Chuyện tình vợ Việt - chồng Ấn nói tiếng Việt siêu đỉnh

Chị Nguyễn Thị Tố Uyên (28 tuổi, quê Quảng Ngãi) có chồng Ấn Độ là anh Patil Rudragoud Shivanagoud (30 tuổi, tên thường gọi là Anil). Dù sống ở VN hơn chục năm nhưng anh Anil vẫn giữ các nghi lễ truyền thống của Ấn Độ khi vợ chồng anh đón con gái đầu lòng: lễ đón bé vào lòng, lễ đặt tên, lễ cắt tóc máu và nhiều nghi thức ý nghĩa khác.

Gia đình hạnh phúc của chị Uyên ẢNH: NVCC

Từ đồng nghiệp thành vợ chồng

Năm 2017, cặp đôi gặp nhau tại một trung tâm yoga ở TP.HCM (Bình Dương cũ). Anh làm huấn luyện viên yoga, còn chị làm phiên dịch viên kiêm lễ tân bán thời gian. Ở thời điểm này, chị Uyên đang có bạn trai nên chỉ xem anh là đồng nghiệp, không để ý nhiều.

Sau đó do chấn thương, anh ngừng dạy ở trung tâm từ năm 2018 nên hai người mất liên lạc. Một năm sau, trong lần đi ăn gần khu chung cư anh ở, họ tình cờ gặp lại nhau. Anh hỏi thăm vài câu rồi rủ chị đi tập yoga cùng mình. Chị chỉ gật đầu cho qua, nhưng anh lại bắt móc ngoéo để lời hứa trở nên… nghiêm túc. "Đúng kiểu oan gia ngõ hẹp, mình chẳng muốn gặp lại vì sợ phiền phức, vậy mà vẫn gặp", chị nhớ lại.

Mối quan hệ giữa họ vẫn bình thường. Rồi vì nhiều lý do, chị Uyên chia tay người yêu, không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm nữa. "Đầu năm 2022, anh bất ngờ gần gũi và quan tâm hơn. Mình tưởng anh nịnh để nhờ hỗ trợ công việc. Nhưng anh nói đã thích mình từ lâu, chỉ chưa dám thổ lộ vì thấy bản thân chưa đủ khả năng lo cho mình. Mình không tin, nhưng anh theo đuổi mãi nên cuối cùng đồng ý", chị Uyên kể.

Chị Uyên được chồng Ấn Độ quan tâm, chiều chuộng ẢNH: NVCC

Cả hai yêu nhau trong bí mật để tránh bàn tán. Tết năm 2023, anh một mình lái ô tô gần 600 km từ Bình Dương cũ về Kon Tum ra mắt gia đình bạn gái. Anh một mình cầm lái nên đúng lúc mọi người đón giao thừa thì anh phải dừng lại ven đường ngủ lấy sức. Sáng mùng 1 mới tới nơi, dù vừa mệt vừa đuối, nhưng anh giữ vẻ tươi vui để thể hiện sự trân trọng với gia đình vợ tương lai.

Anh xắn tay nấu cà ri và làm bánh Chapati mời mọi người. Ba mẹ chị Uyên khen ngon, nhìn thấy thái độ chân thành của anh thì yên tâm gả con. Tháng 10.2023, họ đăng ký kết hôn và chính thức công khai với mọi người.

Yêu thương hết mực

Trong mắt chị Uyên, anh Anil là người chồng rất có trách nhiệm, chịu khó và luôn sẵn sàng làm việc nhà, chăm con… Dù chị vụng về hay làm sai, anh vẫn luôn dịu dàng.

"Có lần mình giận dỗi, đi gội đầu rồi tắt điện thoại. Anh không liên lạc được, phải hỏi mọi người xung quanh. Anh khóc vì sợ không tìm thấy mình. Đôi khi anh như trẻ con, sống rất cảm xúc. Hôn nhân có lúc thăng trầm nhưng nhiều niềm vui và hạnh phúc", chị xúc động.

Khi mang thai, chị Uyên thực hiện các nghi lễ truyền thống của Ấn Độ ẢNH: NVCC

Ở nhà, vợ chồng chủ yếu giao tiếp bằng tiếng Việt, nếu câu nào phức tạp mới chuyển sang tiếng Anh. Anh hiểu hầu hết tiếng Việt, kể cả các câu ví von. Anh cũng hay nấu món Ấn hoặc những món Việt đơn giản cho vợ.

"Vợ chồng cũng có lúc cãi nhau. Mình nói mấy câu khó bằng tiếng Việt nên anh không hiểu hết, không buồn cãi lại. Mình không biết tiếng Ấn, được anh dạy đúng 3 câu: Ăn cơm chưa? Khỏe không? Đang làm gì? Khi gọi video về nhà chồng, mình chỉ hỏi được vậy mà ai cũng cười vui", chị kể.

Anh Anil cho biết vợ là nguồn cảm hứng trong cuộc sống và công việc. Vợ vui là anh vui, vợ buồn là anh lo. Điều anh cảm động nhất là gia đình vợ luôn ủng hộ, tạo điều kiện để cả hai xây dựng hạnh phúc.

"Vợ chấp nhận quen tôi cũng phải vượt qua nhiều lời bàn tán vì hai người ở hai đất nước quá khác biệt. Ba mẹ vợ luôn yêu thương, nên tôi trân trọng gia đình vợ như chính gia đình mình", anh nói.