ngắn khoảng cách địa lý, giúp người lao động được về quê nhanh hơn, thoải mái hơn và sớm được gặp người thân gia đình".

"Tổng 1.000 vé được Tổng công ty Hàng không Việt Nam giảm giá 10%. Số lượng vé máy bay hỗ trợ người lao động của tổ chức công đoàn năm nay tăng 600 vé so với năm ngoái", ông Đào Mạnh Kiên, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam cho biết.

Đi máy bay về quê ăn tết 2026: '10 năm không về, cómơ cũng không dám nghĩ' - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Văn Nam (55 tuổi, quê Ninh Bình) 10 năm chưa về quê ăn tết và anh Nguyễn Văn Lộc (55 tuổi, quê Phú Thọ) 3 năm chưa về quê ăn tết

Ảnh: Phan Diệp

Đi máy bay về quê ăn tết 2026: '10 năm không về, cómơ cũng không dám nghĩ' - Ảnh 4.

Người lao động vui mừng được về quê ăn tết bằng máy bay

Ảnh: Phan Diệp

Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2026 có tất cả 5 chuyến bay, 2 chuyến về Hà Nội, 2 chuyến về Nghệ An và 1 chuyến về TP.Huế. Có mặt tại lễ tiễn người lao động lên máy bay, PV Thanh Niên ghi nhận nhiều cung bậc cảm xúc của người lao động.

Có người hơn 10 năm chưa về quê ăn tết. Có người chưa từng đi máy bay để về quê. Có người được về quê nhưng các thành viên khác trong gia đình phải ở lại vì không đủ tiền mua vé...

Đi máy bay về quê ăn tết 2026: '10 năm không về, cómơ cũng không dám nghĩ' - Ảnh 5.

Trưa 12.2, người lao động làm thủ tục lên máy bay về quê

Ảnh: Phan Diệp

Trong không khí rộn ràng, những bài nhạc xuân vang lên trong lễ tiễn, anh Đặng Văn Nam (55 tuổi) làm công nhân ở Đồng Nai bồi hồi, cố gắng nhớ lại không khí tết ở quê nhà Ninh Bình. 10 năm qua, anh chưa về quê ăn tết.

"Lâu rồi không về quê dịp tết nhưng tôi vẫn nhớ truyền thống tết của miền quê Bắc bộ thường mọi người xúm lại gói bánh chưng, mổ lợn. Ngày xuân thì đến thăm nhà thờ tổ, đi thăm bà con... Tôi sắp được đón tết ở quê rồi, lại còn được đi máy bay, có mơ cũng không dám nghĩ đến", anh Nam nói.


Về quê ăn tết sau 13 năm, khách xao lòng trên chuyến tàu Công đoàn 2026

Về quê ăn tết sau 13 năm, khách xao lòng trên chuyến tàu Công đoàn 2026

Sáng 10.2, chuyến tàu Công đoàn - Xuân Bính Ngọ 2026 khởi hành ở ga Sài Gòn đưa người lao động về miền Trung, miền Bắc về quê ăn tết sớm. Có gia đình 13 năm lỡ hẹn với tết quê.

Tất niên Công ty PouYuen: 50 người được nhận món quà đặc biệt

5.000 người về quê ăn tết sớm trên chuyến xe Công đoàn 2026

