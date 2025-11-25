TP.HCM: Đại lý bán 14 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 25 tháng 11

Đại lý vé số Thần Tài 39 đăng tải hình ảnh bán 14 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 11. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 525400 thuộc đài Bạc Liêu trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



Đại lý vé số 1688 ở TP.HCM cũng vừa đổi thưởng cho khách có 12 tờ trúng khuyến khích. 12 tờ có dãy số 017330 thuộc đài Vũng Tàu mở thưởng xổ số miền Nam hôm nay trúng khuyến khích trị giá 72 triệu đồng. "Đại lý đã chuyển tiền trúng số cho khách, không trúng độc đắc nhưng khách vẫn mừng rỡ", đại lý vé số 1688 nói.

14 tờ trúng độc đắc có dãy số 525400 thuộc đài Bạc Liêu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 25 tháng 11 ẢNH: NVCC

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) bán trúng và đổi thưởng 2 cọc vé 280 tờ trúng xổ số ngày 25 tháng 11. Theo đó, 140 tờ có 2 số cuối là 80 thuộc đài Bạc Liêu và 140 tờ có 2 số cuối là 08 thuộc đài Bến Tre trúng giải tám trị giá 28 triệu đồng.

"2 người trúng là khách quen của đại lý, thường xuyên mua cọc nguyên, hôm nay may mắn trúng số. Đại lý đã tiến hành đổi thưởng, khách nhận qua hình thức chuyển khoản. Dù trúng giải nhỏ nhưng khách vẫn vui, đại lý tiếp tục đổi thưởng cho các khách có vé số trúng thưởng", anh Duy cho hay.

Gần đây, đại lý vé số Yến Trâm ở TP.HCM xác nhận đã phân phối 140 tờ trúng trị giá 34,3 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Trong đó, có 14 tờ trúng giải đặc biệt và 126 tờ trúng giải an ủi. Những tờ vé thuộc xổ số Đồng Tháp ngày 24 tháng 11 có dãy số trúng độc đắc là 566862.