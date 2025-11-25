Người phụ nữ trúng 18 tỉ xổ số miền Nam: Mới trúng 50 triệu đầu tháng 11

Đại lý vé số Phước Danh ở Vĩnh Long cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 9 tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, 9 tờ có dãy số 346573 thuộc đài Đà Lạt mở thưởng xổ số miền Nam ngày 23 tháng 11 trúng độc đắc trị giá 18 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



"Người phụ nữ trúng số khoảng 40 tuổi đi dự tiệc sinh nhật con của bạn, thấy người bán dạo còn ế nên mua giúp. Lúc chị mua chỉ còn 1 tiếng nữa đến giờ xổ số. Tối cùng ngày, chị dò kết quả rồi tức tốc đến đại lý đổi thưởng. Chị nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản, vợ chồng mừng quá chưa tính được sẽ làm gì với số tiền này. Chị chia sẻ đầu tháng mới trúng an ủi 1 tờ đài Bình Thuận theo kết quả xổ số ngày 6 tháng 11", đại lý vé số Phước Danh cho hay.

Người phụ nữ có 9 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 11 ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc được chia sẻ thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân may mắn, không quên "xin vía" để bản thân cũng sớm trúng số.

Đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây Ninh cũng đổi thưởng 1 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số ngày 23 tháng 11. Tờ vé có dãy số 996357 thuộc đài Tiền Giang trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Gần đây, đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) xác nhận đổi thưởng cho khách có 5 tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, 5 tờ có dãy số 480092 thuộc đài Long An mở thưởng xổ số miền Nam ngày 22 tháng 11 trúng độc đắc trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Một đại lý cấp dưới ở TP.HCM đã liên hệ anh Phú Vinh lên tận nơi đổi thưởng.