Lan tỏa trên mạng xã hội: Buổi sinh nhật ấm áp của cụ ông

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc tiệc sinh nhật ấm cúng được nhiều cư dân mạng chia sẻ. Khi nhóm bạn trẻ xuất hiện bất ngờ với chiếc bánh kem, cụ ông tóc bạc phơ rất ngỡ ngàng và hạnh phúc khi nghe những người thuê trọ bằng tuổi cháu mình cất tiếng hát chúc mừng sinh nhật.

"Chủ nhà như ông bà ruột thịt"

Chia sẻ với Thanh Niên, Trần Lê Ngọc Hân (20 tuổi), sinh viên Trường ĐH Đồng Tháp, cho hay bà chủ trọ tên là Trần Thị Năm (75 tuổi) còn chồng bà là ông Nguyễn Hữu Truyến (85 tuổi). Hân gắn bó với nhà trọ của ông bà gần Trường ĐH Đồng Tháp (P.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đã 3 năm nay và luôn muốn có thêm nhiều kỷ niệm đẹp với họ.

Bà Năm và ông Truyến được tổ chức sinh nhật ẢNH: NVCC

Trước đó, khi mọi người tổ chức sinh nhật cho một bạn chung trọ, bà Năm vui vẻ làm khách mời. Thấy không khí sinh nhật rộn ràng, bà Năm bày tỏ mong các cháu làm điều tương tự cho ông Truyến vì suốt cuộc đời ông chưa một lần được thổi nến mừng sinh nhật. Thế là Ngọc Hân cùng nhóm bạn âm thầm mua bánh, lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho ông.

"Ông bà cười tươi hạnh phúc khi được mình và các bạn chúc mừng sinh nhật. Trong bữa tiệc đơn giản nhưng ấm cúng, mọi người cùng nhau ăn bánh kem, ông bà hỏi thăm tình hình học tập của mấy đứa, tiếng cười nói vang khắp nhà. Tụi mình xem chủ nhà như ông bà nội hết mực yêu thương con cháu", Ngọc Hân bày tỏ.

Nữ sinh viên sư phạm ở chung với bạn trong căn phòng có giá 1,2 triệu đồng/tháng, đã tính tiền điện nước. Ông Năm và bà Truyến có 3 người con (2 trai, 1 gái), người lớn tuổi nhất nay ngoài 60 và tất cả đều sinh sống ở TP.HCM. Vì vậy, ông bà xem các bạn trẻ thuê phòng như con cháu trong nhà, thường xuyên trò chuyện, tâm sự. "Từ bé đến lớn mình ở chung với ông bà nội, giờ được ông bà chủ nhà trọ thương yêu khi sống xa nhà nên mình rất trân trọng", Ngọc Hân nói.

Niềm vui tuổi xế chiều

Mỗi khi thấy trời mưa mà các bạn trẻ chưa đi học về, ông bà lại tất bật thu gom quần áo vào giúp. Cứ có tiệc gì là ông bà đều dành đồ ăn, trái cây phân phát cho sinh viên trong xóm. Chiều chiều, họ luộc nồi khoai và chia cho người vài củ ăn chung cho vui.

"Mỗi lần mình kẹt tiền chưa kịp đóng tiền nhà, ông bà rất thoải mái, có khi cho mình đóng trễ cả nửa tháng. Ông bà không có nguyên tắc phải đóng đúng ngày đúng giờ. Bà Năm là người ăn chay trường, thường xuyên cùng tụi mình đi chùa mỗi khi tụi mình có thời gian rảnh", Ngọc Hân chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Ngọc Hân dự định về quê làm việc nên luôn mong ông bà mạnh khỏe, tiếp tục đón những khách thuê khác đến.

Bà Năm cho biết bà rất vui và hạnh phúc khi cùng chồng có một buổi sinh nhật đáng nhớ. Bà muốn gửi lời cảm ơn chân thành khi được các bạn trẻ quan tâm và xem đó cũng là niềm vui đặc biệt tuổi xế chiều. Hiện nay, vợ chồng bà có 17 phòng trọ, đủ thu nhập trang trải cuộc sống tuổi già.

"Trong số mấy đứa đang thuê trọ, Ngọc Hân gắn bó với chúng tôi lâu nhất. Mỗi khi có việc hay đi du lịch, chúng tôi đều nhờ cháu trông nhà giùm, coi như cô chủ nhỏ. Sức khỏe của vợ chồng tôi vẫn ổn, mỗi ngày ông xã chỉ uống một viên thuốc điều hòa huyết áp và tim mạch. Còn tôi từ đó đến giờ chưa lần nào phải nằm điều trị ở bệnh viện", bà Năm kể.

Nhóm bạn trẻ quây quần bên ông bà chủ nhà ẢNH: NVCC

Bà cũng luôn ghi nhớ những dịp các cháu từ quê lên mang theo trái cây, bánh kẹo biếu ông bà. Dịp Trung thu vừa qua, các bạn trẻ cũng tặng quà cho ông bà.

"Tôi biết việc người thuê đến rồi đi là lẽ đương nhiên nhưng tôi luôn trân quý những tháng ngày mấy đứa sống chung với vợ chồng tôi. Tôi mong các cháu ra trường sớm có công việc ổn định, may mắn và bình an", bà Năm bày tỏ.