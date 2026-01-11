Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

Kết thúc thành công giải chạy Vietnam Highlands Trail – Hoa Sen Home Cup Lâm Đồng 2026

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
11/01/2026 19:47 GMT+7

Giải chạy bộ địa hình Vietnam Highlands Trail – Hoa Sen Home Cup Lâm Đồng 2026 vừa khép lại với những trải nghiệm đặc biệt với hơn 1.000 VĐV.

Ngày 10.1, hơn 1.000 VĐV đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đã hoàn thành các cự ly thi đấu của mình tại giải Vietnam Highlands Trail – Hoa Sen Home Cup Lâm Đồng 2026 trong điều kiện thời tiết thuận lợi, an toàn.

Kết thúc thành công giải chạy Vietnam Highlands Trail – Hoa Sen Home Cup Lâm Đồng 2026- Ảnh 1.

Tranh tài sôi nổi giải Vietnam Highlands Trail – Hoa Sen Home Cup Lâm Đồng 2026

ẢNH: BTC

Nỗ lực của các VĐV được đền đáp xứng đáng khi gặt hái được thành tích ấn tượng. Ở cự ly 50 km nam, về nhất là VĐV Nguyễn Sĩ Hiếu trong khi Nguyễn Thị Bích Ngọc giành chiến thắng ở cự ly 50 km nữ. Hạng nhất cự ly 25 km nam thuộc về Nguyễn Đăng Khoa còn Nguyễn Thị Ngọc Anh bước lên bục cao nhất ở cự ly này của nữ. Ở cự ly 10 km, Hồ Văn Bình giành chiến thắng ở hạng mục của nam và Nguyễn Thị Phương Trinh về nhất cự ly 10 km nữ.

Kết thúc thành công giải chạy Vietnam Highlands Trail – Hoa Sen Home Cup Lâm Đồng 2026- Ảnh 2.

Các VĐV chinh phục những cung đường đẹp tại Lâm Đồng

ẢNH: BTC

Đại diện ban tổ chức cho biết trong suốt thời gian diễn ra giải, công tác an ninh, y tế và cứu hộ – cứu nạn được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, bảo đảm giải đấu diễn ra an toàn tuyệt đối. Hệ thống các tiểu ban chuyên trách hoạt động xuyên suốt trên toàn tuyến đường chạy, phối hợp hiệu quả với lực lượng y tế địa phương, giúp vận động viên yên tâm thi đấu và tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm. Cung đường đua rất đẹp, nơi các VĐV được ngắm vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng, hòa mình vào không gian văn hóa bản địa và cảm nhận tinh thần hiếu khách của người dân địa phương.

Kết thúc thành công giải chạy Vietnam Highlands Trail – Hoa Sen Home Cup Lâm Đồng 2026- Ảnh 3.

VĐV Hồ Văn Bình giành chiến thắng ở hạng mục 10 km của nam

ẢNH: BTC

Giải chạy bộ địa hình Vietnam Highlands Trail - Hoa Sen Home Cup Lâm Đồng 2026 được phối hợp tổ chức bởi Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam cùng UBND tỉnh Lâm Đồng và Nexus Sport Events, với sự đồng hành của Hoa Sen Home, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)...

