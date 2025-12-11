Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Gia đình
Lan tỏa trên mạng xã hội:

Chuyện tình vợ Việt - chồng Ấn nói tiếng Việt siêu đỉnh

Dương Lan
Dương Lan
11/12/2025 11:49 GMT+7

Câu chuyện tình yêu của chị Tố Uyên và chồng Ấn Độ thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Từ đồng nghiệp trở thành vợ chồng, họ liên tục khiến mọi người thích thú với những khoảnh khắc đời thường dễ thương dù có nhiều khác biệt về lễ nghi, thói quen ăn uống và ngôn ngữ.

Chị Nguyễn Thị Tố Uyên (28 tuổi, quê Quảng Ngãi) có chồng Ấn Độ là anh Patil Rudragoud Shivanagoud (30 tuổi, tên thường gọi là Anil). Dù sống ở VN hơn chục năm nhưng anh Anil vẫn giữ các nghi lễ truyền thống của Ấn Độ khi vợ chồng anh đón con gái đầu lòng: lễ đón bé vào lòng, lễ đặt tên, lễ cắt tóc máu và nhiều nghi thức ý nghĩa khác.

- Ảnh 1.

Gia đình hạnh phúc của chị Uyên

ẢNH: NVCC

Từ đồng nghiệp thành vợ chồng

Năm 2017, cặp đôi gặp nhau tại một trung tâm yoga ở TP.HCM (Bình Dương cũ). Anh làm huấn luyện viên yoga, còn chị làm phiên dịch viên kiêm lễ tân bán thời gian. Ở thời điểm này, chị Uyên đang có bạn trai nên chỉ xem anh là đồng nghiệp, không để ý nhiều.

Sau đó do chấn thương, anh ngừng dạy ở trung tâm từ năm 2018 nên hai người mất liên lạc. Một năm sau, trong lần đi ăn gần khu chung cư anh ở, họ tình cờ gặp lại nhau. Anh hỏi thăm vài câu rồi rủ chị đi tập yoga cùng mình. Chị chỉ gật đầu cho qua, nhưng anh lại bắt móc ngoéo để lời hứa trở nên… nghiêm túc. "Đúng kiểu oan gia ngõ hẹp, mình chẳng muốn gặp lại vì sợ phiền phức, vậy mà vẫn gặp", chị nhớ lại.

Mối quan hệ giữa họ vẫn bình thường. Rồi vì nhiều lý do, chị Uyên chia tay người yêu, không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm nữa. "Đầu năm 2022, anh bất ngờ gần gũi và quan tâm hơn. Mình tưởng anh nịnh để nhờ hỗ trợ công việc. Nhưng anh nói đã thích mình từ lâu, chỉ chưa dám thổ lộ vì thấy bản thân chưa đủ khả năng lo cho mình. Mình không tin, nhưng anh theo đuổi mãi nên cuối cùng đồng ý", chị Uyên kể.

- Ảnh 2.

Chị Uyên được chồng Ấn Độ quan tâm, chiều chuộng

ẢNH: NVCC

Cả hai yêu nhau trong bí mật để tránh bàn tán. Tết năm 2023, anh một mình lái ô tô gần 600 km từ Bình Dương cũ về Kon Tum ra mắt gia đình bạn gái. Anh một mình cầm lái nên đúng lúc mọi người đón giao thừa thì anh phải dừng lại ven đường ngủ lấy sức. Sáng mùng 1 mới tới nơi, dù vừa mệt vừa đuối, nhưng anh giữ vẻ tươi vui để thể hiện sự trân trọng với gia đình vợ tương lai.

Anh xắn tay nấu cà ri và làm bánh Chapati mời mọi người. Ba mẹ chị Uyên khen ngon, nhìn thấy thái độ chân thành của anh thì yên tâm gả con. Tháng 10.2023, họ đăng ký kết hôn và chính thức công khai với mọi người.

Yêu thương hết mực

Trong mắt chị Uyên, anh Anil là người chồng rất có trách nhiệm, chịu khó và luôn sẵn sàng làm việc nhà, chăm con… Dù chị vụng về hay làm sai, anh vẫn luôn dịu dàng.

"Có lần mình giận dỗi, đi gội đầu rồi tắt điện thoại. Anh không liên lạc được, phải hỏi mọi người xung quanh. Anh khóc vì sợ không tìm thấy mình. Đôi khi anh như trẻ con, sống rất cảm xúc. Hôn nhân có lúc thăng trầm nhưng nhiều niềm vui và hạnh phúc", chị xúc động.

- Ảnh 3.

Khi mang thai, chị Uyên thực hiện các nghi lễ truyền thống của Ấn Độ

ẢNH: NVCC

Ở nhà, vợ chồng chủ yếu giao tiếp bằng tiếng Việt, nếu câu nào phức tạp mới chuyển sang tiếng Anh. Anh hiểu hầu hết tiếng Việt, kể cả các câu ví von. Anh cũng hay nấu món Ấn hoặc những món Việt đơn giản cho vợ.

"Vợ chồng cũng có lúc cãi nhau. Mình nói mấy câu khó bằng tiếng Việt nên anh không hiểu hết, không buồn cãi lại. Mình không biết tiếng Ấn, được anh dạy đúng 3 câu: Ăn cơm chưa? Khỏe không? Đang làm gì? Khi gọi video về nhà chồng, mình chỉ hỏi được vậy mà ai cũng cười vui", chị kể.

Anh Anil cho biết vợ là nguồn cảm hứng trong cuộc sống và công việc. Vợ vui là anh vui, vợ buồn là anh lo. Điều anh cảm động nhất là gia đình vợ luôn ủng hộ, tạo điều kiện để cả hai xây dựng hạnh phúc.

- Ảnh 4.

"Vợ chấp nhận quen tôi cũng phải vượt qua nhiều lời bàn tán vì hai người ở hai đất nước quá khác biệt. Ba mẹ vợ luôn yêu thương, nên tôi trân trọng gia đình vợ như chính gia đình mình", anh nói.

Tin liên quan

Lan tỏa trên mạng xã hội: Niềm vui của người mẹ suy thận

Lan tỏa trên mạng xã hội: Niềm vui của người mẹ suy thận

Một xe gỏi cuốn nhỏ bé ở chân cầu Thanh Đa (TP.HCM) mấy ngày qua bỗng tấp nập khách tìm đến ủng hộ sau khi câu chuyện của người mẹ suy thận được chia sẻ trên mạng xã hội.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Mâm cơm Việt 'chuẩn mẹ nấu' tại Đức

Lan tỏa trên mạng xã hội: Món quà đặc biệt cho nữ sinh nghèo hiếu học

Khám phá thêm chủ đề

Chồng Ấn Độ vợ việt chuyện tình lan tỏa trên mạng xã hội Tiếng việt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận