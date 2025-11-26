Khách trúng 200 triệu xổ số miền Nam ngày 26 tháng 11, đại lý TP.HCM chuyển khoản ngay

Đại lý vé số Như Ý 5 ở TP.HCM (Bình Dương cũ) xác nhận vừa đổi thưởng cho khách có 4 tờ trúng an ủi. Cụ thể, 4 tờ có dãy số 925018 thuộc đài Đồng Nai mở thưởng xổ số miền Nam ngày 26 tháng 11 trúng an ủi trị giá 200 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 625018.



"Sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay, người đàn ông cầm 4 tờ vé số trúng an ủi đến đại lý đổi thưởng. Người này làm công nhân, mừng rỡ vì có số tiền không nhỏ, nhận toàn bộ tiền trúng số bằng hình thức chuyển khoản. Đại lý của tôi thường xuyên đổi thưởng cho khách có vé số trúng thưởng, hỗ trợ nhiệt tình cho họ", đại lý vé số Như Ý 5 cho biết.

4 tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 11 ẢNH: NVCC

Một đại lý vé số khác cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng cho khách có 4 tờ trúng an ủi cùng thuộc đài Đồng Nai mở thưởng xổ số ngày 26 tháng 11 với dãy số 225018.

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải được chia sẻ nhận được nhiều bình luận từ dân mạng. Mọi người gửi lời chúc mừng và trông chờ những người trúng độc đắc đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng hôm nay lộ diện.

Gần đây, đại lý vé số Thần Tài 39 đăng tải hình ảnh bán 14 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 11. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 525400 thuộc đài Bạc Liêu trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế).