Về quê ăn tết sau 13 năm, khách xao lòng trên chuyến tàu Công đoàn 2026

6 giờ sáng, 124 người có mặt ở ga Sài Gòn để lên chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2026 đầu tiên về quê ăn tết sớm. Vì nhiều lý do khác nhau, nhưng tựu trung là hoàn cảnh khó khăn, thu nhập không đủ để mua vé tàu xe nên nhiều gia đình nhiều năm không được đón tết ở quê nhà.

13 năm lỡ hẹn với tết quê

Sau một đêm thao thức, gia đình anh Phan Văn Thanh (45 tuổi, quê ở thành phố Huế) xách hành lý ra ga Sài Gòn từ rất sớm. Cùng vợ và con gái ngồi chờ lên tàu, anh Thanh vẫn chưa dám tin có ngày cả nhà được cùng nhau về quê ăn tết.

"Tôi nhớ không khí tết ở quê ngày xưa, trời lúc nào cũng se se lạnh thích lắm. 13 năm là khoảng thời gian rất dài, bây giờ tôi thấy rất hồi hộp và xúc động", anh Thanh nói.

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM tặng quà cho đoàn viên chuẩn bị lên tàu Ảnh: Phan Diệp

Hành khách chuẩn bị lên chuyến tàu Công đoàn, sáng 10.2 Ảnh: Phan Diệp

Sau nhiều năm không có điều kiện về quê ăn tết, hành trang của mọi người chỉ có vài bộ quần áo. Thấu hiểu sự khó khăn của người lao động, nên ngoài vé tàu, Liên đoàn Lao động TP.HCM còn tặng thêm quà bánh và lì xì cho các em bé.

Gia đình anh Trương Văn Hoành (40 tuổi) đã 5 năm ăn tết ở TP.HCM. Trong 3 người con của anh Hoành, chỉ có 1 bé từng được ba mẹ đưa về quê Nghệ An dịp tết. Anh Hoành tâm sự, thu nhập của 2 vợ chồng chỉ đủ lo cho các con ăn học. Nhà 5 người nên nếu về quê ăn tết tốn không dưới 20 triệu đồng.

"Nếu không được tặng vé, gia đình chúng tôi không dám nghĩ cả nhà sẽ được về quê đón tết cùng nhau như thế này", anh Hoành nói.

"Chúc mọi người về quê ăn tết vui vẻ"

Ông Bùi Thanh Nhân - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, cho biết: Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2026 là chương trình thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được khởi xướng từ thực tiễn chăm lo người lao động của Công đoàn TP.HCM. Nhiều năm qua, chương trình lan tỏa, nhân rộng trên phạm vi cả nước, với sự hỗ trợ tích cực của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cùng nhiều cơ quan, đơn vị.

Gia đình anh Thanh 13 năm rồi mới được về quê ăn tết Ảnh: Phan Diệp

Tết là dịp đặc biệt để được sum họp cùng gia đình, người thân sau một năm xa quê lao động vất vả. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh khó khăn, có những người nhiều năm liền phải đón tết xa nhà.

Với những đoàn viên ở lại thành phố, Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà, mang tết đến với các khu nhà trọ.

Ông Bùi Thanh Nhân cho biết, hiện TP.HCM có gần 2,4 triệu đoàn viên công đoàn. Năm nay, Công đoàn TP.HCM hỗ trợ 2.993 đoàn viên, người lao động những tấm vé tàu về quê ăn tết; có 820 người được hỗ trợ vé máy bay và khoảng 5.000 người được đưa về quê bằng xe khách. Chiều đi bắt đầu từ ngày 9 - 14.2.2026 và chiều trở lại từ ngày 20 - 24.2.2026.



Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn, tặng quà cho hành khách Ảnh: Phan Diệp

Gần 8 giờ, hành khách chuyến tàu Công đoàn lên tàu về quê ăn tết Ảnh: Phan Diệp

"So với tổng số đoàn viên, đây là con số chưa lớn. Tuy nhiên, chúng tôi xác định, những hoạt động ý nghĩa này không dừng lại ở con số hiện tại, mà sẽ tiếp tục được mở rộng trong những năm tới, với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau", ông Nhân nói.

Khoảng 8 giờ, chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2026 rời ga Sài Gòn hướng về các tỉnh miền Trung, miền Bắc. Ông Bùi Thanh Nhân cũng lãnh đạo cùng nhân viên ga Sài Gòn gửi đến mọi người lời chúc thượng lộ bình an và đón một cái tết thật vui, thật ấm áp bên gia đình.