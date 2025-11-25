Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

TP.HCM: Đại lý bán 14 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 25 tháng 11

Dương Lan - Cao An Biên
25/11/2025 18:36 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 11, một đại lý vé số ở TP.HCM cho biết đã bán 14 tờ trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng.

Đại lý vé số Thần Tài 39 đăng tải hình ảnh bán 14 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 11. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 525400 thuộc đài Bạc Liêu trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Đại lý vé số 1688 ở TP.HCM cũng vừa đổi thưởng cho khách có 12 tờ trúng khuyến khích. 12 tờ có dãy số 017330 thuộc đài Vũng Tàu mở thưởng xổ số miền Nam hôm nay trúng khuyến khích trị giá 72 triệu đồng. "Đại lý đã chuyển tiền trúng số cho khách, không trúng độc đắc nhưng khách vẫn mừng rỡ", đại lý vé số 1688 nói.

TP.HCM: Đại lý bán 14 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 25 tháng 11 - Ảnh 1.

14 tờ trúng độc đắc có dãy số 525400 thuộc đài Bạc Liêu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 25 tháng 11

ẢNH: NVCC

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) bán trúng và đổi thưởng 2 cọc vé 280 tờ trúng xổ số ngày 25 tháng 11. Theo đó, 140 tờ có 2 số cuối là 80 thuộc đài Bạc Liêu và 140 tờ có 2 số cuối là 08 thuộc đài Bến Tre trúng giải tám trị giá 28 triệu đồng.

"2 người trúng là khách quen của đại lý, thường xuyên mua cọc nguyên, hôm nay may mắn trúng số. Đại lý đã tiến hành đổi thưởng, khách nhận qua hình thức chuyển khoản. Dù trúng giải nhỏ nhưng khách vẫn vui, đại lý tiếp tục đổi thưởng cho các khách có vé số trúng thưởng", anh Duy cho hay.

Gần đây, đại lý vé số Yến Trâm ở TP.HCM xác nhận đã phân phối 140 tờ trúng trị giá 34,3 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Trong đó, có 14 tờ trúng giải đặc biệt và 126 tờ trúng giải an ủi. Những tờ vé thuộc xổ số Đồng Tháp ngày 24 tháng 11 có dãy số trúng độc đắc là 566862.

Tin liên quan

Người phụ nữ trúng 18 tỉ xổ số miền Nam: Mới trúng 50 triệu đầu tháng 11

Người phụ nữ trúng 18 tỉ xổ số miền Nam: Mới trúng 50 triệu đầu tháng 11

Một người phụ nữ ở Vĩnh Long vừa trúng độc đắc 18 tỉ xổ số miền Nam ngày 23 tháng 11. Điều đặc biệt, đầu tháng 11 chị trúng giải an ủi trị giá 50 triệu đồng.

Cây vé trúng 34,3 tỉ xổ số miền Nam ngày 24 tháng 11: Độc đắc về... Tây Ninh

Khách TP.HCM trúng 10 tỉ xổ số miền Nam: 'Ngày nào cũng kiên trì mua 20 tờ'

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam ngày 25 tháng 11 xổ số ngày 25 tháng 11 xổ số miền Nam hôm nay xổ số miền Nam thứ ba xổ số miền trung ngày 25 tháng 11
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận