Thời sự Lao động - Việc làm

5.000 người về quê ăn tết sớm trên chuyến xe Công đoàn 2026

Phan Diệp
Phan Diệp
12/02/2026 09:23 GMT+7

7 giờ sáng 12.2, chuyến xe Công đoàn - Xuân 2026 xuất phát ở TP.HCM, đưa 5.000 lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn tết sum vầy sau nhiều năm lỡ hẹn với tết quê.

Rạng sáng 12.2, đông đảo đoàn viên, người lao động được tặng vé xe trong chương trình Chuyến xe Công đoàn - Xuân 2026 đến điểm xuất phát ở Cung Văn hóa Lao động TP.HCM (phường Bến Thành) để về quê ăn tết sớm.

Tham dự lễ tiễn người lao động về quê có ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; bà Trần Thị Diệu Thuý, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.HCM.

5.000 người về quê ăn tết sớm trên chuyến xe Công đoàn 2026- Ảnh 1.

Ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM lì xì con em người lao động trước khi lên xe về quê ăn tết

Ảnh: Phan Diệp

5.000 người về quê ăn tết sớm trên chuyến xe Công đoàn 2026- Ảnh 2.

Ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tặng quà cho người lao động

Ảnh: Phan Diệp

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM cho biết: "Hiểu được nỗi trăn trở của đoàn viên, người lao động xa quê, tổ chức công đoàn luôn dành nhiều nguồn lực để tặng những tấm vé xe, vé tàu, vé máy bay giúp mọi người có điều kiện về quê ăn tết".

Chương trình Chuyến xe Công đoàn - Xuân 2026 là một trong những hoạt động chăm lo tết cho đoàn viên, người lao động. Ngoài hỗ trợ vé xe, Liên đoàn Lao động TP.HCM còn tặng mỗi hành khách đặc biệt hôm nay 1 phần quà 300.000 đồng và lì xì cho các bé là con của đoàn viên.

Món quà tuy nhỏ nhưng gửi gắm lời chúc tốt đẹp đến người lao động, mong một chuyến đi an toàn, thượng lộ bình an và nhiều hạnh phúc.

"Sau một năm dài xa cách, chuyến xe về quê ăn tết là giấc mơ của gia đình chúng tôi, nhưng đã 3 năm rồi không thực hiện được. May mắn, năm nay vợ chồng tôi được tặng 2 vé xe về quê nên đã xin công ty nghỉ sớm 1 ngày", chị Thanh Xuân (44 tuổi, quê Quảng Ngãi) cho biết.

5.000 người về quê ăn tết sớm trên chuyến xe Công đoàn 2026- Ảnh 3.

Ông Lê Quốc Phong và ông Bùi Thanh Nhân hỏi thăm người lao động trong lúc chờ lên xe về quê ăn tết

Ảnh: Phan Diệp

Chị Bùi Thị Hồng (45 tuổi, quê Quảng Ngãi) cũng nhiều năm liền chưa được về quê ăn tết với gia đình. Năm nay, nhờ được tặng vé xe, chị cùng chồng con mới có điều kiện ăn tết ở quê nhà.

"Tôi làm nghề nấu ăn trong trường học, chồng làm việc tự do, thu nhập không cao, lại ở nhà trọ nên chỉ đủ lo cho các con ăn học. Dịp tết vé xe đắt hơn, chưa kể về quê cũng phải có chút quà cáp, sắm sửa nên mấy năm qua chúng tôi đành ở lại TP.HCM đón tết", chị Hồng nói.

5.000 người về quê ăn tết sớm trên chuyến xe Công đoàn 2026- Ảnh 4.

Người lao động phấn khởi chờ xe xuất phát về quê

Ảnh: Phan Diệp

5.000 người về quê ăn tết sớm trên chuyến xe Công đoàn 2026- Ảnh 5.

Các lãnh đạo TP.HCM, Liên đoàn Lao động TP.HCM vẫy tay chào người lao động trên chuyến xe Công đoàn - Xuân 2026

Ảnh: Phan Diệp

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cùng với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động TP.HCM hỗ trợ 2.293 vé tàu (7,6 tỉ đồng), 820 vé máy (2,6 tỉ đồng), 5.000 vé xe (6 tỉ đồng) cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhiều năm chưa về quê đón tết. Tổng kinh phí chăm lo cho hoạt động này khoảng 16,2 tỉ đồng.

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức nhiều chương trình, hoạt động chăm lo cho đoàn viên dịp tết 2026 như: chương trình Chợ tết Công đoàn - Xuân 2026, Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2026, Tết sum vầy, Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2026, Mâm cơm ngày tết - Xuân về khu nhà trọ, Xuân yêu thương - Tết cho em...


Xem thêm bình luận