Người Quảng Ngãi giúp nhau 'về quê mình ăn tết'

Tết Nguyên đán Bính Ngọ cận kề, sáng 18.1, những người con quê hương Quảng Ngãi hẹn gặp nhau tại một quán cà phê nhỏ. Họ đến để mua cà phê với giá 100.000 đồng/ly, cùng ngồi lại hàn huyên. Sau khi trừ chi phí, toàn bộ số tiền còn lại được dùng để tổ chức những chuyến xe 0 đồng đưa người lao động nghèo về quê ăn tết. Câu chuyện về ly cà phê thiện nguyện nhanh chóng được chia sẻ và lan tỏa trên mạng xã hội.

Ly cà phê của tình đồng hương

"Năm nay, khoảng 60 người đã đến. Có người góp một ly cà phê, có người góp vài chục ly, cũng có người dù không đến nhưng tặng trọn một chuyến xe. Năm nào cũng vậy, tình cảm và sự đóng góp của mọi người luôn lớn hơn hình thức ly cà phê 100.000 đồng", ông Nguyễn Tấn Đức - Chủ nhiệm CLB - chia sẻ.

Anh Huỳnh Văn Truyền (thứ 2 từ phải sang) tặng 2 chuyến xe 0 đồng giúp bà con Quảng Ngãi về quê ăn tết ẢNH: NVCC

Trong khuôn khổ chương trình còn có hoạt động đấu giá tranh gây quỹ. Bức tranh của họa sĩ Lê Xuân Thủy - người con xứ Quảng đang sống tại Nga - vẽ hình ảnh 3 ngư dân đảo Lý Sơn thoát nạn trong bão Kalmaegi (bão số 13) hồi tháng 11.2025, được đấu giá thành công với số tiền 37 triệu đồng.

Bên cạnh nguồn thu từ ly cà phê, tiền ủng hộ thêm và tiền bán tranh, nhiều người con Quảng Ngãi đang sinh sống tại TP.HCM cũng chung tay đóng góp. Anh Huỳnh Văn Truyền tặng 2 chuyến xe, anh Phạm Thanh Truyền tặng 1 chuyến, và một người bạn của anh Truyền ủng hộ thêm 1 chuyến xe nữa.

Nhờ đó, tổng số chuyến xe 0 đồng nghĩa tình đã tăng lên 10 chuyến, so với 4 chuyến dự kiến ban đầu. CLB sẽ thuê xe, mỗi xe chở khoảng 50 khách, với chi phí ước tính 25 triệu đồng/chuyến.

Những thơm thảo âm thầm

Kiến trúc sư Phạm Thanh Truyền, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc - Xây dựng - Đào tạo Cát Mộc (TP.HCM), cho biết anh mới được "kết nạp" vào CLB trong thời gian gần đây. "Lúc mới tham gia, mấy anh em còn đùa vui: Nhân tố này sao giờ mới xuất hiện, sao kết nạp trễ vậy?", anh Truyền kể.

Dù thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện hướng về quê hương, đây là lần đầu anh chính thức đồng hành cùng CLB. Khi thấy thông tin chương trình được nhà văn Trần Nhã Thụy chia sẻ trên mạng xã hội, anh lập tức hưởng ứng.

"Đặc biệt, một người bạn thân của tôi nhắn tin bày tỏ mong muốn đóng góp thêm 1 chuyến xe nữa. Bạn ấy chỉ dặn nhẹ một câu: "Anh giấu tên giùm em nhé". Những tấm lòng âm thầm như vậy khiến tôi thấy trân quý vô cùng", anh Truyền chia sẻ.

Về với quê mình ăn tết

CLB "Về với quê mình - Quảng Ngãi" được thành lập vào tháng 5.2016 bởi những cựu học sinh Trường trung học Trần Quốc Tuấn và Trường Nữ trung học (trước năm 1975).

Ông Nguyễn Tấn Đức, Chủ nhiệm CLB, chia sẻ tại buổi gặp mặt sáng 18.1 ẢNH: NVCC

"Người Quảng Ngãi thường gọi nhau bằng "mình" hay "mình ơi" để thể hiện sự thân thiết, thương mến. Tên CLB cũng giống như một lời mời gọi, lời nhắn nhủ của những người đồng hương luôn hướng về nơi chôn nhau cắt rốn", ông Nguyễn Tấn Đức nói.

Hơn 10 năm qua, CLB đã tổ chức 33 chương trình thiện nguyện, với nhiều hoạt động đa dạng: hỗ trợ người khuyết tật, người lao động nghèo, trao học bổng cho sinh viên… Trong đó, chuyến xe 0 đồng dịp tết luôn để lại nhiều cảm xúc đặc biệt.

Theo kiến trúc sư Phạm Thanh Truyền, những chuyến xe này mang ý nghĩa rất lớn đối với sinh viên, người lao động phổ thông đang mưu sinh nơi phố thị. Đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là niềm hạnh phúc, sự ấm lòng từ tình quê. "Giúp được chút gì đó cho bà con quê hương, tôi thấy hạnh phúc như đang giúp chính bản thân mình thời sinh viên gian khó ngày xưa", anh Truyền bày tỏ.

Có lẽ, với bất cứ người con xa quê nào, cứ đến tháng chạp là lại hỏi nhau: "Tết này có về quê không?". Quãng đường từ TP.HCM về Quảng Ngãi dài khoảng 700 km, mất gần một ngày di chuyển. Đường đi không quá xa, nhưng với những người đang gặp khó khăn, đôi khi đó là cả một ước mơ.

Cuối năm, có người thành công, có người vẫn còn chật vật. Bằng sự sẻ chia và đồng hành, những người con Quảng Ngãi đã cùng nhau biến mong ước "về với quê mình ăn tết" thành hiện thực.