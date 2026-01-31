TP.HCM nghĩa tình: Hơn 5.900 tỉ đồng chăm lo tết cho người dân

Chiều 31.1, ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình" do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp cùng các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị đồng hành diễn ra tại công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới). Đây là hoạt động thiết thực chăm lo tết cho các tầng lớp nhân dân dịp xuân về.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Các đơn vị triển khai thỏa thuận hợp tác về công tác chuyển đổi số của MTTQ Việt Nam TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Phát biểu khai mạc, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho biết, trong năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 899 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng kinh phí hơn 44,8 tỉ đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam đã triển khai các hoạt động an sinh xã hội dịp tết với kinh phí hơn 336 tỉ đồng; đồng thời vận động hơn 449 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ.

Riêng Tết Bính Ngọ 2026, hoạt động chăm lo tết được triển khai trọng tâm, thực chất với tổng kinh phí hơn 5.900 tỉ đồng, thể hiện rõ truyền thống nghĩa tình của TP.HCM.

Hơn 5.900 tỉ đồng chăm lo tết cho người dân TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Thông qua chương trình siêu thị mini 0 đồng, chúng ta không chỉ trao quà, mà giúp người dân được tự tay lựa chọn những nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình mình. Các không gian được tổ chức thực hiện trong ngày hội đều mang ý nghĩa thiết thực gắn với các hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội", bà Hạnh chia sẻ.

Theo bà Hạnh, những kết quả này không chỉ là con số thống kê mà còn là nền tảng, niềm tin để TP.HCM tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bảo đảm mọi người dân đều có tết đủ đầy, an vui.

Trong chương trình, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM cùng Công ty Cổ phần dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn đã triển khai thỏa thuận hợp tác về công tác chuyển đổi số của MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Ông Nguyễn Phước Lộc trao hỗ trợ sửa chữa nhà đại đoàn kết đến các hộ dân ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã vận động các đơn vị, doanh nghiệp đồng hành, ủng hộ kinh phí thực hiện chương trình "Mái ấm mùa xuân", góp phần sẻ chia yêu thương, mang đến những mái nhà ấm áp, để mỗi gia đình đón tết trong niềm tin và hy vọng.

Từ sự chung tay, góp sức của các đơn vị, trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, có 140 hộ dân được trao kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà đại đoàn kết.

Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết trong mùa xuân

Chiều tối cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng tổ chức họp mặt các vị dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài là ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và đại biểu các tổ chức tôn giáo trên địa bàn TP.

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc chúc tết các vị dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đánh giá, năm qua, MTTQ Việt Nam TP.HCM đã phối hợp hỗ trợ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức thành công đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần đầu tiên diễn ra tại TP.HCM.

Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam TP.HCM đã phát huy được sự đồng lòng, chung sức của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp vào an sinh xã hội, hỗ trợ, cứu trợ các tỉnh bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

MTTQ Việt Nam TP.HCM huy động sự chung sức của các tầng lớp nhân dân trong công tác an sinh xã hội ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ông Nguyễn Phước Lộc thông tin, bắt đầu từ ngày 1.2, 168 xã, phường, đặc khu Côn Đảo cùng 4.861 khu phố, ấp phối hợp tổ chức hội thi góc phố ngày xuân và chương trình "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình" về an sinh xã hội, bảo trợ xã hội, phát huy tình làng nghĩa xóm từ dân cư.

"Hệ thống chính trị của thành phố và tầng lớp nhân dân triển khai tinh thần xuân đến mọi nhà, tết đến mọi người và không ai bị bỏ lại phía sau", Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.