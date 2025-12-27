Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Gia đình

Lan tỏa trên mạng xã hội: Mối nhân duyên rất thật bắt đầu từ thế giới ảo

Phan Diệp
Phan Diệp
27/12/2025 07:00 GMT+7

Chỉ từ một câu "bình luận dạo" dưới bài đăng trên mạng xã hội, anh Nguyễn Mạnh Đảm và chị Vũ Xuân đã tìm thấy nhau, đi đến một cuộc hôn nhân ấm áp. Câu chuyện tình yêu của họ khiến nhiều người tin rằng giữa thế giới ảo vẫn có những mối nhân duyên rất thật, được xây dựng bằng sự chân thành và thấu hiểu.

Đầu tháng 12 năm ngoái, anh Nguyễn Mạnh Đảm (36 tuổi), kỹ thuật viên gara ô tô, đăng một bài viết trong nhóm Facebook "2blover - Cộng đồng hôn nhân hạnh phúc" với tiêu đề "Cách thu hút người bạn đời như ý". Bài viết nhanh chóng nhận được nhiều tương tác. Trong số đó, chị Vũ Xuân (32 tuổi, ở Hà Nội), làm kinh doanh, để lại một bình luận ngắn gọn: "Hay quá, biết ơn anh đã chia sẻ".

Cả hai không ngờ câu bình luận tưởng chừng rất đỗi bình thường ấy lại trở thành điểm khởi đầu cho mối duyên dẫn đến lễ cưới của họ vào ngày 8.12 vừa qua.

- Ảnh 1.

Anh Đảm và chị Xuân thực hiện nghi thức tưới cây trong lễ cưới

ẢNH: NVCC

Phép màu sau một câu bình luận

Sau khi đọc bình luận của chị Xuân, anh Đảm chủ động gửi lời mời kết bạn trên Facebook. Ấn tượng với cô gái có ngoại hình dễ thương, thường chia sẻ những nội dung tích cực về học tập, phát triển bản thân, anh mong muốn được trò chuyện nhiều hơn. Chị Xuân đáp lời vì thấy đồng điệu với những suy nghĩ mà anh thể hiện trong bài viết.

Từ những cuộc trò chuyện ban đầu xoay quanh triết lý sống, tình yêu và hôn nhân, cả hai dần chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống cá nhân. Qua mạng xã hội, anh Đảm biết chị Xuân chuẩn bị tham gia một khóa thiền nên cũng đăng ký tham gia. Ngày 29.12.2024, anh lái xe từ xã Ngọc Hồi (Hà Nội) sang Bắc Ninh đón chị cùng đi.

Sau chuyến đi, anh Đảm chủ động mời chị Xuân mang xe đến gara bảo dưỡng xe mà không lấy tiền. Để đáp lại sự nhiệt tình ấy, chị Xuân mua trái cây, trà sữa mời đồng nghiệp của anh. Từ đó, cả hai có thêm nhiều buổi gặp gỡ: cùng đi xem phim, tham gia các hoạt động thiện nguyện như trồng cây, dần trở nên gắn bó.

Thời điểm ấy, chị Xuân đang trải qua nhiều giằng co trong chuyện tình cảm. Chị là mẹ đơn thân, có một con nhỏ 7 tuổi nên thận trọng trước khi mở lòng với một mối quan hệ mới. "Tôi từng có nhiều băn khoăn về hôn nhân, về việc liệu mình có nên bước thêm một lần nữa hay không", chị Xuân chia sẻ.

Sau 5 tháng tìm hiểu, anh Đảm ngỏ lời: "Em đồng ý làm người yêu anh nhé?". Chị Xuân nửa đùa nửa thật đáp: "Phải có hoa em mới đồng ý". Không do dự, anh chạy vội ra bên đường hái một bông hoa dại tặng người mình yêu.

- Ảnh 2.

Khoảnh khắc anh Đảm cầu hôn người yêu

ẢNH: NVCC

- Ảnh 3.

Tin nhắn đầu tiên sau lần cả hai tương tác dưới bài đăng trên mạng xã hội

ẢNH: NVCC

"Nếu đủ chân thành…"

Trong mắt chị Xuân, anh Đảm không phải mẫu đàn ông đúng "gu" ban đầu. Anh trầm tính, có phần nhút nhát. Thế nhưng, chính sự chân thành và nỗ lực vượt qua rào cản gia đình để yêu thương trọn vẹn cả chị và con riêng của chị đã khiến chị cảm động.

"Anh là người đàn ông chăm chỉ, có trách nhiệm và rất tử tế. Sự chuyển hóa của anh trong tình yêu khiến tôi tin rằng mình đã chọn đúng người", chị Xuân nói.

Về phía mình, anh Đảm cho biết anh yêu sự khéo léo, hiểu chuyện, lối sống thiện lành và tinh thần sẻ chia của chị Xuân. Với anh, việc chị là mẹ đơn thân không phải rào cản, mà là một phần trong cuộc đời người phụ nữ anh trân trọng.

Gần một năm bên nhau, cả hai từng trải qua những bất đồng về quan điểm sống. Có lúc, họ nghĩ đến việc buông tay. Nhưng thay vì né tránh, hai người chọn ngồi lại, đối thoại thẳng thắn để tháo gỡ vấn đề, không để cảm xúc tiêu cực kéo dài. Họ nhận ra những mâu thuẫn ấy chỉ là thử thách cần thiết để hiểu nhau hơn.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Mối nhân duyên rất thật bắt đầu từ thế giới ảo - Ảnh 1.

Trong nhịp sống hiện đại, mạng xã hội với nhiều người chỉ là không gian ảo, nơi con người dễ lướt qua nhau. Nhưng với vợ chồng chị Xuân, đó lại là nơi khởi đầu cho một mối nhân duyên rất thật.

"Chúng tôi tin rằng nếu đủ chân thành, dù gặp nhau ở đâu, ngoài đời hay trên mạng, thì mối liên kết ấy vẫn mang giá trị bền vững", chị Xuân chia sẻ. Anh Đảm nói thêm: "Điều quan trọng không phải là quen nhau qua nền tảng nào, mà là gặp được người cùng hệ giá trị, cùng mong muốn sống tử tế và đồng hành lâu dài".

Về chung một nhà khi cả hai đã đủ chín chắn, rõ ràng trong lựa chọn, vợ chồng anh Đảm chị Xuân nhận được nhiều sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè. Đặc biệt, họ còn nhận được vô số lời chúc phúc từ cộng đồng mạng - nơi mối nhân duyên ấy bắt đầu.

Tin liên quan

Lan tỏa trên mạng xã hội: Chuyện tình chàng trai Hà Tĩnh với cô gái Phần Lan

Lan tỏa trên mạng xã hội: Chuyện tình chàng trai Hà Tĩnh với cô gái Phần Lan

Chuyện tình của anh Đình Mạnh và chị Aura Lehikoinen sẽ được viết tiếp bằng đám cưới hạnh phúc. Họ đã cùng nhau vượt qua rào cản khoảng cách, văn hóa bằng tình yêu chân thành.

Chuyện tình vợ Việt - chồng Ấn nói tiếng Việt siêu đỉnh

Chuyện tình lệch cân của cô gái 105 kg

Khám phá thêm chủ đề

lan tỏa trên mạng xã hội Thế giới ảo mối duyên mối nhân duyên hà nội bình luận
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận