Con trâu sừng mọc ngược hiếm gặp, ôm trọn gương mặt như vòng cổ

Thời gian vừa qua, con trâu có cặp sừng mọc ngược của ông Trương ở thôn Trung Chánh, xã Tam Mỹ, TP.Đà Nẵng (huyện Núi Thành, Quảng Nam cũ) được nhiều người quan tâm trên mạng xã hội.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, ông Trương cho biết con trâu cái này được ông nuôi đã hơn 10 năm, từ khi còn nhỏ. Trong giai đoạn phát triển, khi cặp sừng bắt đầu nhú ra thì mọc ngược xuống. Sừng càng dài thì càng cong và ôm trọn gương mặt, trông như một chiếc vòng cổ độc lạ hiếm có.

"Nó không có tên, nhà tôi gọi nó là con trâu giống vì tôi nuôi để sinh sản. Nó rất ngoan, hiền, sống rất vô tư và rất chăm chỉ gặm cỏ nên mập mạp lắm. Mỗi năm con trâu này đẻ 1 con nghé, tất cả đều có sừng phát triển bình thường", ông Trương chia sẻ.

Ông Trương bên cạnh con trâu đặc biệt của mình Ảnh: NVCC

Trong 4 con trâu của ông Trương, 3 con còn lại phát triển cặp sừng bình thường, riêng 1 con có sừng mọc ngược. Nuôi trâu nhiều năm qua, ông Trương cho biết chưa từng thấy con nào có cặp sừng độc lạ như vậy.

"Cặp sừng to, nhọn là một loại vũ khí đặc biệt để tự vệ, thể hiện sự dũng mãnh của loài trâu. Tuy nhiên, có thể vì con trâu này có cặp sừng mọc ngược nên biết thân biết phận. Trâu không gây hấn với con khác, chỉ cặm cụi gặm cỏ, chăm con, đặc biệt là biết nghe lời chủ", ông Trương nói.

Người dân thấy sừng trâu mọc ngược độc đáo đã chụp ảnh lại Ảnh: Nguyễn Văn Thông

Con trâu được ông Trương chăm sóc tốt Ảnh: NVCC

Anh Nguyễn Văn Thông (ở TP.Đà Nẵng) cho biết khi có dịp đi ngang qua khu vực nhà ông Trương 4 năm trước đã nhìn thấy con trâu này. Thấy cặp sừng con trâu mọc ngược, ôm trọn thái dương và nhìn ngang không khác nào đang đeo vòng cổ, anh Thông đã chụp hình lại.

"Khi hình ảnh con trâu xuất hiện trên mạng xã hội, tôi đã nhận ra ngay vì rất độc lạ", anh nói.



Ông Trương cũng bất ngờ khi con trâu của mình được nhiều người quan tâm và nổi tiếng trên mạng xã hội. Ông cho biết sẽ nuôi con trâu đến cuối đời. Hằng ngày, trâu được ông chăm sóc, dẫn đi ăn cỏ và có cuộc sống bình yên.