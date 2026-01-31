Sắm tết ở siêu thị mini 0 đồng, TP.HCM: Mấy chục năm mới mua sắm kiểu này

Chiều 31.1, siêu thị mini 0 đồng tại công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới, TP.HCM) chính thức mở cửa đón người dân có hoàn cảnh khó khăn đến sắm tết.

Đây là một trong những hoạt động trọng điểm nằm trong khuôn khổ ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình" do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM ân cần hỏi thăm người dân ở siêu thị mini 0 đồng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trong không gian rộn ràng với đủ mặt hàng thiết yếu cùng bánh kẹo tết, nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn lần đầu được tự tay chọn lựa thực phẩm, hàng hóa cho cái tết của gia đình. Với họ, niềm vui không chỉ nằm ở những món đồ mang về, mà còn ở cảm giác được sống trọn vẹn trong không khí tết như bao người.

Có mặt từ sớm, bà Lâm Châu cùng chồng là ông Lý A Sy (cùng 76 tuổi, ở phường Chợ Lớn) chậm rãi dắt nhau đi từng quầy hàng.

"Giờ lớn tuổi rồi, đi đâu ổng cũng chở. Vô siêu thị này vui lắm, không biết tả sao. Bình thường vợ chồng tôi chỉ ở nhà, có con phụ tiền chi tiêu lặt vặt mỗi tháng. Tết cũng đơn giản thôi, nồi thịt kho, bánh tét, củ kiệu cúng ông bà, cúng xong rồi mình ăn", bà Châu cười hiền.

Bà Lâm Châu cùng chồng là ông Lý A Sy rạng rỡ sắm tết 0 đồng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Giữa lối đi nhỏ, ông Sy quay sang nói với vợ: "Tôi lựa rồi, bà cộng nhẩm cho đủ số tiền nha". Nói rồi, vợ chồng già nhìn nhau cười, gương mặt ánh lên niềm hạnh phúc rất đỗi đời thường.

"Được tự lựa đồ, thấy tết thật hơn"

Mặc chiếc áo khoác sờn màu, bà Nguyễn Thị Lan (52 tuổi, ở phường An Đông) chăm chú cầm tờ giấy rồi đi chọn những món đã được ghi chú từ trước.

Bà Lan tâm sự: "Hoàn cảnh tôi éo le lắm. Tôi buôn bán, một mình nuôi con gái và hai đứa cháu mồ côi. Ba tụi nhỏ mới mất vì tai nạn, đứa út lúc đó chưa đầy tháng. Con gái tôi phải ở nhà chăm con, ông bà thông gia cũng hỗ trợ rất nhiều".

15.000 người dân TP.HCM được sắm tết 0 đồng dịp này ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bình thường bà Lan không sắm tết vì ngày nào cũng bán hàng. Nhưng lần này, bà lựa được nhiều món thiết thực, nhất là gia vị, đồ khô để gửi về Quảng Ngãi cho con gái và hai cháu đang ở với ông bà nội.

"Đi siêu thị kiểu này vui hơn được nhận quà sẵn. Mình tự chọn đúng thứ mình cần, thấy tết thật hơn. Có khi được tặng món giá trị mà mình lại chưa cần, còn ở đây thì mua đúng cái gia đình mình thiếu", bà bày tỏ.

Bà Lan mua được nhiều nhu yếu phẩm để gửi về quê cho con gái ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bà Lệ Bình (65 tuổi) cũng không giấu được sự ngạc nhiên khi bước vào siêu thị. Nhà bà Bình có 7 chị em, ai cũng lập gia đình, chỉ mình bà sống độc thân. Ngày thường, bà đi làm theo giờ, ai thuê gì làm nấy, từ quét dọn đến phụ bán hàng.

"Mấy chục năm sống giờ mới được đi siêu thị kiểu này. Vô trong còn tưởng là phát quà sẵn, ai ngờ được tự lựa tới 400.000 đồng. Tôi ngộp luôn vì bất ngờ", bà cười nói.

Với bà Bình, số hàng hóa mang về không chỉ là quà tết, mà còn là cảm giác được quan tâm, sẻ chia trong những ngày tết cận kể.

Bà Lệ Bình lần đầu được đi sắm tết ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ông Nguyễn Văn Chí (64 tuổi, ở phường Chợ Lớn) tự xách giỏ nhựa đi khắp các quầy hàng, chăm chú nhìn từng món hàng, cầm lên rồi lại đặt xuống. Đi hết một vòng, ông mới tự tin lựa chai nước ngọt, bịch hạt nêm...

Ông tâm sự: "Tôi đang sống chung anh chị và mấy đứa cháu. Hằng ngày tôi bơm gas thuê, thu nhập chỉ hơn 100.000 đồng, chắt bóp chi tiêu qua ngày. Hôm nay được sắm tết ở siêu thị mini 0 đồng tôi rất mừng, phụ được với gia đình, nhẹ đầu hơn hẳn".

15.000 gia đình được sắm tết 0 đồng

Chương trình siêu thị mini 0 đồng do PNJ và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khởi xướng, với sự đồng hành của Quỹ Niềm tin vàng, Hội Nữ doanh nhân TP.HCM cùng Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) tổ chức.

Năm nay, chương trình được triển khai lần thứ 5 với tổng kinh phí 6,2 tỉ đồng, dự kiến chăm lo tết cho 15.000 hộ gia đình cận nghèo, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM.

Nhiều người bất ngờ vì được lựa từng món ở siêu thị 0 đồng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo đó, mỗi hộ dân được phát một phiếu mua hàng trị giá 400.000 đồng để tự do lựa chọn nhu yếu phẩm, nguyên vật liệu phục vụ bữa cơm ngày tết thêm đủ đầy, ấm áp.

Trong tổng số 15.000 suất, ban tổ chức bố trí 3.950 suất tại 3 cụm siêu thị chính gồm: phường Bình Thới (1.500 suất - khu vực Đầm Sen), phường Phú Lợi (1.350 suất - Bình Dương cũ) và phường Bà Rịa (1.100 suất - Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

11.050 suất còn lại được phân bổ tại 47 cửa hàng Co.op Food trên khắp địa bàn TP.HCM, ngay tại các phường nơi người dân sinh sống. Đây là điểm mới của chương trình năm nay, giúp bà con thuận tiện đi mua sắm gần nhà, linh hoạt thời gian và mở rộng phạm vi hỗ trợ so với mô hình tập trung trước đây.

Tại sự kiện, bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ chia sẻ: "Siêu thị mini 0 đồng đã trở thành hành trình sẻ chia bền bỉ, luôn hiện diện kịp thời dù trong đại dịch Covid-19, những mùa tết hay trong thiên tai bão lũ để hỗ trợ bà con tái thiết cuộc sống. Bởi với PNJ, chúng tôi mang mã gen phụng sự xã hội và sẽ không để ai bị bỏ lại phía sau".