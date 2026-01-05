Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Con trâu sừng mọc ngược hiếm gặp, ôm trọn gương mặt như vòng cổ

Phan Diệp
Phan Diệp
05/01/2026 06:00 GMT+7

Hình ảnh con trâu của ông Võ Trương (67 tuổi, ở TP.Đà Nẵng) có cặp sừng mọc ngược ôm trọn gương mặt như vòng cổ độc lạ, khiến nhiều người tò mò, thích thú.

Thời gian vừa qua, con trâu có cặp sừng mọc ngược của ông Trương ở thôn Trung Chánh, xã Tam Mỹ, TP.Đà Nẵng (huyện Núi Thành, Quảng Nam cũ) được nhiều người quan tâm trên mạng xã hội.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, ông Trương cho biết con trâu cái này được ông nuôi đã hơn 10 năm, từ khi còn nhỏ. Trong giai đoạn phát triển, khi cặp sừng bắt đầu nhú ra thì mọc ngược xuống. Sừng càng dài thì càng cong và ôm trọn gương mặt, trông như một chiếc vòng cổ độc lạ hiếm có.

"Nó không có tên, nhà tôi gọi nó là con trâu giống vì tôi nuôi để sinh sản. Nó rất ngoan, hiền, sống rất vô tư và rất chăm chỉ gặm cỏ nên mập mạp lắm. Mỗi năm con trâu này đẻ 1 con nghé, tất cả đều có sừng phát triển bình thường", ông Trương chia sẻ.

Độc lạ con trâu sừng mọc ngược, ôm trọn gương mặt như vòng cổ - Ảnh 1.

Ông Trương bên cạnh con trâu đặc biệt của mình

Ảnh: NVCC

Trong 4 con trâu của ông Trương, 3 con còn lại phát triển cặp sừng bình thường, riêng 1 con có sừng mọc ngược. Nuôi trâu nhiều năm qua, ông Trương cho biết chưa từng thấy con nào có cặp sừng độc lạ như vậy.

"Cặp sừng to, nhọn là một loại vũ khí đặc biệt để tự vệ, thể hiện sự dũng mãnh của loài trâu. Tuy nhiên, có thể vì con trâu này có cặp sừng mọc ngược nên biết thân biết phận. Trâu không gây hấn với con khác, chỉ cặm cụi gặm cỏ, chăm con, đặc biệt là biết nghe lời chủ", ông Trương nói.

Độc lạ con trâu sừng mọc ngược, ôm trọn gương mặt như vòng cổ - Ảnh 2.

Người dân thấy sừng trâu mọc ngược độc đáo đã chụp ảnh lại

Ảnh: Nguyễn Văn Thông

Độc lạ con trâu sừng mọc ngược, ôm trọn gương mặt như vòng cổ - Ảnh 3.

Con trâu được ông Trương chăm sóc tốt

Ảnh: NVCC

Anh Nguyễn Văn Thông (ở TP.Đà Nẵng) cho biết khi có dịp đi ngang qua khu vực nhà ông Trương 4 năm trước đã nhìn thấy con trâu này. Thấy cặp sừng con trâu mọc ngược, ôm trọn thái dương và nhìn ngang không khác nào đang đeo vòng cổ, anh Thông đã chụp hình lại.

"Khi hình ảnh con trâu xuất hiện trên mạng xã hội, tôi đã nhận ra ngay vì rất độc lạ", anh nói.

Ông Trương cũng bất ngờ khi con trâu của mình được nhiều người quan tâm và nổi tiếng trên mạng xã hội. Ông cho biết sẽ nuôi con trâu đến cuối đời. Hằng ngày, trâu được ông chăm sóc, dẫn đi ăn cỏ và có cuộc sống bình yên.

Tin liên quan

Những con vật khiến cộng đồng dõi theo suốt năm 2025

Những con vật khiến cộng đồng dõi theo suốt năm 2025

Từ con bò trôi dạt trên mái nhà giữa lũ, đàn vịt lênh đênh trên biển đến gà lôi trắng trong một vụ án hiếm gặp, những con vật này đã khiến cộng đồng dõi theo và suy ngẫm trong năm 2025.

Chim cú lợn dính keo bẫy chuột, bị đá ra bãi rác: Hành trình hồi sinh kỳ diệu

Chim cú lợn bị đá ra bãi rác được cộng đồng yêu thương: Đã cất cánh bay

Khám phá thêm chủ đề

con trâu sừng mọc ngược con trâu con trâu độc lạ TP.Đà Nẵng độc lạ con nghé
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Bình luận (0)

