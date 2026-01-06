Bồ câu đưa thư bay 40 phút từ Tây Ninh đến TP.HCM, mang theo lời chúc năm mới

Sáng 4.1, Chi hội Bồ câu thuộc Hội Sinh vật cảnh tỉnh Tây Ninh ra mắt, sau khi nhận quyết định thành lập chính thức ngày 1.1. Tại buổi lễ ở phường Long An, anh Nguyễn Văn Thuận (37 tuổi) chi hội trưởng đã tái hiện lại hoạt động bồ câu đưa thư khiến các khách mời vô cùng ngạc nhiên.

Anh Thuận gửi đến các vị khách mời một tờ giấy nhỏ. Mọi người viết những lời chúc năm mới và ký tên mình. Lá thư được gắn vào chân của bồ câu đưa thư. Sau khi thủ tục này hoàn tất, anh Thuận thả những chú chim bồ câu lên trời.

Bồ câu đưa thư được thả lên trời Ảnh: Trần Quang Khải

Mất khoảng 5 phút định vị và bay lượn chào tạm biệt, đàn bồ câu đưa thư tiến thẳng từ phường Long An, Tây Ninh về "căn cứ" ở khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM trong 40 phút.

Tại đây, có người đã chờ sẵn, đón đàn chim và lần lượt gỡ những lá thư trên chân ra rồi quay lại clip. Anh Thuận gửi những đoạn clip với những lá thư mang lời chúc năm mới lại cho những vị khách mời khiến ai cũng bất ngờ và hào hứng.

Anh Trần Quang Khải, Phó Chi hội Bồ câu Tây Ninh chia sẻ: "Hoạt động bồ câu đưa thư – biểu tượng hòa bình, phương tiện liên lạc xa xưa được tái hiện bằng hình thức biểu diễn mang lại giá trị lịch sử sống động, giàu cảm xúc".

Bồ câu nói riêng hay các sinh vật cảnh nói chung vượt ra khỏi phạm vi trưng bày, trở thành nghệ thuật trình diễn có nội dung, tạo dấu ấn trong các sự kiện văn hóa du lịch.

Anh Nguyễn Văn Thuận tại buổi ra mắt Chi hội Bồ câu Ảnh: NVCC

Trước khi được bổ nhiệm làm Trưởng Chi hội Bồ câu tỉnh Tây Ninh, anh Thuận là Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Bồ câu TP.HCM. Anh chia sẻ: "Tôi mê loài chim bồ câu này từ nhỏ. Sau hơn 10 năm nuôi và huấn luyện chim bồ câu, năm ngoái tôi may mắn và vinh dự được đem đàn chim đi trình diễn ở chương trình kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất (30.4.2025) và kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh".

Đặc biệt, ngày 2.12 năm ngoái, đàn chim bồ câu 500 con của anh Thuận được sang Lào, trình diễn nhân ngày kỷ niệm Quốc khánh nước bạn.

Đàn bồ câu được anh Thuận huấn luyện để biểu diễn trong các sự kiện lớn của đất nước Ảnh: NVCC

Với tình yêu dành cho những chú chim mang biểu tượng hòa bình, được góp mặt trong các sự kiện lớn của đất nước, anh Thuận mong muốn phát triển, giới thiệu hình ảnh loài chim này đến cộng đồng trong tương lai.

Việc thành lập chi hội cũng góp phần quy tụ những cá nhân, hộ gia đình, nghệ nhân, người nuôi cùng giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về chim bồ câu. Không chỉ góp phần lưu giữ những giống bồ câu đặc biệt, chi hội định hướng đẩy mạnh các hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ lễ hội, sự kiện văn hóa, du lịch...