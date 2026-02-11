Tất niên Công ty PouYuen: 50 người được nhận món quà đặc biệt

Chiều 9.2, ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM cùng đoàn công tác đến thăm công nhân Công ty PouYuen (phường Tân Tạo) nhân dịp tất niên của doanh nghiệp.

Đợt này, Liên đoàn Lao động TP.HCM chúc tết, tặng quà cho doanh nghiệp và đặc biệt là trao 50 phần quà (1 triệu đồng/phần) cho đoàn viên, người lao động khó khăn.

Có mặt tại hội trường nơi những anh chị em công nhân khác cũng vừa đến, đợi nhận quà sau giờ tan ca, chị Ngô Thị Bạch Mai (43 tuổi, quê ở Đồng Tháp) bày tỏ sự xúc động. Chị Mai cho biết mình bị suy thận. Thời gian đầu mỗi tuần chạy thận 3 lần. Hiện bệnh của chị đã thuyên giảm nên chỉ còn chạy thận 1 lần/tuần.

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM tặng quà, chúc tết người lao động khó khăn

ẢNH: PHAN DIỆP

Ông Củ Phát Nghiệp, Chủ tịch Công đoàn Công ty PouYuen tặng quà cho người lao động ẢNH: PHAN DIỆP

Từ nhà đến công ty hơn 50 km, nhưng chị Mai gắn bó với công ty nhiều năm. Hằng ngày, chị đi làm bằng xe đưa đón của công ty. Từ khi mắc bệnh, chị Mai nhận được sự quan tâm, chăm lo nhiều hơn từ công đoàn. Công ty vẫn tạo điều kiện cho chị làm việc và đi khám bệnh hằng tuần.

"Công ty cũng ưu tiên đề xuất với các đơn vị để tôi được giúp đỡ thêm trong những dịp lễ, tết. Tôi cảm thấy rất ấm lòng", chị Mai nói.

Ông Bùi Thanh Nhân chia sẻ Công ty PouYuen hiện có quy mô lớn, sử dụng gần 41.000 lao động. Sự phát triển ổn định của doanh nghiệp thời gian qua đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố.

Ông Bùi Thanh Nhân chúc tết công nhân, người lao động Công ty PouYen chiều 9.2 ẢNH: PHAN DIỆP

Đặc biệt, ông Nhân đánh giá cao sự phối hợp của doanh nghiệp và công đoàn cơ sở trong việc ổn định quan hệ lao động. Công ty thực hiện tốt các chế độ chính sách cũng như trong các hoạt động chăm lo cho đoàn viên tại đơn vị.

"Dù biết phía công đoàn công ty đã chăm lo chu đáo cho đoàn viên, nhưng Liên đoàn Lao động TP.HCM vẫn có thêm món quà nhỏ gửi đến những người khó khăn hơn, giúp mọi người có một cái tết ấm áp, đủ đầy hơn", ông Nhân cho biết.

Công nhân, người lao động phấn khởi với món quà của Liên đoàn Lao động TP.HCM dịp tất niên

ẢNH: PHAN DIỆP

Tết 2026, Liên đoàn Lao động TP.HCM chăm lo cho khoảng 350.000 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó là các hoạt động thiết thực như tặng vé máy bay, tàu, xe cho người lao động về quê; chăm lo cho con đoàn viên khó khăn. Năm nay, công đoàn chú trọng chăm lo cho lao động nữ khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo và đoàn viên có gia đình ở các tỉnh bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ năm 2025.

Ông Củ Phát Nghiệp, Chủ tịch Công đoàn công ty PouYuen cho biết: "Với đặc thù của công ty có nhiều lao động, đòi hỏi tổ chức công đoàn phải luôn bám sát, thấu hiểu nguyện vọng của mọi người. Để làm được điều đó, chúng tôi cảm ơn sự quan tâm, chăm lo của Liên đoàn Lao động TP.HCM, giúp công nhân có thêm niềm tin, động lực, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp".