Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Đại lý đăng Facebook thông báo tìm chủ nhân trúng độc đắc xổ số miền Nam

Dương Lan - Cao An Biên
28/11/2025 05:00 GMT+7

Sau khi bán cọc vé số 140 tờ có 14 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 26 tháng 11, đại lý đăng thông báo tìm chủ nhân đến đổi thưởng.

Dòng thông báo được dân mạng chia sẻ nhiệt tình với nội dung: "Đại lý vé số Hoàng Dũng đã bán trúng đặc biệt đài Đồng Nai 26.11 số 625018 (cặp 140 vé), kính mời quý khách đến đổi thưởng". Cụ thể đại lý này bán 14 tờ trúng độc đắc cùng 126 tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 11.

"Tôi đã đăng lên Facebook để tìm chủ nhân của những tờ vé số trúng giải liên hệ đổi thưởng. Đến 16 giờ ngày 27.11, chủ nhân trúng độc đắc vẫn chưa xuất hiện còn nhiều người đã đến đổi vé số trúng an ủi với các dãy số 025018, 125018, 325018, 525018… đài Đồng Nai mở thưởng xổ số ngày 26 tháng 11", đại lý vé số Hoàng Dũng cho hay.

Đại lý đăng Facebook thông báo tìm chủ nhân trúng độc đắc xổ số miền Nam - Ảnh 1.

Dòng thông báo của đại lý vé số thu hút sự quan tâm của nhiều người

ẢNH: NVCC

Đại lý vé số Triều Phát ở An Giang (Kiên Giang cũ) cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 7 tờ trúng độc đắc cho khách. Cụ thể, 7 tờ có dãy số 133228 thuộc đài Sóc Trăng trúng độc đắc trị giá 14 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Mọi người gửi lời chúc mừng đến những người may mắn và cũng hy vọng bản thân sớm trúng số.

Đại lý đăng Facebook thông báo tìm chủ nhân trúng độc đắc xổ số miền Nam - Ảnh 2.

7 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 11

ẢNH: NVCC

Gần đây, đại lý vé số Tấn Sỹ 78 ở Tây Ninh (Long An cũ) vừa đổi thưởng cho khách có 3 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 3 tờ có dãy số 878960 thuộc đài Bến Tre mở thưởng xổ số miền Nam ngày 25 tháng 11 trúng độc đắc trị giá 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Chủ nhân của 3 tờ vé số may mắn này là nam công nhân ở xã Củ Chi, TP.HCM. Người này nhờ đại lý đến tận nhà đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt.

Tin liên quan

Trúng độc đắc 8 tỉ xổ số miền Nam: Khách tặng tiền cho đại lý

Trúng độc đắc 8 tỉ xổ số miền Nam: Khách tặng tiền cho đại lý

Một đại lý vé số ở Tây Ninh vừa được khách tặng tiền sau khi đổi thưởng 4 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 24 tháng 11.

Công nhân ở TP.HCM trúng độc đắc 6 tỉ xổ số miền Nam, nhận hết tiền mặt

Khách trúng 200 triệu xổ số miền Nam ngày 26 tháng 11, đại lý TP.HCM chuyển khoản ngay

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền Nam ngày 26 tháng 11 xổ số ngày 26 tháng 11 xổ số miền Nam hôm nay xổ số miền Trung ngày 26 tháng 11
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận