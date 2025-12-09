Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chống tin giả

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì bình luận sai sự thật trên Facebook

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
09/12/2025 10:05 GMT+7

Sử dụng mạng xã hội Facebook bình luận sai sự thật về sáp nhập các đơn vị hành chính, một người tại Đồng Nai vừa bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 9.12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính với ông D.M.T (39 tuổi, ở phường Tân Triều), vì chia sẻ thông tin sai sự thật.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện, xác minh, làm rõ ông D.M.T sử dụng tài khoản Facebook cá nhân bình luận sai sự thật về việc sáp nhập các đơn vị hành chính.

Ông D.M.T đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện xóa bỏ các bài viết trên trang cá nhân và cam kết không tái phạm.

Bình luận sai sự thật về sáp nhập đơn vị hành chính, người đàn ông ở Đồng Nai bị phạt 7,5 triệu đồng- Ảnh 1.

Ông D.M.T (bên trái) cùng người nhà tại cơ quan công an

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Ông D.M.T bị xử phạt 7,5 triệu đồng về hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân" theo Nghị định 15 ngày 3.2.2020 của Chính phủ - quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử.

Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động trên không gian mạng phải tuyệt đối chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Tin liên quan

TP.HCM: 12 người bị phạt vì cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật

TP.HCM: 12 người bị phạt vì cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật

Thanh tra Sở TT-TT TP.HCM đã xử phạt 12 trường hợp đưa thông tin sai sự thật, ảnh hưởng xấu tình hình trật tự xã hội, xúc phạm uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân trên không gian mạng.

Khám phá thêm chủ đề

bình luận sai sự thật về sáp nhập các đơn vị hành chính Đồng Nai an ninh mạng Facebook không gian mạng Sai sự thật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận