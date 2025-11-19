Hơn 1 tháng tạm dừng leo núi Bà Đen: Du khách nóng lòng vì sao chưa mở lại?

Ngày 18.11, khu du lịch quốc gia núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) có thông báo mới nhất liên quan đến việc tạm dừng hoạt động leo núi, dã ngoại tại các cung đường hiểm trở.

Việc tạm dừng hoạt động leo núi đã áp dụng từ ngày 1.10 vì liên tục có nhiều người leo núi bị lạc đường, té ngã. Ngoài ra, vào mùa mưa thời tiết diễn biến phức tạp khiến núi Bà Đen có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, đá lăn và đường trơn trượt.

Sau hơn 1 tháng, nhiều du khách nóng lòng muốn được leo núi, phản hồi ý kiến và bày tỏ nguyện vọng đến ban quản lý khu du lịch.

Tài khoản Facebook Nguyen Thanh Truong bày tỏ: "Thay vì cấm leo thì ban quản lý nên siết chặt việc leo núi bằng cách cho các nhóm leo núi viết cam kết. Và chỉ cho những người có kinh nghiệm, đã từng leo Bà Đen dẫn đường".

Tài khoản Thanh Long cho rằng: "Nên thu vé khách leo bộ và khách đi bộ phải có người dẫn đường. Đồng thời đưa ra bảng giá cứu hộ chi tiết nếu gặp sự cố thì gọi cứu hộ lên".



Học sinh tham quan tại núi Bà Đen hôm 15.11 được ban quản lý khu du lịch hướng dẫn và hỗ trợ Ảnh: BQL

Phản hồi mong muốn của du khách, đại diện ban quản lý khu du lịch núi Bà Đen cho biết: "Khu du lịch đang hành kiểm tra, rà soát, đảm bảo điều kiện an toàn khi tham gia hoạt động leo núi, dã ngoại".

Thứ nhất, về điều kiện thời tiết và an toàn địa hình, theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tây Ninh, trong những ngày tới, thời tiết trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến khó lường. Cụ thể là trời có nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bên cạnh đó có một số đoạn đường trên núi vẫn còn tình trạng sạt lở, đá lăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, hiện chưa được khắc phục hoàn toàn. Điều này có thể gây nguy hiểm cho du khách khi leo núi hoặc tham gia các hoạt động dã ngoại.

Cụ thể, hồi đầu tháng 11, sau những cơn mưa, ban quản lý tuần tra kiểm soát thì thấy có tình trạng cây gãy đổ, sạt lở, nguy cơ đá lăn tại tuyến đường khu vực Ma Thiên Lãnh và có thông báo đến du khách.

Thứ 2, về tuyến đường Cột Điện - cung đường được nhiều du khách lựa chọn để chinh phục đỉnh núi Bà Đen hiện đang có công trình thi công thu hồi, tháo dỡ hệ thống đường dây cáp điện. Ban quản lý đang phối hợp với các đơn vị chức năng khảo sát tiến độ và đánh giá mức độ an toàn, nhằm xác định thời điểm phù hợp cho phép hoạt động khám phá trở lại trên tuyến này.

Du khách gặp nạn khi leo núi Bà Đen Ảnh: BQL

Trong thời gian tạm ngừng hoạt động tại các cung đường nguy hiểm, du khách có thể lựa chọn tuyến đường leo bộ từ chân núi lên chùa Bà. Đây là lộ trình an toàn hơn, có lực lượng trực chốt thường xuyên để hướng dẫn, hỗ trợ và cung cấp thông tin.

Ban quản lý sẽ có thông báo ngay lập tức khi có sự thay đổi, phục hồi các hoạt động leo núi trở lại và mong nhận được sự hợp tác từ du khách để có trải nghiệm vui vẻ, an toàn.