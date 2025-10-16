Cung đường tuyệt đẹp, đạt chuẩn quốc tế của giải Vietnam Highlands Trail 2025

Giải chạy bộ địa hình Vietnam Highlands Trail 2025 do Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng cùng Nexus Sport Events tổ chức, dự kiến thu hút gần 1.000 VĐV trong nước và quốc tế tham gia tranh tài ở 3 cự ly 10 km, 25 km và 50 km.

Ban tổ chức chia sẻ cùng cộng đồng chạy bộ về những nét thú vị ở Vietnam Highlands Trail 2025 ẢNH: VHT

Đại diện ban tổ chức cho biết điểm nhấn của Vietnam Highlands Trail 2025 là các cự ly thi đấu được tính điểm tích lũy chính thức cho UTMB Index (Ultra-Trail du Mont-Blanc World Series) và hệ thống điểm của ITRA (International Trail Running Association). Việc đạt chuẩn ITRA/UTMB Index là sự công nhận quốc tế về chất lượng cung đường, công tác đo đạc cự ly/độ cao và công tác tổ chức. Điều này không chỉ thu hút các VĐV Ultra-Trail hàng đầu khu vực mà còn mở ra cơ hội trực tiếp cho các runner Việt Nam tham gia rút thăm tại các giải đấu danh giá nhất hành tinh như UTMB Mont-Blanc ở Pháp.

Những cung đường tuyệt đẹp chờ các VĐV chinh phục tại Vietnam Highlands Trail 2025 ẢNH: VHT

Bên cạnh đó các VĐV tham dự giải được trải nghiệm cung đường thi đấu rất đẹp ở cao nguyên Lâm Đồng, vừa giúp thử thách bản thân vừa chiêm ngưỡng được vẻ đẹp thiên nhiên.

Ở cự ly 50 km có lộ trình đi qua những đoạn leo dốc thử thách, xuyên rừng thông bạt ngàn bên cạnh đó là khám phá vẻ đẹp hoang sơ của rừng già, thông lá đỏ, rừng lá phong, đặc biệt hơn là chinh phục đỉnh núi Voi nổi tiếng. Đây là nội dung yêu cầu VĐV có sức bền cực tốt, những "chiến binh" thực thụ. Ở cự ly 25 km các VĐV sẽ chinh phục đỉnh Pinhatt, nơi ngắm nhìn trọn vẻ đẹp mê hoặc của hồ Tuyền Lâm từ trên cao. Cự ly thi đấu này có địa hình đồi núi đa dạng phù hợp với các VĐV đang nâng cao kỹ năng trail. Trong khi đó ở cự ly 10 km, các VĐV đi đấu trên địa hình bằng phẳng hơn, thích hợp với những người mới bắt đầu làm quen với môn thể thao chạy bộ địa hình.

Vietnam Highlands Trail 2025 có 3 cự ly thi đấu gồm 50 km, 25 km và 10 km ẢNH: VHT

Để bảo vệ môi trường, ban tổ chức giải chạy bộ địa hình Vietnam Highlands Trail 2025 cam kết sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, thiết lập các trạm thu gom rác thải nghiêm ngặt và yêu cầu tất cả VĐV tuân thủ quy tắc bảo vệ môi trường rừng.







