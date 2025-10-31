Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Người sống quanh ta

Lan tỏa trên mạng xã hội: Ngọn lửa nhân ái từ bếp ăn 0 đồng

Nguyễn Long
Nguyễn Long
31/10/2025 05:15 GMT+7

Hơn 5 năm qua, bếp ăn 0 đồng ở xã Hồ Tràm (TP.HCM) do bà Lê Thị Trang Đài, nguyên Chủ tịch UBND H.Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ) cùng các nhà hảo tâm sáng lập và duy trì, đã trở thành điểm tựa ấm lòng cho hàng ngàn mảnh đời cơ cực.

Từ khi còn trẻ, bà Lê Thị Trang Đài đã gắn bó với công tác xã hội. Khi đảm nhận cương vị Chủ tịch UBND H.Xuyên Mộc, bà ấp ủ ý tưởng xây dựng một bếp ăn 0 đồng, nơi người nghèo, người bán vé số, người lao động khó khăn có thể tìm đến nhận một bữa cơm no.

Ngọn lửa giữa mùa dịch

Ý tưởng nhân văn ấy được cụ thể hóa khi Quỹ Thiện nguyện nhân ái H.Xuyên Mộc ra đời, do bà Trang Đài làm hội trưởng. Tại địa chỉ số 44 Huỳnh Minh Thạnh, xã Hồ Tràm (trước đây là TT.Phước Bửu, H.Xuyên Mộc), bếp ăn trở thành "ngôi nhà chung" của tình người.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Ngọn lửa nhân ái từ bếp ăn 0 đồng - Ảnh 1.

Bà Trang Đài gắn bó với những mảnh đời khó khăn từ khi còn trẻ

Trong dịch Covid-19, mỗi ngày, hàng trăm suất cơm được các tình nguyện viên chuẩn bị cẩn thận, rồi vận chuyển đến tận tay người già neo đơn, người bán vé số, công nhân mất việc. "Ngày nào tôi cũng có mặt ở bếp từ sáng sớm. Khi cơm chín, chúng tôi chia phần rồi mang lên xe đi phát. Có ngày đi hàng chục cây số nhưng bếp chưa bao giờ dừng", anh Nguyễn Thành Nhân, một nhà hảo tâm gắn bó từ những ngày đầu, kể.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Ngọn lửa nhân ái từ bếp ăn 0 đồng - Ảnh 2.

Bà Trang Đài nhớ lại: "Thời điểm đó, ai cũng lo sợ dịch bệnh, nhưng nghĩ đến những người không có nổi bữa cơm, chúng tôi không thể dừng".

Khi dịch qua đi, bếp ăn 0 đồng vẫn đều đặn đỏ lửa từ 10 giờ 30 - 12 giờ 30 các ngày thứ hai đến thứ sáu hằng tuần. Mỗi buổi trưa, những mái đầu bạc, những người bán vé số, nhặt ve chai lại tìm đến, chờ đợi phần cơm giản dị mà ấm bụng.

Bếp còn trở thành điểm hẹn của lòng nhân ái. Người góp gạo, người cho rau, người giúp công nấu nướng, bếp đã cung cấp hàng triệu suất cơm và phần quà cho người nghèo, bệnh nhân và lao động khó khăn suốt hơn 5 năm qua.

Người "bắc cầu" yêu thương

Sau khi nghỉ hưu, bà Trang Đài sáng nào cũng có mặt ở bếp, cùng các nhà hảo tâm xếp từng phần cơm, giám sát khâu nấu nướng, hỏi han từng người đến nhận. Bà nói: "Tôi chỉ là người bắc cầu cho các nhà hảo tâm và những người khó khăn gặp nhau. Bếp ăn 0 đồng không phải của riêng ai, mà là của tất cả những ai biết yêu thương".

Lan tỏa trên mạng xã hội: Ngọn lửa nhân ái từ bếp ăn 0 đồng - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Thành Nhân lấy cơm phục vụ người dân

Ảnh: Nguyễn Long

Lan tỏa trên mạng xã hội: Ngọn lửa nhân ái từ bếp ăn 0 đồng - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Thành Nhân bên những bằng khen ghi nhận các đóng góp của Quỹ Thiện nguyện nhân ái

Chính nhờ vai trò "bắc cầu" ấy, bếp ăn không chỉ duy trì ổn định mà còn mở rộng thành mạng lưới thiện nguyện. Từ nguồn lực quyên góp và kết nối, Quỹ Thiện nguyện nhân ái đã xây công viên, khu vui chơi cho trẻ em, trao nhà tình thương, thắp sáng đường làng, tặng học bổng và xe đạp cho học sinh nghèo, hỗ trợ bệnh nhân hiểm nghèo...

"Bếp ăn 0 đồng không chỉ là nơi cho đi bữa ăn, mà là nơi gieo mầm của nhân ái, kết nối những tấm lòng thiện nguyện để lan tỏa yêu thương trong cộng đồng", bà Trang Đài chia sẻ.

