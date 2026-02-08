Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Thay nhớt xe miễn phí cho 2.000 người lao động trước hành trình về quê ăn tết

Quang Viên
Quang Viên
08/02/2026 12:10 GMT+7

Chương trình do Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM, cùng nhà tài trợ chính là Công ty Bảo hiểm Toàn cầu (GIC) tổ chức ngày 7 và 8.2 tại Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao phường An Lạc.

Với chủ đề "Tết đoàn viên - 2.000 chuyến đi an toàn", GIC cùng Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM (trực thuộc Thành đoàn TP.HCM) và Công ty cổ phần AP Saigon Petro đã kiểm tra và thay nhớt xe máy miễn phí cho 2.000 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại TP.HCM.

Thay nhớt xe miễn phí và tặng quà cho hàng ngàn công nhân, người lao động - Ảnh 1.

Kiểm tra và thay nhớt xe miễn phí cho công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết Nguyên đán

ẢNH: QUANG VIÊN

Mỗi suất kiểm tra và thay nhớt xe máy trị giá 145.000 đồng. Việc làm thiết thực này góp phần giúp hành trình về quê đón tết của người lao động thêm an toàn và trọn vẹn.

Bên cạnh đó, chương trình còn trao 400 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng cho những công nhân, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, công nhân và người lao động còn được hòa vào không khí ngày hội "Tết đoàn viên" qua các gian hàng trò chơi tết với hơn 1.200 phần quà. Hàng ngàn công nhân, người lao động thích thú khi được ông đồ cho chữ, được các nhân viên y tế đo thị lực miễn phí… Tổng kinh phí hỗ trợ các hoạt động này là 566 triệu đồng.

Thay nhớt xe miễn phí và tặng quà cho hàng ngàn công nhân, người lao động - Ảnh 3.

Ông đồ viết chữ thư pháp tặng người lao động

ẢNH: QUANG VIÊN

GIC là đơn vị tài trợ chính 3 năm liên tiếp cho ngày hội "Tết đoàn viên" do Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM khởi xướng. Ngày hội còn nhận được sự chung tay của Công ty TNHH TransViet Cargo, Công ty TNHH Blaklotus...

"Qua mỗi năm tổ chức, chúng tôi mong muốn mở rộng thêm số người được thụ hưởng và mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa như bảo dưỡng xe máy, chăm sóc sức khỏe, vui chơi, nhận quà… để ngày hội thực sự trở thành điểm hẹn quen thuộc, gần gũi trước khi công nhân và người lao động về sum họp cùng gia đình trong dịp tết", ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Khối phát triển kinh doanh và marketing GIC, chia sẻ.

Thay nhớt xe miễn phí và tặng quà cho hàng ngàn công nhân, người lao động - Ảnh 4.

Ông Hoàng Quốc Cường (thứ 2 từ trái sang) đại diện GIC trao quà cho công nhân

ẢNH: QUANG VIÊN

Anh Thổ Hoài Phong, Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM, cho biết hằng năm vào dịp Tết Nguyên đán, trung tâm phối hợp tổ chức nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ thanh niên và công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Thay nhớt xe miễn phí và tặng quà cho hàng ngàn công nhân, người lao động - Ảnh 5.

Anh Thổ Hoài Phong phát biểu tại chương trình

ẢNH: QUANG VIÊN

Theo anh Phong, chương trình "Tết đoàn viên - 2.000 chuyến đi an toàn" là một trong những hoạt động thiết thực nhằm sẻ chia, hỗ trợ thanh niên công nhân giảm bớt chi phí sinh hoạt, yên tâm lao động và đón tết đoàn viên an toàn, nghĩa tình.

Khám phá thêm chủ đề

thay nhớt xe máy Trung tâm hỗ trợ Thanh Niên công nhân Tp.HCm Tết đoàn viên công nhân GIC
