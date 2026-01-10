Vì sao bồ câu có thể đưa thư: Bí mật của 'vận động viên marathon bầu trời'

Ngày 4.1 vừa qua, trong lễ ra mắt Chi hội bồ câu tỉnh Tây Ninh, anh Nguyễn Văn Thuận đã tái hiện hoạt động cho bồ câu đưa thư, mang theo lời chúc năm mới từ phường Long An, Tây Ninh đến "căn cứ" ở đường Nguyễn Huệ, TP.HCM trong 40 phút. Sau bài đăng trên Thanh Niên về sự kiện này, nhiều người thắc mắc vì sao bồ câu có thể đưa thư.

Anh Thuận, Trưởng Chi hội Bồ câu tỉnh Tây Ninh với 13 năm kinh nghiệm huấn luyện loài chim này chia sẻ, bồ câu có khả năng định vị bằng từ trường trong trái đất. Chúng ta có thể hiểu đơn giản hơn rằng trong đầu các chú chim bồ câu có cái là bàn mini. Khi được thả ra, bồ câu sẽ bay lên trời ở một độ cao nhất định rồi sau đó sẽ định hướng nhà của mình để bay về.

"Các bé đã được nuôi và chăm sóc tập luyện tại nhà trên đường Nguyễn Huệ, TP.HCM từ nhỏ, nên khi đem đi bất cứ đâu thả ra thì các bé cũng sẽ tìm được đường về nhà. Vừa rồi, tôi đem các bé về Tây Ninh rồi cho đưa thư lên TP.HCM. Nếu đi xa hơn, các bé cần tập luyện thể lực đầy đủ và có thể bay lên đến cả ngàn km", anh Thuận nói.

Đàn bồ câu của anh Thuận trình diễn tại Quảng trường Ba Đình dịp Quốc khánh 2.9.2025

Anh Thuận cho biết, những chú chim bồ câu đưa thư này là giống bồ câu đua, có nguồn gốc từ Châu Âu. Từ xa xưa, khi chưa có các phương tiện liên lạc hiện đại, con người dùng bồ câu để đưa thư.

Ngày nay, mọi người tận dụng trí khôn và sức khỏe của chúng để tham gia vào các cuộc thi đua. Bồ câu đua được gọi vui là những "vận động viên marathon bầu trời".



Từ khi sinh ra đến khoảng 2 tháng tuổi, chim bồ câu đã có thể bay tương đối thuần thục. Đến 4 tháng tuổi, anh Thuận cho các bé đi thả tập luyện xa nhà dần, bắt đầu từ 5 km, 10 km và đến 20 km. Cứ thế, việc tập luyện cho chim bồ câu tăng dần lên đến hàng trăm thậm chí hàng ngàn km nếu muốn tham gia các cuộc thi xa với quãng đường xa hơn.

Anh Thuận nuôi và huấn luyện bồ câu đã được 13 năm Ảnh: NVCC

Đàn bồ câu anh Thuận đang nuôi ở phường Long An, Tây Ninh Ảnh: NVCC

Trong chương trình kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất 30.4.2025 ở TP.HCM và kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2.9 ở Hà Nội, anh Thuận vinh dự được mang đàn chim bồ câu của mình đến trình diễn trên bầu trời.



Chim bồ câu được anh huấn luyện nghe theo hiệu lệnh, tiếng còi... Khi mang đàn chim 800 con đi từ quê nhà Tây Ninh ra Hà Nội để biểu diễn, anh Thuận phải tập cho những chú chim quen với "căn cứ" mới, để khi trình diễn xong chim bay về đúng vị trí mong muốn.