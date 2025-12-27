Lan tỏa trên mạng xã hội: Mối nhân duyên rất thật bắt đầu từ thế giới ảo

Đầu tháng 12 năm ngoái, anh Nguyễn Mạnh Đảm (36 tuổi), kỹ thuật viên gara ô tô, đăng một bài viết trong nhóm Facebook "2blover - Cộng đồng hôn nhân hạnh phúc" với tiêu đề "Cách thu hút người bạn đời như ý". Bài viết nhanh chóng nhận được nhiều tương tác. Trong số đó, chị Vũ Xuân (32 tuổi, ở Hà Nội), làm kinh doanh, để lại một bình luận ngắn gọn: "Hay quá, biết ơn anh đã chia sẻ".

Cả hai không ngờ câu bình luận tưởng chừng rất đỗi bình thường ấy lại trở thành điểm khởi đầu cho mối duyên dẫn đến lễ cưới của họ vào ngày 8.12 vừa qua.

Anh Đảm và chị Xuân thực hiện nghi thức tưới cây trong lễ cưới ẢNH: NVCC

Phép màu sau một câu bình luận

Sau khi đọc bình luận của chị Xuân, anh Đảm chủ động gửi lời mời kết bạn trên Facebook. Ấn tượng với cô gái có ngoại hình dễ thương, thường chia sẻ những nội dung tích cực về học tập, phát triển bản thân, anh mong muốn được trò chuyện nhiều hơn. Chị Xuân đáp lời vì thấy đồng điệu với những suy nghĩ mà anh thể hiện trong bài viết.

Từ những cuộc trò chuyện ban đầu xoay quanh triết lý sống, tình yêu và hôn nhân, cả hai dần chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống cá nhân. Qua mạng xã hội, anh Đảm biết chị Xuân chuẩn bị tham gia một khóa thiền nên cũng đăng ký tham gia. Ngày 29.12.2024, anh lái xe từ xã Ngọc Hồi (Hà Nội) sang Bắc Ninh đón chị cùng đi.

Sau chuyến đi, anh Đảm chủ động mời chị Xuân mang xe đến gara bảo dưỡng xe mà không lấy tiền. Để đáp lại sự nhiệt tình ấy, chị Xuân mua trái cây, trà sữa mời đồng nghiệp của anh. Từ đó, cả hai có thêm nhiều buổi gặp gỡ: cùng đi xem phim, tham gia các hoạt động thiện nguyện như trồng cây, dần trở nên gắn bó.

Thời điểm ấy, chị Xuân đang trải qua nhiều giằng co trong chuyện tình cảm. Chị là mẹ đơn thân, có một con nhỏ 7 tuổi nên thận trọng trước khi mở lòng với một mối quan hệ mới. "Tôi từng có nhiều băn khoăn về hôn nhân, về việc liệu mình có nên bước thêm một lần nữa hay không", chị Xuân chia sẻ.

Sau 5 tháng tìm hiểu, anh Đảm ngỏ lời: "Em đồng ý làm người yêu anh nhé?". Chị Xuân nửa đùa nửa thật đáp: "Phải có hoa em mới đồng ý". Không do dự, anh chạy vội ra bên đường hái một bông hoa dại tặng người mình yêu.

Khoảnh khắc anh Đảm cầu hôn người yêu ẢNH: NVCC

Tin nhắn đầu tiên sau lần cả hai tương tác dưới bài đăng trên mạng xã hội ẢNH: NVCC

"Nếu đủ chân thành…"

Trong mắt chị Xuân, anh Đảm không phải mẫu đàn ông đúng "gu" ban đầu. Anh trầm tính, có phần nhút nhát. Thế nhưng, chính sự chân thành và nỗ lực vượt qua rào cản gia đình để yêu thương trọn vẹn cả chị và con riêng của chị đã khiến chị cảm động.

"Anh là người đàn ông chăm chỉ, có trách nhiệm và rất tử tế. Sự chuyển hóa của anh trong tình yêu khiến tôi tin rằng mình đã chọn đúng người", chị Xuân nói.

Về phía mình, anh Đảm cho biết anh yêu sự khéo léo, hiểu chuyện, lối sống thiện lành và tinh thần sẻ chia của chị Xuân. Với anh, việc chị là mẹ đơn thân không phải rào cản, mà là một phần trong cuộc đời người phụ nữ anh trân trọng.

Gần một năm bên nhau, cả hai từng trải qua những bất đồng về quan điểm sống. Có lúc, họ nghĩ đến việc buông tay. Nhưng thay vì né tránh, hai người chọn ngồi lại, đối thoại thẳng thắn để tháo gỡ vấn đề, không để cảm xúc tiêu cực kéo dài. Họ nhận ra những mâu thuẫn ấy chỉ là thử thách cần thiết để hiểu nhau hơn.

Trong nhịp sống hiện đại, mạng xã hội với nhiều người chỉ là không gian ảo, nơi con người dễ lướt qua nhau. Nhưng với vợ chồng chị Xuân, đó lại là nơi khởi đầu cho một mối nhân duyên rất thật.

"Chúng tôi tin rằng nếu đủ chân thành, dù gặp nhau ở đâu, ngoài đời hay trên mạng, thì mối liên kết ấy vẫn mang giá trị bền vững", chị Xuân chia sẻ. Anh Đảm nói thêm: "Điều quan trọng không phải là quen nhau qua nền tảng nào, mà là gặp được người cùng hệ giá trị, cùng mong muốn sống tử tế và đồng hành lâu dài".

Về chung một nhà khi cả hai đã đủ chín chắn, rõ ràng trong lựa chọn, vợ chồng anh Đảm chị Xuân nhận được nhiều sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè. Đặc biệt, họ còn nhận được vô số lời chúc phúc từ cộng đồng mạng - nơi mối nhân duyên ấy bắt đầu.