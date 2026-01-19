Lan tỏa trên mạng xã hội: Ngồi xe lăn chinh phục marathon

Hình ảnh anh Phan Mạnh Tân - vận động viên ngồi xe lăn tham gia các giải chạy bộ phong trào đã lan tỏa cảm hứng mạnh mẽ và thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Từ 10 m sân nhà đến đường chạy 42 km

Anh Tân phải ngồi xe lăn sau di chứng của cơn sốt bại liệt năm 3 tuổi. Trước khi đến với marathon, cuộc sống của anh xoay quanh công việc buôn bán tại nhà với thú vui chơi cờ, tập tạ. Hơn 1 năm trước, anh biết đến CLB Hoa Khuyết - gồm những người khuyết tật yêu thích và tham gia các giải chạy phong trào. Yêu thích thể thao nên sau lần đầu tiên thấy hình ảnh người khuyết tật trên đường chạy, anh Tân quyết định thử sức.

Anh Tân ngồi xe lăn chinh phục cự ly 42 km Ảnh: NVCC

Tháng 8.2024, anh đăng ký cự ly 5 km đầu tiên tại một giải chạy băng đồng ở quê nhà. Khởi đầu rất hào hứng nhưng trải nghiệm đẩy xe lăn qua những đoạn đường gồ ghề, đất đá với anh không hề dễ dàng. "Tôi phải nhờ tình nguyện viên và những người chạy cùng hỗ trợ rất nhiều. Có đoạn mọi người nhấc bổng cả người và xe lăn lên mới vượt qua. Nhưng đó cũng là lúc tôi thấy bản thân được đón nhận, đồng thời có thêm lý do để cố gắng", anh nhớ lại.

Sau đó, anh miệt mài tập luyện bằng cách đẩy xe lăn qua lại ngay trên khoảng sân nhà dài 10 m. Nhờ có thời gian tập tạ và sức khỏe tốt nên anh nhanh chóng chinh phục được 10 km rồi 21 km. Tháng 7.2025, anh hoàn thành cự ly marathon 42 km trong Giải Marathon quốc tế Mekong Delta tổ chức tại TP.Cần Thơ (Hậu Giang cũ) với thời gian 5 giờ 6 phút.

Đường chạy hôm đó có nhiều đá nhỏ, cộng thêm việc liên tục phải vượt qua nhiều dốc cầu cao khiến anh đuối sức. Trước khi leo dốc, anh chầm chậm lấy hơi, cố gắng hết sức đẩy bánh xe lăn nhích từng chút vượt lên.

CLB Hoa Khuyết do anh Huỳnh Hữu Cảnh - một người khiếm thị (41 tuổi, ở An Giang), thành lập năm 2023. Đây là nơi tập hợp những người khuyết tật, khiếm thị trên khắp cả nước thích chạy bộ. "Ngoài việc thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tập luyện, CLB còn giúp họ tự tin hơn, dễ dàng kết nối với nhau và hòa nhập với cộng đồng", anh Cảnh cho hay.

Trên tinh thần đó, anh Tân không đơn độc, đến đâu anh cũng có đồng đội. Nhờ sự lan tỏa trên mạng xã hội, nhiều runner khắp nơi biết đến anh. Họ chẳng ngại ngần giảm tốc, chạy cùng anh để cổ vũ và giúp đẩy xe lăn vượt qua nhiều đoạn khó.

"Tôi tìm thấy được tự do"

Anh Tân tham gia giải chạy bộ không phải để cạnh tranh tốc độ với ai mà là để bù đắp cho những khiếm khuyết cơ thể. Theo anh, trên đường đua, mỗi người sẽ có một mục tiêu riêng để hướng đến. Marathon giúp anh vượt qua chính mình, hoàn thành mục tiêu tốt nhất của bản thân. "Trên đường chạy, tôi tìm thấy sự tự do đích thực dù cuộc sống của tôi gắn liền với xe lăn", anh chia sẻ.

Anh Tân tràn đầy năng lượng ở một giải chạy Ảnh: NVCC

Phần lớn người khuyết tật thường tự ti và không phải ai cũng thấy thoải mái khi tham gia các hoạt động cộng đồng. Trước đây, anh Tân cũng vậy. Tuy nhiên, nhờ những người như anh mà gần đây cộng đồng chạy bộ có sự góp mặt của nhiều vận động viên khuyết tật.

Với anh Tân, những chuyến đi tỉnh tham gia giải không chỉ để chạy mà còn là dịp để khám phá văn hóa, ẩm thực. Anh thích cảm giác gặp gỡ những người bạn mới quen qua mạng xã hội, cùng nhâm nhi ly cà phê, kể nhau nghe về những mỏi mệt và nỗ lực sau khi hoàn thành cuộc đua. "Hơn 1 năm qua, tôi tham gia khoảng 20 giải chạy. Về mặt tinh thần, cuộc sống của tôi vui hơn rất nhiều so với trước đây", anh Tân tâm sự.

Cũng giống anh Huỳnh Hữu Cảnh, anh Tân mong rằng các giải chạy phong trào không chỉ là sân chơi của những người lành lặn mà còn là nơi dung hòa, gắn kết mọi đối tượng. Ở đó, người khuyết tật có thể tự tin hơn khi hòa nhập với cộng đồng.

"Và cũng ở nơi đó, hình ảnh của người khuyết tật sẽ trở thành "liều thuốc" tinh thần cho những ai muốn bỏ cuộc khi bản thân vẫn còn có thể tiến lên", chị Phan Thanh Giang (33 tuổi) - người từng gặp anh Tân trong một giải chạy ở TP.HCM , chia sẻ.



