Đại lý đăng Facebook thông báo tìm chủ nhân trúng độc đắc xổ số miền Nam

Dòng thông báo được dân mạng chia sẻ nhiệt tình với nội dung: "Đại lý vé số Hoàng Dũng đã bán trúng đặc biệt đài Đồng Nai 26.11 số 625018 (cặp 140 vé), kính mời quý khách đến đổi thưởng". Cụ thể đại lý này bán 14 tờ trúng độc đắc cùng 126 tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 11.



"Tôi đã đăng lên Facebook để tìm chủ nhân của những tờ vé số trúng giải liên hệ đổi thưởng. Đến 16 giờ ngày 27.11, chủ nhân trúng độc đắc vẫn chưa xuất hiện còn nhiều người đã đến đổi vé số trúng an ủi với các dãy số 025018, 125018, 325018, 525018… đài Đồng Nai mở thưởng xổ số ngày 26 tháng 11", đại lý vé số Hoàng Dũng cho hay.

Dòng thông báo của đại lý vé số thu hút sự quan tâm của nhiều người ẢNH: NVCC

Đại lý vé số Triều Phát ở An Giang (Kiên Giang cũ) cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 7 tờ trúng độc đắc cho khách. Cụ thể, 7 tờ có dãy số 133228 thuộc đài Sóc Trăng trúng độc đắc trị giá 14 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Mọi người gửi lời chúc mừng đến những người may mắn và cũng hy vọng bản thân sớm trúng số.

7 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 11 ẢNH: NVCC

Gần đây, đại lý vé số Tấn Sỹ 78 ở Tây Ninh (Long An cũ) vừa đổi thưởng cho khách có 3 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 3 tờ có dãy số 878960 thuộc đài Bến Tre mở thưởng xổ số miền Nam ngày 25 tháng 11 trúng độc đắc trị giá 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Chủ nhân của 3 tờ vé số may mắn này là nam công nhân ở xã Củ Chi, TP.HCM. Người này nhờ đại lý đến tận nhà đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt.