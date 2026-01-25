Bác sĩ hát vì bệnh nhân khó khăn ở Bệnh viện Chợ Rẫy

Theo đó, đêm nhạc "Ấm áp tình xuân" do Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp cùng Nhóm Blouse Trắng - Hát cho yêu thương tổ chức sẽ diễn ra tối 25.1 tại Hội trường Trịnh Kim Ảnh của bệnh viện. Các y bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng đến từ nhiều bệnh viện ở TP.HCM sẽ tham gia biểu diễn. Không những là thầy thuốc hằng ngày chăm lo sức khỏe cho bệnh nhân mà những lương y sẵn sàng dành thời gian đem tiếng hát, lời ca của mình để viết nên câu chuyện thiện nguyện đầy ý nghĩa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Khi các y bác sĩ vào vai ca sĩ Ảnh: H.N

Ban tổ chức cho biết, toàn bộ số tiền đóng góp từ đêm nhạc sẽ được trao đến các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp thêm thêm động viên cho những người bệnh không thể về nhà đón tết cùng gia đình.

Bác sĩ Lâm Nguyễn Nhã Trúc - Trưởng khoa Chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu trao tiền cho bệnh nhân ung thư ở Bệnh viện Chợ Rẫy Ảnh: H.N

Nhóm Blouse Trắng - Hát cho yêu thương thuộc Quỹ Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM có gần 10 năm bền bỉ tổ chức những đêm nhạc ý nghĩa để cung cấp hàng trăm ngàn suất cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo ở các bệnh viện trên địa bàn thành phố như BV Ung Bướu, BV Chợ Rẫy, BV Thủ Đức... Ngoài ra, nhóm cũng đến với bệnh nhân tại các bệnh viện ở Bến Tre, Long An cũ, Bình Dương cũ, Bình Phước cũ cũng như trẻ mồ côi ở các mái ấm Gary - Thủ Đức, Mai Tâm - Bình Triệu, Phan Sinh - Bình Tân. Tổng số tiền quyên góp qua các đêm nhạc gần 4,5 tỉ đồng, tính đến nay.