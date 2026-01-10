Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Vì sao bồ câu có thể đưa thư: Bí mật của 'vận động viên marathon bầu trời'

Phan Diệp
Phan Diệp
10/01/2026 14:04 GMT+7

Anh Nguyễn Văn Thuận, Trưởng Chi Hội Bồ câu Tây Ninh bật mí: Chim bồ câu khả năng định vị độc đáo, giúp chúng có thể bay cả ngàn km để đưa thư và được gọi là 'vận động viên marathon bầu trời'.

Ngày 4.1 vừa qua, trong lễ ra mắt Chi hội bồ câu tỉnh Tây Ninh, anh Nguyễn Văn Thuận đã tái hiện hoạt động cho bồ câu đưa thư, mang theo lời chúc năm mới từ phường Long An, Tây Ninh đến "căn cứ" ở đường Nguyễn Huệ, TP.HCM trong 40 phút. Sau bài đăng trên Thanh Niên về sự kiện này, nhiều người thắc mắc vì sao bồ câu có thể đưa thư.

Anh Thuận, Trưởng Chi hội Bồ câu tỉnh Tây Ninh với 13 năm kinh nghiệm huấn luyện loài chim này chia sẻ, bồ câu có khả năng định vị bằng từ trường trong trái đất. Chúng ta có thể hiểu đơn giản hơn rằng trong đầu các chú chim bồ câu có cái là bàn mini. Khi được thả ra, bồ câu sẽ bay lên trời ở một độ cao nhất định rồi sau đó sẽ định hướng nhà của mình để bay về.

"Các bé đã được nuôi và chăm sóc tập luyện tại nhà trên đường Nguyễn Huệ, TP.HCM từ nhỏ, nên khi đem đi bất cứ đâu thả ra thì các bé cũng sẽ tìm được đường về nhà. Vừa rồi, tôi đem các bé về Tây Ninh rồi cho đưa thư lên TP.HCM. Nếu đi xa hơn, các bé cần tập luyện thể lực đầy đủ và có thể bay lên đến cả ngàn km", anh Thuận nói.

Đàn bồ câu của anh Thuận trình diễn tại Quảng trường Ba Đình dịp Quốc khánh 2.9.2025

Anh Thuận cho biết, những chú chim bồ câu đưa thư này là giống bồ câu đua, có nguồn gốc từ Châu Âu. Từ xa xưa, khi chưa có các phương tiện liên lạc hiện đại, con người dùng bồ câu để đưa thư.

Ngày nay, mọi người tận dụng trí khôn và sức khỏe của chúng để tham gia vào các cuộc thi đua. Bồ câu đua được gọi vui là những "vận động viên marathon bầu trời".

Từ khi sinh ra đến khoảng 2 tháng tuổi, chim bồ câu đã có thể bay tương đối thuần thục. Đến 4 tháng tuổi, anh Thuận cho các bé đi thả tập luyện xa nhà dần, bắt đầu từ 5 km, 10 km và đến 20 km. Cứ thế, việc tập luyện cho chim bồ câu tăng dần lên đến hàng trăm thậm chí hàng ngàn km nếu muốn tham gia các cuộc thi xa với quãng đường xa hơn.

Vì sao bồ câu có thể đưa thư: Bí mật của 'vận động viên marathon bầu trời'- Ảnh 1.

Anh Thuận nuôi và huấn luyện bồ câu đã được 13 năm

Ảnh: NVCC

Vì sao bồ câu có thể đưa thư: Bí mật của 'vận động viên marathon bầu trời'- Ảnh 2.

Đàn bồ câu anh Thuận đang nuôi ở phường Long An, Tây Ninh

Ảnh: NVCC

Trong chương trình kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất 30.4.2025 ở TP.HCM và kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2.9 ở Hà Nội, anh Thuận vinh dự được mang đàn chim bồ câu của mình đến trình diễn trên bầu trời.

Chim bồ câu được anh huấn luyện nghe theo hiệu lệnh, tiếng còi... Khi mang đàn chim 800 con đi từ quê nhà Tây Ninh ra Hà Nội để biểu diễn, anh Thuận phải tập cho những chú chim quen với "căn cứ" mới, để khi trình diễn xong chim bay về đúng vị trí mong muốn.

Anh Trần Quang Khải, Phó Chi hội Bồ câu Tây Ninh cho biết chim bồ câu là biểu tượng của hòa bình. Sự xuất hiện của loài chim này trong các chương trình lớn của đất nước như ngày 30.4, ngày Quốc khánh 2.9 vừa qua khiến nhiều người xúc động.

Trong tương lai, Chi hội Bồ câu thuộc Hội sinh vật cảnh tỉnh Tây Ninh hướng tới các hoạt động như: biểu diễn bồ câu nghệ thuật, tái hiện bồ câu đưa thư gắn với lịch sử, phục vụ khách du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái, tổ chức liên hoan bồ câu nghệ thuật cấp tỉnh, liên tỉnh...

Tin liên quan

Bồ câu đưa thư bay 40 phút từ Tây Ninh đến TP.HCM, mang theo lời chúc năm mới

Bồ câu đưa thư bay 40 phút từ Tây Ninh đến TP.HCM, mang theo lời chúc năm mới

Ngày 4.1, trong lễ ra mắt Chi hội Bồ câu tỉnh Tây Ninh, anh Nguyễn Văn Thuận cho bồ câu đưa thư mang theo lời chúc năm mới đến TP.HCM trong 40 phút khiến nhiều người bất ngờ, xúc động.

Con trâu sừng mọc ngược hiếm gặp, ôm trọn gương mặt như vòng cổ

Chim cú lợn bị đá ra bãi rác được cộng đồng yêu thương: Đã cất cánh bay

Khám phá thêm chủ đề

bồ câu đưa thư chim bồ câu huấn luyện chim bồ câu TP.HCM biểu diễn chim bồ câu Bồ câu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận