Cho phép leo núi Bà Đen trở lại: Phải xuất phát đúng khung giờ này mới được!

Từ ngày 12.12, du khách sẽ được leo núi Bà Đen trở lại cũng như tham gia các hoạt động dã ngoại (đi phượt). Thông tin này được du khách, đặc biệt là cộng đồng thích leo núi quan tâm, trông chờ suốt hơn 2 tháng qua.

Trước đó, từ ngày 1.10, núi Bà Đen tạm ngưng hoạt động leo núi, dã ngoại vì điều kiện thời tiết xấu, nguy cơ sạt lở, đá lăn và liên tục có du khách bị lạc đường, gặp tai nạn...

Đến nay, sau khi kiểm tra, rà soát các điều kiện đảm bảo an toàn cho du khách, ban quản lý quyết định khởi động hoạt động leo núi ở tuyến đường Cột điện (từ chân núi đến đỉnh núi và ngược lại).

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, du khách cần lưu ý:

Du khách phải đăng ký thông tin cá nhân trước khi leo núi tại chốt bảo vệ của ban quản lý;

Thời gian cho phép khởi hành leo núi là từ 5 giờ đến 11 giờ hằng ngày.



Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho du khách leo núi và bảo vệ môi trường, ban quản lý nghiêm cấm du khách, người đi phượt sử dụng các chất cấm, vật dụng có nguy cơ gây cháy nổ, mất an toàn khi leo núi. Nghiêm cấm hành vi chặt phá, phá cây rừng, cây ăn trái trong khu du lịch. Giữ gìn vệ sinh môi trường, không vứt rác bừa bãi trong suốt hành trình leo núi Bà Đen.

Du khách tham quan núi Bà Đen Ảnh: BQL

Đặc biệt, ở tuyến đường Cột điện hiện nay vẫn đang thi công tháo dỡ, thu hồi đường dây cáp điện nên khuyến cáo du khách nên chuẩn bị các điều kiện về tư trang, kỹ năng để tự giữ an toàn cho bản thân.

Trong trường hợp lạc đường, gặp sự cố bất ngờ, du khách cần gọi đường dây nóng của ban quản lý theo số: 0276.3875.678 để được ứng cứu kịp thời 24/24.

Nếu có thể, hãy gửi định vị GPS cho ban quản lý để đội cứu hộ tiếp cận nhanh nhất. Tuyệt đối không được tự ý tìm đường đi vì có thể khiến tình hình trở nên nguy hiểm hơn. Luôn đi theo nhóm từ 2 thành viên trở lên để hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp gặp sự cố.

Ngoài ra, khi leo núi Bà Đen hay đi dã ngoại, du khách phải chuẩn bị đầy đủ các vật dụng thiết yếu như: trang phục, giày leo núi, thiết bị di động đã sạc pin, đủ nước uống, thức ăn nhẹ và thuốc chống côn trùng…

Hiện tại, khu du lịch đã có hệ thống cáp treo hiện đại đưa khách lên đỉnh núi. Ngoài ra, với những ai muốn rèn luyện sức khỏe ở mức độ nhẹ nhàng, có thể trải nghiệm tuyến đường bộ truyền thống từ chân núi lên Điện Bà, thời gian di chuyển trung bình chỉ từ 30 - 45 phút.

